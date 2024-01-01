銷售遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 不丹

Fluid Ads

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在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...