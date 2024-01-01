銷售支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬圭亞那

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售支援軟體，也稱為銷售內容管理解決方案，可作為行銷資料和銷售內容的集中儲存庫。該平台旨在為銷售代表在銷售週期的每個階段提供及時、有效且有價值的材料。透過利用銷售支援工具，組織確保任何銷售代表都可以輕鬆存取相關內容，與潛在客戶分享內容，並監控潛在客戶對所提供資料的參與度。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，從內容中獲取買家見解，並為銷售代表提供更多時間進行銷售。如何？將銷售資料變成漂亮的自動化網頁。透過完美的提案、推廣、銷售報價、客戶引導頁面等打造難忘的銷售體驗。您發送的每個 Qwilr 頁面都是一個漂亮的互動式網頁，具有互動式媒體、智慧追蹤和自動化功能。告別靜態 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的銷售能力。使用 Qwilr，您可以： 建立給買家留下深刻印象的自訂互動式銷售資料： 發送 URL，而不是無休止的附件。分享產品簡報、定價、額外服務，並觀察買家與個人化體驗的互動。保持每個頁面的品牌一致：使用我們的品牌編輯器標準化您的所有銷售材料，將您的字體和顏色應用到每個頁面
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Highspot
highspot.com
Highspot 是銷售代表喜愛的銷售支援平台。我們幫助公司提升客戶對話，推動策略成長。我們直覺的平台結合了智慧內容管理、培訓、情境指導、客戶參與和可行的分析。上市團隊使用 Highspot 提供統一的購買體驗，從而提高收入、客戶滿意度和保留率。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.c...
Seismic
seismic.com
Seismic 是賦能領域的全球領導者，幫助組織吸引客戶、賦能團隊並推動收入成長。 Seismic Enablement Cloud™ 是最強大、統一的支援平台，為面向客戶的團隊提供正確的技能、內容、工具和見解，以實現成長和獲勝。從世界上最大的企業到新創公司和小型企業，全球有超過 2,200 個組織信任 Seismic 來滿足他們的支援需求。 Seismic 總部位於聖地牙哥，在北美、歐洲和澳洲設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 Seismic.com 並在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上關注我們。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 知識庫軟體是一款功能強大的工具，用於分別為員工和客戶建立私人和公共知識庫。它有助於減少客戶票證、改善內部團隊協作、簡化業務流程並改善客戶服務。透過跨多個裝置和瀏覽器提供對資訊的集中訪問，ProProfs 確保員工和客戶的資訊收集變得簡單、無縫。該軟體支援 70 多種語言，有助於滿足全球受眾的需求。它易於使用，並提供從編輯內容到品牌化和客製化的各種功能。主要功能如下：> 線上文字編輯器、上下文幫助、角色和權限、條件內容規則、品牌和自訂、600 多種字體和主題、與其他工具整合、隨時隨地協作
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
Valuecase
valuecase.com
昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
DealLab
deallab.io
DealLab.io 將整個交易整合到一個協作平台中，同時獲取有關「如何」推進交易以及「做什麼」來完成交易的情報。發現危險信號並處理風險，避免在混亂的電子郵件線程和過時的文件上花費無數時間。簡化溝通，始終讓利害關係人保持一致並承擔責任。透過提高交易可見度、組織最佳實踐、完善的後續步驟和共同行動計劃模板，提高銷售團隊的獲勝率並縮短創收時間。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖表現者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及...
