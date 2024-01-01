銷售支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國

Roi4Presenter

roi4presenter.com

ROI4Presenter 是一款用於銷售自動化、潛在客戶開發和入職培訓的網路和行動應用程式。該工具有助於節省時間並提高向銷售經理、行銷人員、人力資源人員以及在工作中積極使用簡報作為工具的每個人進行簡報的效率。 ROI4Presenter 解決了演示者和聽眾之間協調演示時間的問題，因為後者可以隨時自行觀看演示，而不會失去個人交流的可能性，這要歸功於內置的聊天和呼叫功能演示者通過語音或視頻進行即時交流。 ROI4Presenter 為潛在客戶開發開闢了新管道，因為簡報可以透過連結永久提供或嵌入到網站的任何網頁上，同時設定聽眾聯絡資訊的集合並在他們開始觀看時接收通知。 ROI4Presenter ...