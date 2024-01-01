銷售參與軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中非共和國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售參與軟體透過與各種銷售溝通管道和工具無縫集成，提高了銷售流程的效率。它有效地管理銷售訊息和材料，同時自動化任務、訊息和工作流程。這款多功能軟體使公司能夠協調其銷售和行銷工作，創建個人化和自動化的銷售旅程。其中包括一系列通訊方法，例如電子郵件、電話、社交貼文、會議和簡訊。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一個互動式視訊 CX 平台，可協助您輕鬆、快速、大規模地建立和分享（根據上下文）個人化視頻，從而提高參與度（開啟電子郵件、預訂會議和機會）。 Hippo Video自推出以來，在全球擁有超過150萬用戶，在各類別的影片領域一直處於領先地位。超過 1000 家大中型企業，包括 Panasonic、Genesys、Trimble、Intrado、Phreesia、Freshworks 等，每天都使用 Hippo Video 建立虛擬關係。請瀏覽 hippovideo.io 了解更多詳情。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Aloware
aloware.com
Aloware 理解現代聯絡中心軟體應該是什麼樣的：高效、靈活且具備必要的功能。它為銷售和支援團隊提供正確的工具，以有效地完成配額並達成更多交易。它透過提供一體化交鑰匙軟體來實現這一切，幫助銷售團隊以他們喜歡的方式與客戶互動：透過電話、簡訊、電子郵件或社群媒體。銷售和支援團隊喜歡 Aloware，因為它的適應性以及無限的通話和簡訊！它提供與主要 CRM 的無縫集成，使其成為 Hubspot 和 Pipedrive 的首要合作夥伴。無論團隊規模大小，切換到 Aloware 都是輕而易舉的事。 Aloware 專為提高效率而設計，可讓您設定自動化工作流程。透過使用觸發器，您可以最大限度地利用時間建...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
lemlist
lemlist.com
開始獲得回應的對話。個人化冷電子郵件、自動跟進並與所有管道的潛在客戶互動。 lemlist 是一款集銷售自動化和冷電子郵件軟體於一體的軟體。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準...
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs 是家庭服務專業人員的最新一體式銷售和專案管理平台。使用 DripJobs 自動跟進、追蹤工作並輕鬆發送報價 DripJobs 是未來的家庭服務專業指揮中心。 DripJobs 讓家庭服務專業人員可以自動跟進、追蹤工作並輕鬆發送報價。 DripJobs 非常適合以下行業的住宅家庭服務承包商： • 油漆承包商• 櫥櫃修補公司• 一般改造公司• 垃圾清除公司• 搬家公司• 地板安裝商• 屋頂承包商• 柵欄安裝商• 太陽能公司• 雜工服務•樹木護理• 花崗岩安裝 • 硬景觀承包商 • 乾牆承包商 • +更多！ DripJobs 應用程式專為您和您的團隊而設計，可輕鬆組織和優化您的一天...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一體化 CRM 和電子郵件行銷平台，可協助 B2B 組織合作贏得更多交易。 Nutshell 對於任何使用者來說足夠簡單，對於任何企業來說都足夠複雜，Nutshell 是為那些厭倦了使用單獨的銷售和行銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟體的團隊而構建的。每個 Nutshell 訂閱都包含無限的 CRM 聯絡人和資料儲存、完全可自訂的報告工具、免費的資料遷移幫助和世界一流的即時支持，所有這些都以極其實惠的價格提供。 Nutshell 與小型企業已經使用的軟體集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Q...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
Mailshake
mailshake.com
Mailshake 是現代銷售團隊的銷售參與平台。大規模發送個人化的冷郵件，並設定任務以透過電話和社交媒體與潛在客戶互動，所有這些都在一個儀表板上按照一個順序進行。透過與 Salesforce、Pipedrive、Hubspot 的本機整合以及與數千個應用程式的第三方集成，Mailshake 將完美融入您的銷售技術堆疊中。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一個銷售參與平台，透過使用電子郵件、電話、LinkedIn、簡訊等多種管道來自動化銷售推廣。我們的數據驅動統一平台有助於簡化日常工作，讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情 - 完成交易。 - 多頻道外展（電子郵件、電話、LinkedIn、WhatsApp、簡訊、語音郵件） - 智慧型觸發器可自動化並節省時間- 易於使用的介面- 透過電話、聊天和電子郵件提供免費的24x7 支援- 成功的免費入職支援- 整合Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是領先的銷售通訊軟體和電源撥號器。他們的平台和電源撥號器可在所有接觸點實施您的劇本，幫助您在更短的時間內與多達 3 倍的潛在客戶和客戶互動，達成更多交易並加速銷售。
Dooly
dooly.ai
Dooly 透過改善 CRM 環境、運行成功的銷售流程以及消除低價值工作，幫助收入團隊贏得更多交易。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直覺的冷電子郵件工具，可協助 B2B 公司與潛在客戶和業務合作夥伴建立聯繫，並保持對話持續進行。 Woodpecker 可讓您製作個人化、相關的電子郵件序列，並確保它們被發送到收件者的主收件匣。您的後續郵件將在與開頭電子郵件相同的線程中發送。當有人透過 Calendly 回覆或安排通話時，序列會自動停止。 Woodpecker 可協助您輕鬆試驗您的訊息，找到效果最佳的版本，並在潛在客戶回覆時自動標記他們的興趣程度。該工具透過 LinkedIn 手動任務和 Woodpecker Calls（一款適用於 Android 的呼叫安排和追蹤行動應用程序，可讓您直接透過手機聯...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您...