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Dubb
dubb.com
Dubb 成立於 2018 年，是一個視訊銷售系統，為企業用戶提供一個發送個人化、可追蹤影片的平台。該公司總部位於洛杉磯，由行銷自動化、人工智慧和機器學習領域的資深技術專家創立。 Dubb 平台具有行動應用程式、Outlook 外掛程式、網站、Slack 應用程式和 Chrome 擴充功能（與 LinkedIn、Gmail 等整合）。該公司成立的前提是，每個人都應該有能力與他人分享智慧、視覺上引人入勝的內容，而不需要特殊的工具或技術技能。該公司的使命很簡單：改變人們使用影片進行商業交流的方式。故事在 dubb.com 上繼續。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商業專業人士靜態 PDF 和簡報的領先替代品。從宣傳文稿和一頁紙到長篇報告和提案，Storydoc 可以輕鬆使用 AI 創建美觀且引人入勝的文稿。透過與您的銷售和行銷工具的強大集成，您可以追蹤並自動針對每個潛在客戶個性化您的套牌。以及增加後續行動步驟，以立即提高潛在客戶的參與度和轉換率。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Enablix
enablix.com
收入團隊行動迅速，支持不應讓他們放慢腳步。 Enablix 讓您的團隊保持同步，以便您的行銷人員可以無縫地為您的代表提供推動成果所需的內容、培訓和支援資源。 Enablix 是一款支援解決方案，旨在幫助團隊更好地利用其銷售和行銷內容。透過無縫連接和連結來自任何來源的內容，代表和行銷人員可以啟動現有內容並就創建內容做出數據驅動的決策。無論您是與潛在客戶、現有客戶或合作夥伴分享訊息，Enablix 都可以幫助您簡化溝通並提高績效。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您組織、尋找和分享資訊的首選內容解決方案。集中您團隊的知識，提供對所有內容的快速、輕鬆存取。在針對每種情況量身定制的自訂頁面中使用您的內容，以節省時間、金錢和無盡的電子郵件線程。透過將您的內容和知識結合在一起，Klyck 可以幫助您在需要時找到所需的內容。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog 是一種客戶關係管理 (CRM) 解決方案，將銷售支援的優勢全部集於一身。 Rolldog 幫助企業管理客戶關係，同時主動追蹤和評分潛在客戶和機會，以幫助增加收入、提高銷售和行銷效率。 Rolldog 還提供一套與CRM 相關的解決方案，包括潛在客戶和機會管理模組，旨在幫助已經運行CRM 的公司大幅改進其資格、管理、評分和關閉機會的方式- 所有這些都可以針對每個客戶進行專門配置業務和他們的需求。 Rolldog 能夠幫助篩選和管理從「領先到結束」的機會，這才是真正讓我們與眾不同的地方。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款數位銷售室軟體，使收入團隊能夠簡化文件工作流程、更快地完成交易並推動卓越的客戶體驗（從機會到簽署交易）。我們的數位銷售室是一個集中中心，賣家和買家在整個銷售過程中會面、協作和談判。它有兩個強大的部分：交易室（從第一次會議到提案）和合約室（從提案到簽署交易）。交易室：透過在一個共享空間中簡化買家和賣家之間的協作來提高您的獲勝率。上傳銷售資料、建立共同行動計畫並與買家即時聊天。 Contract Room：讓銷售代表成為頂尖人才，並在幾分鐘內提出令人驚嘆的提案。使用我們的應用程式內編輯器從頭開始，或使用智慧模板來建立互動式品牌合約。憑藉旨在提高獲勝率的一整套功能，GetA...
Zoomifier
zoomifier.com
管理銷售內容生命週期的更好方法，可提高您的銷售業績ZOOMIFIER 產品解決方案資源定價登錄請求演示管理銷售內容生命週期的更好方法，可提高您的銷售業績使用Zoomifier #1 的行業領導者銷售內容壽命循環解決方案
Flowla
flowla.com
Flowla 是一種讓您的潛在客戶參與數位個人化旅程的新方式，您的內容以有趣且引人入勝的方式消費，對話自然開始…無論您是否參與； - 銷售和完成交易， - 成功並吸引新客戶， - 招募和吸引候選人， - 或任何其他您正在建立動力和興趣的角色，嘗試使用 Flowla 從人群中脫穎而出並加快行動
Matik
matik.io
Matik 可自動建立和傳送個人化、數據驅動的簡報。只需向 Matik 提供一些意見（例如，該投影片適用於哪個帳戶、日期範圍），Matik 將查詢資料以建立包含個人化文字、圖像、圖表和表格的 Google 投影片或 Microsoft PowerPoint 投影片。 Matik 可以自動將內容作為電子郵件附件傳送至帳戶。可以自動化的內容範例包括季度/執行業務審查、更新平台、業務案例、價值分析和 ROI 單頁瀏覽器。
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
EasyUser
easyuser.co
分享內容和達成更多交易的最明智方式。 使用 EasyUser，您可以將所有影片、簡報和簡報放入連結中，然後與潛在客戶分享並追蹤他們的每次造訪。
Mindmatrix
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自 1998 年成立以來，Mindmatrix 一直致力於幫助公司更快銷售更多產品。作為銷售（直接和間接）和行銷支援技術的先驅，如今Mindmatrix 是唯一一家提供完全統一的合作夥伴支援平台(Bridge™) 的公司，該平台連接並支援銷售（直接和間接）、行銷、聯盟和合作夥伴生態系。透過 Bridge，Mindmatrix 將銷售生態系統支援擴展到傳統界限之外，不僅涵蓋銷售生態系統支持，還涵蓋合作夥伴行銷和多供應商解決方案管理。 Mindmatrix 的 Bridge 是一個統一平台，旨在吸引和支持您的通路合作夥伴、聯盟和內部團隊。 Bridge 透過在單一使用者介面中提供 PRM、合作夥伴...
