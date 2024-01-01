銷售分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

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銷售分析軟體是一款強大的工具，它利用 CRM 數據提供全面的報告、發現有價值的銷售見解並預測未來績效。它被銷售團隊和經理廣泛使用，以了解銷售活動，識別表現最佳的個人、產品或溝通管道，並準確預測銷售數字。 透過利用銷售分析，組織可以完善其銷售策略並建立更可預測的銷售模型。這些系統通常建構在現有銷售人員自動化和 CRM 平台之上，利用現有的大量資料來產生可行的見解。在某些情況下，銷售分析軟體還可以充當主要 CRM 系統，無縫結合 CRM 工具和分析解決方案的功能。
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Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，...
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整個收入流程的效率、可預測性和成長。 Clari 讓收入團隊能夠全面了解其業務，以提高流程嚴謹性、協調買家和賣家、發現管道中的風險和機會、提高預測準確性並提高整體效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等領先公司的數十萬名收入專業人士使用 Clari 使他們的收入流程更加互聯、高效和可預測。請造訪 clari.com 並在 LinkedIn 上關注我們@clari。
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一個由人工智慧驅動的對話智慧平台，可擷取和分析電話、視訊會議和電子郵件中的所有客戶互動，以便您的團隊達成目標。
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一個不可知的收入資料平台，透過擷取並向整個收入堆疊提供智慧銷售資料和分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。 SalesDirector.ai 透過向 CRM 和 BI 工具提供智慧銷售分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。我們捕獲銷售代表的電子郵件和日曆數據，並交叉引用他們的 CRM 數據，以提供有關他們的管道、行為和客戶互動的預測性見解。這些見解會直接傳遞到他們的 CRM，或者可以在他們最喜歡的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中進行視覺化。借助...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一個最先進的銷售績效平台，它利用遊戲化和視覺化來幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們的使命是幫助客戶提高銷售業績並建立更快樂的工作場所。 SalesScreen 旨在應對現代銷售世界的挑戰。我們的客戶告訴我們他們一次又一次遇到的行業問題： - 問題：員工流動率高會削弱銷售文化並造成入職問題。 - SalesScreen 解決方案：事實證明，我們的平台可以提高員工留任率。這是透過遊戲化和視覺化技術實現的，有助於建立高績效的銷售文化。 - 問題：追蹤所有關鍵數據和銷售團隊績效指標對銷售領導者來說可能是個問題。 - SalesScreen 解決方案：SalesScreen 的儀表...
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一體化 CRM 和電子郵件行銷平台，可協助 B2B 組織合作贏得更多交易。 Nutshell 對於任何使用者來說足夠簡單，對於任何企業來說都足夠複雜，Nutshell 是為那些厭倦了使用單獨的銷售和行銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟體的團隊而構建的。每個 Nutshell 訂閱都包含無限的 CRM 聯絡人和資料儲存、完全可自訂的報告工具、免費的資料遷移幫助和世界一流的即時支持，所有這些都以極其實惠的價格提供。 Nutshell 與小型企業已經使用的軟體集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Q...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
Lative
lative.io
Laative 協助現代收入團隊重塑如何衡量和管理 Salesforce 中的容量規劃和銷售效率，以最大限度地提高獲利性銷售成長。我們的平台可讓您擺脫耗時的手動資料擷取、複雜的自訂模型和無休止的電子表格，這些都是由太多的猜測和假設驅動的，從而創建了不準確的容量計劃。採用即時、始終連結的方法來持續監控收入績效。更快地識別風險和改進機會，並透過更多數據和更少的猜測為未來做出更明智的招募和投資決策。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一個激勵和佣金管理平台，可協助企業增加收入並將其最大的銷售費用轉化為業務成長動力。我們協助銷售和收入營運團隊設計、規劃、自動化和簡化複雜的激勵和佣金結構。憑藉類似遊戲的元素、獎勵、認可、溝通和分析功能，Compass 讓您能夠吸引並增強您的創收團隊。結果是——提高了銷售效率、加快了銷售業績、減少了激勵處理時間、節省了激勵預算等等。 Compass 適用於不同產業，支援不同的用例，從銀行到金融服務、保險、快速消費品、SaaS 和物流等。將 Compass 連接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它預先建立了與 Hubspot、Salesforce...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中...
