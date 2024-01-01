銷售補償軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙）

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銷售薪酬軟體透過應用各種可自訂的標準（例如員工角色、任期或銷售類型）來簡化佣金和激勵計劃的計算和管理。此外，該軟體還為銷售專業人員提供了他們的歷史收入和預期收入的全面概覽。透過根據潛在達成的交易產生薪酬計算，它使銷售人員能夠主動針對各種薪酬方案製定策略。此功能有助於激勵和激勵銷售團隊，促進對其實際盈利能力的更深入了解。
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KOHO
koho.ca
獲得即時現金回饋的最終方式。 所有購買均可賺取 0.5% 的現金返還，當您在我們的合作夥伴網上或店內購物時可賺取高達 10% 的現金返還。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一個激勵和佣金管理平台，可協助企業增加收入並將其最大的銷售費用轉化為業務成長動力。我們協助銷售和收入營運團隊設計、規劃、自動化和簡化複雜的激勵和佣金結構。憑藉類似遊戲的元素、獎勵、認可、溝通和分析功能，Compass 讓您能夠吸引並增強您的創收團隊。結果是——提高了銷售效率、加快了銷售業績、減少了激勵處理時間、節省了激勵預算等等。 Compass 適用於不同產業，支援不同的用例，從銀行到金融服務、保險、快速消費品、SaaS 和物流等。將 Compass 連接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它預先建立了與 Hubspot、Salesforce...
Qobra
qobra.co
“無論您是執行長還是銷售副總裁，銷售薪酬計劃可能是推動銷售策略的最有力工具。” Mark Roberge Hubspot 銷售副總裁。 Qobra 讓您可以自動計算、分享、驗證您的佣金！停止在 Excel 上浪費時間，透過即時可見性減少錯誤並提高銷售動力！ CRO，銷售主管，銷售運營，對於您的銷售團隊來說，Qobra 是刺激和提高銷售業績的工具。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。 通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。 有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Amalia
amalia.io
Amalia.io 透過簡化銷售薪酬來推動成長。我們的銷售績效管理解決方案帶來的透明度可以保持銷售團隊的積極性，而自動化則可以讓財務和營運團隊將更多時間花在增值計劃上。身為歐洲領導者，Amalia.io 所做的不僅僅是管理佣金。我們是 40 多個組織的唯一事實來源，這些組織使用我們可操作的銷售業績資料來為其策略業務和人員決策提供資訊。
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai 透過準確、動態的薪酬管理和收入優化來提高銷售業績－根據您的業務和銷售模式進行精確客製化。我們獨特的增強智能方法為您的銷售、財務和薪資團隊提供一致、值得信賴的激勵數據，以便他們可以停止公式構建、計算和驗證，並開始真正推動業務發展。 Forma.ai 將銷售薪酬的複雜性轉化為實現營收成長的最強槓桿。
QCommission
qcommission.com
QCommission 是一款功能強大、靈活的銷售佣金軟體。它可以準確計算銷售人員的薪酬，並減少與電子表格和手動方法相關的錯誤。它允許您在佣金期結束後立即計算佣金，從而節省大量時間。它可以詳細、清晰地傳達計算出的佣金。 QCommission讓薪酬管理員在系統中建立收款人、產品、客戶、計劃、激勵、配額、支付頻率等。它允許建立各種激勵的記入和計算規則。它有助於將績效交易輸入或導入系統並根據需要頻繁計算激勵。績效交易可以根據需要頻繁地進行處理、記入和計算，甚至一天多次。可以在系統中對交易進行調整和處理。完整且全面的報告能力允許使用者以非常詳細的形式報告所有計算。 QCommission 符合 GD...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly 是第一個基於雲端的銷售佣金和銷售薪酬管理 Web 應用程序，100% 專注於中小型企業。我們簡單的資料匯入工具、基於精靈的目標和薪酬計劃以及佣金設定工具意味著您可以在幾分鐘內啟動並運行。我們功能豐富的產品可以滿足您所有的佣金需求，無論多麼複雜。我們有能力為您創造基於收入或產品的佣金、固定或分級佣金、經常性佣金、分割佣金、遞增和遞減佣金，甚至是矩陣佣金。如果您有獨特的薪酬計劃，我們也會根據您的需求進行客製化。您和您的收款人可以從任何地方透過我們的網頁儀表板存取他們的訊息，並且您可以輕鬆產生報告以快速產生佣金支付金額。今天就報名吧！