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhook - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace 是一款銷售支援工具，可讓銷售領導者 100% 地了解其團隊在 WhatsApp 上的活動，使輕鬆的 CRM 日誌記錄成為可能，並促進資料驅動的活動追蹤。借助Workspace，您可以為每個席位無限制地使用Cooby Extension Pro，此外： 獲得360 度可視性- 備份整個團隊的聯繫人列表- 同步所有客戶對話- 查看所有WhatsApp 銷售活動通過活動跟踪做出數據驅動的決策- 識別區域透過團隊績效和潛在客戶管理儀表板進行改進- 透過需求回复儀表板防止錯過對話透過輕鬆的CRM 日誌記錄保留所有上下文- 與HubSpot、Salesforce、Piped...
envivo.io
envivo.io
envivo 是一個數位銷售加速器，讓企業能夠輕鬆地為潛在客戶和現有客戶提供個人化優惠，從而在買家和賣家之間創建一個有吸引力的環境。 envivo 幫助您抓住從潛在客戶到交易的機會，一切都集中在一個地方，同時與您現有的 CRM 無縫整合。獲得您以前從未有過的關於銷售內容如何以及何時被消費的見解！您甚至可以整合您最喜歡的數位簽名技術來簽署文檔，並添加調度解決方案以允許潛在客戶輕鬆安排演示或會議。環境。從潛在客戶到交易。吸引人。高效的。優雅的。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。 LiveSocial 與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個 LiveSocial 客戶不同的安全性、合規性和歸檔需求。表現出真正的專業知識和社交熱情的賣家可以大規模建立信任。他們培養重要的關係。他們引發了商業建設對話。他們的表現優於競爭對手。大多數社群銷售項目都舉步維艱，因為它們沒有為人們提供買家真正重視的內容。 Seismic LiveSocial 為每...
Uptics
uptics.io
認識Uptics。您的新秘密武器可主導對外銷售、預訂 3 倍以上的會議並輕鬆達成更多交易。 Uptics 是一款易於使用的銷售軟體，可協助您自動化所有手動、無聊的銷售工作，以便您可以專注於重要的事情 - 照顧客戶並完成銷售。該軟體是一款一體化銷售自動化平台，可讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Growbots
growbots.com
Growbots 創建了第一個一體化對外銷售平台。透過 CRM 集成，享受自動潛在客戶生成和管理電子郵件水滴行銷活動。您所需要做的就是設定客戶資料並安排電子郵件行銷活動以自動產生新的銷售機會。在外撥專家的幫助下，訪問超過 180 多百萬個高品質聯絡人並發送電子郵件水滴行銷活動！數百家公司利用 Growbots 擴大海外業務規模
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過L...
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款銷售 CRM，您可以透過電子郵件、LinkedIn 和 Twitter 與 B2B 聯絡人互動和聯繫。這是一款針對中小型企業和新創企業的社交銷售 CRM。
MailRush
mailrush.io
包含 SMTP 服務的冷電子郵件軟體。共用 IP 和專用 IP 選項。用於電子郵件跟進和水滴行銷活動的拖放序列。電子郵件送達率 KPI（寄件者分數追蹤、電子郵件量追蹤、回饋循環追蹤）、事件追蹤（開啟率、點擊率、回覆等） 出色的支援。
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot 在一個平台上自動執行勘探和推廣工作。透過個人化訊息找到並聯繫公司和關鍵決策者，因此銷售和行銷團隊可以將時間花在其他地方。透過專注於優質潛在客戶來充實您的管道並完成更多交易。我們使用本地化的公司資訊資料庫和人工智慧驅動的勘探，以在潛在客戶開發和推廣方面實現盡可能高的準確性。 LeadPilot 目前已在瑞典、英國和愛爾蘭推出！
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件執行緒- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
Crono
crono.one
Crono 是一個改變遊戲規則的銷售參與平台，它結合了人工智慧技術、多通路外展功能和簡化的通路管理，以增強銷售團隊的能力。透過利用數據和人工智慧演算法，Crono 協助識別最有前景的前景和最有效的溝通管道，最大限度地提高轉換率並推動收入成長。憑藉其用戶友好的介面和自動化功能，Crono 使銷售專業人員能夠專注於銷售，同時還提供寶貴的見解來優化其銷售流程。 Crono 是希望加速成功並取得卓越成果的銷售團隊的終極解決方案。使用 Crono 改變您的銷售遊戲！
Pitch.Link
pitch.link
B2B 銷售正在失敗，成功率只有 5%。買家現在控制著價值交易過程。 Pitch.Link saas 平台可實現私密、安全的買家賣家溝通、對話、協作和轉換。單一唯一連結上無中斷且無摩擦。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家總部位於紐約的招聘技術領域 SaaS 公司，最近於 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收購。我們的平台有助於減少與潛在客戶和候選人互動所需的時間。 Interseller 可以透過自動化和個人化的電子郵件序列來尋找並聯絡任何個人或工作電子郵件地址，同時保持 30 多個 CRM 和 ATS 處於最新狀態。