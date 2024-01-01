銷售遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波札那

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公司利用這些解決方案根據銷售代表的績效排名提供激勵和獎勵來激勵他們。此外，這些產品使企業能夠認可表現最好的銷售代表，增強責任感，並為通路合作夥伴提供誘因。銷售遊戲化工具也可以用於銷售培訓計劃，以改善入職體驗。雖然客戶支援或人力資源等其他部門可能會利用遊戲化軟體來提高員工績效，但銷售遊戲化軟體是專門為提高銷售績效而量身定制的。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一個最先進的銷售績效平台，它利用遊戲化和視覺化來幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們的使命是幫助客戶提高銷售業績並建立更快樂的工作場所。 SalesScreen 旨在應對現代銷售世界的挑戰。我們的客戶告訴我們他們一次又一次遇到的行業問題： - 問題：員工流動率高會削弱銷售文化並造成入職問題。 - SalesScreen 解決方案：事實證明，我們的平台可以提高員工留任率。這是透過遊戲化和視覺化技術實現的，有助於建立高績效的銷售文化。 - 問題：追蹤所有關鍵數據和銷售團隊績效指標對銷售領導者來說可能是個問題。 - SalesScreen 解決方案：SalesScreen 的儀表...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一個激勵和佣金管理平台，可協助企業增加收入並將其最大的銷售費用轉化為業務成長動力。我們協助銷售和收入營運團隊設計、規劃、自動化和簡化複雜的激勵和佣金結構。憑藉類似遊戲的元素、獎勵、認可、溝通和分析功能，Compass 讓您能夠吸引並增強您的創收團隊。結果是——提高了銷售效率、加快了銷售業績、減少了激勵處理時間、節省了激勵預算等等。 Compass 適用於不同產業，支援不同的用例，從銀行到金融服務、保險、快速消費品、SaaS 和物流等。將 Compass 連接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它預先建立了與 Hubspot、Salesforce...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖表現者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一種遊戲化工具，可以提高動力和團隊成就。讓您的團隊以目標為導向，並共同慶祝出色的表現。
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是銷售支援領導者的領先遊戲化和創新平台。輕鬆管理數百萬美元的預算，在幾秒鐘內發送數千份獎勵，並為您的團隊提供最好的禮物，即選擇獎品的權力。透過內部行銷活動追蹤參與度並掌控您的銷售支援計畫。無論您需要吸引註意力的鉤子還是激勵行動的胡蘿蔔，Incentivepilot 都能滿足您的需求。
Goals.com
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Goals.com 是一個簡單易用的銷售績效管理和團隊生產管理解決方案。忙碌的銷售領導者和忙碌的銷售團隊需要快速、準確地了解基本指標和工具來幫助推動更多銷售，Goals.com 以此為前提，提供了直觀的軟體，該軟體集成了關鍵信息，使銷售流程對任何人都更有效率。從為銷售代表突出顯示一個月、第一季和一年的個人進展的動態用戶儀表板，到為銷售領導和經理全面介紹整個團隊的亮點，Goals.com 為任何企業提供了在沒有混亂和混亂的情況下蓬勃發展的基本要素。其他功能包括銷售競賽生成、亮點以及致力於成為您帳戶整個生命週期的合作夥伴和指南的客戶成功團隊。 Goals.com 擁有小型、中型或大型企業分析績效、...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
適用於不斷成長的銷售團隊的銷售績效管理解決方案。透過自動從關鍵系統（CRM、VOIP 等）收集即時數據，OneUp 為銷售和經理提供清晰的見解、自動報告、排行榜和競賽。該平台支援豐富的電視顯示，包括排名表、數據、視覺化、影像、視訊等，同時向電視、MS Teams 等進行即時慶祝活動，以吸引、激勵和提高銷售團隊的生產力，取得更大的成果。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
RapidFunnel
rapidfunnel.com
利用由經驗豐富的行業領導者專為網路行銷打造的獨特技術，爆炸性地進行勘探和招聘。透過真實共享技術為您的銷售和招募提供動力；旨在增加溫暖的市場聯繫和轉化；在該領域進行了十多年的測試。目前，它正在壓垮世界級組織的銷售額。透過這個網路行銷工具，為您的領域提供競爭優勢，確定轉換之路。在傳銷工具的歷史上，您第一次可以即時查看有關整個領域正在做什麼的資料分析！這款傳銷應用程式以您的業務為品牌，並由 RapidFunnel 提供支持，讓每個人都專注於更好、更頻繁地分享公司故事。該說什麼、該發送什麼、他們需要的工具以及您成功所需遵循的具體步驟都會直接輸入到他們的智慧型手機中，從而增加溫暖的市場聯繫和轉換。它可以...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一個用於衡量、管理和增強知識的學習即服務平台。我們透過整合腦科學、社會學習和強大的分析來實現這一目標，幫助員工記住他們需要知道的知識以更有效地完成工作，同時為公司提供強大的分析來衡量和管理他們的知識資產。
Raydiant
raydiant.com
我們的即插即用硬體和基於雲端的直覺企業級平台介面（市場上有超過 100 個應用程式）可以從任何地方訪問，安全軟體擁有 99.9% 的正常運行時間並可防範網路安全風險。直接在沙發上控制和管理 10 到 10,000 個位置的螢幕上播放的內容。從動態銷售點整合數位選單板到令人垂涎的視訊顯示器、自助服務亭、激勵團隊的銷售遊戲化和獎勵，以及透過人工智慧螢幕顯示的個人化內容，Raydiant 與業界最優秀的公司合作業務創造令人驚嘆的體驗。立即預約演示並獲得 30 天無風險試用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
Gamifier
gamifier.co
Gamifier 是一種 SaaS 解決方案，可協助銷售領導者透過遊戲化打造高效文化、增加收入並創造有趣的環境。我們的使命是在任何銷售團隊中確定並增加優秀員工的數量。我們透過使用自動化遊戲機制（例如目標、任務和挑戰）來實現這一點，這些機制直接與您公司的 CRM 和銷售參與軟體整合。
Alysio
alysio.ai
Alysio 是一個專為銷售和 GTM 團隊構建的績效管理平台，為您提供主動 KPI 追蹤、認可卓越並加強對個人代表的管理監督的工具。該平台促進績效驅動的競爭，使管理人員能夠進行個人化的一對一會議、QBR 和管道審查。自訂框架可以應用於任何團隊結構，以幫助提高銷售管道頂部的生產力。
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Spinify 被評為排名第一的銷售遊戲化平台，是其聯盟中唯一整合先進人工智慧的平台，徹底改變了銷售團隊的效率和生產力。 Spinify 以其透明、清晰和靈活的定價而聞名，可以在您的業務發展的任何階段為您提供支援。透過 SpinifyGPT，您的銷售團隊將擁有一個新助手來幫助他們走向成功之路。我們的人工智慧平台提供更聰明的競爭、個人化體驗、量身定制的成就、激勵徽章、可自訂的層級和直覺的實驗，所有這些都旨在幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們已經透過閃電般的快速設定和無與倫比的結果破解了遊戲化的程式碼。事實上，我們的專家策略借鑒了超過 85 萬個排行榜的見解。透過與您的 CRM 和其他數據應用程式無縫...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是專為專業零售商、餐廳和 CPG 品牌打造的員工銷售激勵管理平台。 SparkPlug 直接與實體企業的 POS 系統集成，使實施和擴展激勵計劃的幾乎各個方面實現自動化。 SparkPlug 的激勵引擎、託管支出和貿易促銷管理工具使零售商和餐廳能夠為其第一線員工簡化和自動化供應商贊助的銷售激勵措施。