Everstage
everstage.com
Everstage 是領先的銷售佣金軟體，可協助您透過激勵措施推動正確的業務成果。銷售佣金儘管是一項巨大的業務支出，但往往是一種沒有充分發揮其潛力的收入槓桿。 Everstage 可協助您提升激勵計劃並推動獲利成長。 Everstage 深受 SaaS、商業服務、金融服務、保險、房地產、生命科學、人力資源等行業的全球客戶信賴。
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
Salescomp
salescomp.com
Salescomp 可以透過自動化您的銷售薪酬流程來讓您的生活更輕鬆。佣金和激勵計劃的會計和管理由 salescomp 根據許多可調整的規則（包括員工指定、期限和交易類型）自動化。此外，該軟體還為銷售人員提供了對先前收入和預計收入的全面分析。因此，銷售人員可以根據預期達成的協議獲得薪酬估算，從而為各種薪酬方案做好準備。銷售人員可能會因此受到鼓勵和激勵，以實現他們真正的收入潛力。現在，您可以擺脫所有容易出錯的手動電子表格，如果您向銷售團隊提供準確、透明的付款，他們會更有信心。
incentX
incentx.com
incentX 是一個功能豐富、基於雲端的平台，提供規劃、管理和結算激勵計劃所需的所有工具，包括佣金、回扣、版稅、帳單退款和退款。最重要的是，它與您現有的會計/ERP 集成，提供無縫的端到端體驗。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission 是一款易於使用的銷售佣金應用程式。它可以以簡單易行的方式計算銷售佣金。它會取得您輸入的銷售數據，然後套用您設定的佣金計算來產生佣金報表。它完全基於網絡，允許您的銷售代表直接訪問他們的佣金報表！
Kennect
kennect.io
Kennect 是領先的激勵平台，適用於需要簡單解決方案來管理其複雜薪酬計畫的企業。它不僅可以自動計算管理員的獎勵，還可以為銷售代表提供其獎勵支出的完整即時可見性。透過其智慧推動功能，現在您可以確保您的代表不會錯過他們的配額
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是專為專業零售商、餐廳和 CPG 品牌打造的員工銷售激勵管理平台。 SparkPlug 直接與實體企業的 POS 系統集成，使實施和擴展激勵計劃的幾乎各個方面實現自動化。 SparkPlug 的激勵引擎、託管支出和貿易促銷管理工具使零售商和餐廳能夠為其第一線員工簡化和自動化供應商贊助的銷售激勵措施。
Sales Cookie
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Sales Cookie 是一種易於使用、基於雲端的解決方案，用於管理佣金計劃的各個方面 - 從參與者註冊到激勵計劃設計和個人儀表板。 Sales Cookie 提供企業解決方案中的功能，並具有適合中小型企業的成本和使用者體驗。從激勵計劃設計到多貨幣支援或用戶註冊，您將找到所需的所有功能和靈活性。
ElevateHQ
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ElevateHQ 是一款專為不斷成長的銷售團隊打造的銷售佣金軟體。但我們不僅停留在自動化銷售佣金。 ElevateHQ 旨在升級公司利用銷售獎勵措施來激勵員工的方式。我們相信只有當人們受到激勵時才能取得偉大的成果 - 而我們的產品只是這個理念的延伸。在更日常的層面上，我們的產品消除了手動銷售激勵計算背後的繁重工作，並允許公司嘗試 spiff - 適用於每個銷售代表 - 而不僅僅是表現最佳的人。
QuotaPath
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為收入團隊提供完全透明的端到端薪資解決方案。佣金追蹤、薪酬規劃和激勵措施都做得很好。免費嘗試。
EqualTo
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EqualTo 為公司如何管理佣金和利用即時數據激勵團隊設定了新標準。