Celonis
celonis.cloud
自 2011 年以來，Celonis 已幫助全球數千家最大和最受尊敬的公司產生直接的現金影響，從根本上改善客戶體驗並減少碳排放。其流程智慧平台使用業界領先的流程挖掘技術和人工智慧，為公司提供端到端流程的活數位孿生。組織中的每個人第一次對業務運作方式、價值隱藏位置的可見性以及捕獲價值的能力有了共同語言。 Celonis 總部位於德國慕尼黑和美國紐約市，在全球設有 20 多個辦公室。如需了解更多信息，請訪問 celonis.com
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 透過對話智慧幫助商業團隊最大化收入。透過 Jiminny，您可以記錄、轉錄和分析對話，從而獲得寶貴的客戶見解並全面了解績效。 Jiminny 是唯一能夠將優秀的銷售領導者轉變為優秀的銷售教練的合作夥伴，讓您能夠推動整個銷售團隊的真正變革並建立高績效的創收團隊。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是領先的 GenAI 原生對話智慧平台，可協助企業發現客戶對話深處隱藏的見解、機會和風險。 Pathlight 是第一家充分利用大型語言模型 (LLM) 的力量來審查每一次客戶對話並以人類級別的準確性揭示隱藏見解的公司。透過將複雜的客戶互動提煉為可操作的、高層次的見解和趨勢，我們使企業及其領導者能夠深入了解其團隊與客戶之間發生的第一線情況，使他們能夠充滿信心地做出快速、大膽的決策。
sales-i
sales-i.com
sales-i 是一個屢獲殊榮的數據驅動收入優化平台，專為想要提高銷售職能績效但無法獲得所需客戶可見性的製造商、批發商和分銷企業而設計。 - 提醒您的銷售團隊注意隱藏的、易於關閉的機會，並讓他們更了解客戶的購買模式。 - 加快銷售團隊的會議準備、通話計劃和聯絡人管理速度，同時讓他們能夠輕鬆存取關鍵銷售數據。 - 僱用一名銷售人員平均每天花費 500 美元，多花 4 美元，sales-i 將為他們提供有利可圖的銷售活動重點，這樣就不會浪費銷售時間。簡單的銷售效率軟體可以創造價值並增加收入。
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶值得更好的。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同觀點。 ...
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員為銷售人員提供的 CRM 取得一個銷售 CRM 平台，提供簡單的設定、無縫整合、完全客製化和直覺的工具。透過 Pipeline CRM 軟體，您將擁有加速銷售所需的一切。
OneInsight
oneinsight.io
透過可行的見解將數據轉化為收入 OneInsight 旨在將 Marketo 創建的豐富客戶資料傳遞到任何銷售環境中，從而為任何 Marketo 支援的組織提供真正的行銷和銷售整合。所有這些都以與客戶同步做出決策所需的速度完成。如果僅資訊不足以達成交易，OneInsight Engage 可為您的業務開發和銷售團隊提供直接與您的潛在客戶和現有客戶聯繫的可能性。將行銷自動化轉變為收入自動化的三個步驟： * Marketo — 使用領先的參與平台創建有意義的客戶互動* OneInsight — 建立和打包客戶數據，並將其轉化為寶貴的見解* 您的銷售環境— 在真正重要的地方顯示見解並轉化為有價值的見...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
適用於不斷成長的銷售團隊的銷售績效管理解決方案。透過自動從關鍵系統（CRM、VOIP 等）收集即時數據，OneUp 為銷售和經理提供清晰的見解、自動報告、排行榜和競賽。該平台支援豐富的電視顯示，包括排名表、數據、視覺化、影像、視訊等，同時向電視、MS Teams 等進行即時慶祝活動，以吸引、激勵和提高銷售團隊的生產力，取得更大的成果。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠主動提高收入績效。...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Raydiant
raydiant.com
我們的即插即用硬體和基於雲端的直覺企業級平台介面（市場上有超過 100 個應用程式）可以從任何地方訪問，安全軟體擁有 99.9% 的正常運行時間並可防範網路安全風險。直接在沙發上控制和管理 10 到 10,000 個位置的螢幕上播放的內容。從動態銷售點整合數位選單板到令人垂涎的視訊顯示器、自助服務亭、激勵團隊的銷售遊戲化和獎勵，以及透過人工智慧螢幕顯示的個人化內容，Raydiant 與業界最優秀的公司合作。創造令人驚嘆的體驗。立即預約演示並獲得 30 天無風險試用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Kluster
kluster.com
Kluster 的營收可預測平台有助於 SaaS 公司每季都超額完成目標。我們透過實施策略、規劃和執行來幫助收入領先者實現成長。 Kluster 易於使用的工具可協助收入團隊制定致勝策略、制定實現目標的計畫、執行交易和通路管理。我們在整合速度和即時預測方面排名第一。 Kluster 是您關鍵收入會議的核心。從董事會層級的分析和收入規劃，到預測電話和管道審查。您企業中的每個人都圍繞著最佳的收入洞察和工作流程進行調整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等擴充軟體公司的信賴。 Kluster 是可預測的收入策略，可協助他...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's 是排名第一的最直觀的銷售洞察解決方案，可幫助公司推動更快的成長。親愛的露西推動銷售團隊、領導層和董事會的專注、明智的決策和及時的行動，並協調您的團隊以達到配額。 Dear Lucy 透過以下方式為您的收入團隊提供支援： • 視覺化銷售分析• 預測性收入預測• 有效的目標設定和追蹤Dear Lucy 是一個成功的解決方案： • 每週銷售團隊會議• 預測電話• 管道審查• 一對一輔導• 管理會議 • 董事會電話會議 • 每日 RevOps 親愛的 Lucy，只需幾分鐘即可將您的銷售數據轉化為強大的銷售洞察！我們提供與 Salesforce、HubSpot、Microsoft...