Flipdeck
flipdeck.com
簡單、視覺化的內容整理器 您是否在組織和交付內容方面遇到困難？人們是否因為找不到自己需要的東西而感到沮喪？透過在 Flipdeck 卡上連結到任何內容，簡化您在任何地方呈現任何內容的方式。建立連結到您喜歡的任何內容的卡片 - 包含圖像、文字以及網頁、文件或影片的連結。最重要的是，您不必移動內容……只需連結到它即可。透過電子郵件或在 Linkedin 訊息、Zoom 或 Microsoft Teams 上發送特定內容的鏈接，可以快速輕鬆地找到內容和分發訊息，從而節省時間。使用 Flipdeck： * 銷售代表無需浪費時間搜尋或修改行銷部門的銷售內容 * 客戶可以即時取得所需的資訊 * 行銷人員可...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck 是一個文件旁白平台，與企業銷售、CS 入職和行銷團隊合作，大規模提供個人化內容。輕鬆將語音或視訊添加到任何文件或簡報中、發送獨特的追蹤連結以及查看參與度分析，所有這些都集中在一個強大的解決方案中。
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID 意味著您可以在銷售流程的所有步驟中編纂最佳實踐。將您所有最好的銷售內容、策略和權力動作捕捉到適合您的銷售和行銷團隊的協作且易於使用的手冊中。
Prezentor
prezentor.com
在 Prezentor，我們相信讓銷售變得更人性化。我們的動態銷售支援軟體透過在銷售簡報中創造實體體驗來改變銷售方式，以便您可以更好地銷售並成為客戶值得信賴的顧問。 Prezentor 可協助您與客戶建立對話並獲得對他們需求的寶貴見解。美麗、溫馨的視覺效果與在正確的時間顯示相關資訊相結合，可以讓您的客戶保持參與，而投資回報率(ROI) 計算器和互動式小部件等實用功能可以透過每次示範豐富您的商業智慧。先進的追蹤技術可以深入了解您的內容的效能，使您的演示後跟進更加有效。透過我們的平板電腦、桌上型電腦和行動裝置應用程序，管理您的所有銷售內容，並快速為您的銷售團隊提供將潛在客戶轉化為實際客戶所需的一切...
Showell
showell.com
Showell 是一款屢獲殊榮的銷售支援工具，用於管理、展示、分享和追蹤您的銷售內容。這是您銷售代表更明智地銷售並達成更多交易所需的全部。將您的銷售、行銷和管理全部集中在同一頁上，擴展最佳實踐，消除障礙，並幫助賣家進行銷售！
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter 是一款用於銷售自動化、潛在客戶開發和入職培訓的網路和行動應用程式。該工具有助於節省時間並提高向銷售經理、行銷人員、人力資源人員以及在工作中積極使用簡報作為工具的每個人進行簡報的效率。 ROI4Presenter 解決了演示者和聽眾之間協調演示時間的問題，因為後者可以隨時自行觀看演示，而不會失去個人交流的可能性，這要歸功於內置的聊天和呼叫功能演示者通過語音或視頻進行即時交流。 ROI4Presenter 為潛在客戶開發開闢了新管道，因為簡報可以透過連結永久提供或嵌入到網站的任何網頁上，同時設定聽眾聯絡資訊的集合並在他們開始觀看時接收通知。 ROI4Presenter ...