銷售加速軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

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銷售加速軟體是一款全面的解決方案，旨在優化和加快從潛在客戶開發到交易完成的銷售流程。它利用自動化、數據分析和智慧工具來簡化銷售工作流程、提高效率並推動收入成長。以下是銷售加速軟體的深入描述： 概述： 銷售加速軟體是銷售團隊的策略推動者，為他們提供必要的工具和資源，以更有效和有效率地識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶。它包含廣泛的功能和功能，旨在加速銷售週期的每個階段，從勘探和潛在客戶培養到完成交易和管理客戶關係。 主要特點： * 潛在客戶生成與勘探：銷售加速軟體提供先進的潛在客戶生成功能，包括潛在客戶評分、資料豐富和勘探工具。它使銷售團隊能夠根據人口統計、行為和購買意圖等標準來識別高品質的潛在客戶並確定其優先順序。 * 銷售參與：該軟體透過多管道溝通管道（包括電子郵件、電話、社群媒體和訊息平台）促進與潛在客戶的個人化和及時互動。它可能包括電子郵件自動化、銷售撥號器和節奏管理等功能，以優化外展工作並最大限度地提高回應率。 * CRM 整合：與客戶關係管理 (CRM) 系統整合可實現無縫資料同步和工作流程自動化。銷售加速軟體可確保在 CRM 中捕獲和追蹤與潛在客戶和現有客戶的所有交互，從而提供銷售管道的整體視圖並支援資料驅動的決策。 * 預測分析：進階分析功能利用預測演算法來識別銷售資料中的模式、趨勢和見解。銷售團隊可以利用這些洞察來確定潛在客戶的優先順序、客製化銷售方法並更準確地預測未來的銷售表現。 * 銷售內容管理：該軟體提供銷售資料的集中儲存和管理，包括簡報、文件和產品資訊。銷售代表可以輕鬆存取並與潛在客戶分享相關內容，以支援他們的銷售工作並提高參與度。 * 銷售輔導和培訓：一些銷售加速軟體解決方案提供內建的輔導和培訓工具，幫助銷售代表提高技能和績效。這可能包括互動式培訓模組、角色扮演模擬和績效分析，以追蹤進度並確定需要改進的領域。 * 工作流程自動化：自動化功能簡化了重複性任務和管理流程，例如資料輸入、潛在客戶路由和後續提醒。這使得銷售團隊可以將時間和精力集中在能夠帶來成果的高價值活動上，例如建立關係和完成交易。 好處： * 更快的銷售週期：銷售加速軟體透過自動化手動任務、優化工作流程以及為銷售團隊提供更有效地與潛在客戶互動所需的工具來加快銷售流程。 * 提高效率：透過簡化銷售工作流程和自動化重複任務，該軟體提高了銷售團隊的生產力，使他們能夠在不犧牲品質的情況下處理更多的潛在客戶和機會。 * 提高銷售績效：預測分析和銷售輔導功能使銷售代表能夠做出數據驅動的決策、改善銷售方法並持續提高績效。 * 增加收入：透過加速銷售週期、提高轉換率以及最大限度地提高銷售工作的有效性，銷售加速軟體最終推動收入成長和業務成功。 總之，銷售加速軟體對於尋求優化銷售流程、提高效率和推動收入成長的組織來說是一個強大的解決方案。透過利用其先進的特性和功能，企業可以在當今快節奏且競爭激烈的市場中獲得競爭優勢。
提議新的應用程式
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Jedox
jedox.com
透過更好的見解和決策來規劃您的業務。 透過一個統一解決方案中的自動化和預測分析來加速規劃、預測和報告。 Jedox 為您提供一個靈活的企業績效管理平台。透過人工智慧的力量，自動執行重複性任務、加強協作並轉變您的業務。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetG...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一個互動式視訊 CX 平台，可協助您輕鬆、快速、大規模地建立和分享（根據上下文）個人化視頻，從而提高參與度（開啟電子郵件、預訂會議和機會）。 Hippo Video自推出以來，在全球擁有超過150萬用戶，在各類別的影片領域一直處於領先地位。超過 1000 家大中型企業，包括 Panasonic、Genesys、Trimble、Intrado、Phreesia、Freshworks 等，每天都使用 Hippo Video 建立虛擬關係。請瀏覽 hippovideo.io 了解更多詳情。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一種先進的基於雲端的聯絡中心解決方案，可輕鬆啟動、擴展和運行您的聯絡中心，同時改善業務指標和客戶體驗。一整套聯絡中心功能包括本地呼叫體驗、智慧型自動撥號器、人工智慧語音辨識、座席管理功能、全通路支援、答錄機偵測等等。透過將其與主要CRM 和幫助台系統的即用型整合相結合，Voiso 可以幫助您擴展通訊範圍，甚至在監管最嚴格的國家/地區也能接觸到您的客戶，並在全球範圍內發展您的業務。 Voiso 為所有客戶提供 24/7 支援。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
lemlist
lemlist.com
開始獲得回應的對話。個人化冷電子郵件、自動跟進並與所有管道的潛在客戶互動。 lemlist 是一款集銷售自動化和冷電子郵件軟體於一體的軟體。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...
Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智慧驅動的多體驗 iPaaS，可將單一平台的整合時間從數月縮短至數天。 Tray 通用自動化雲端無需使用不同的工具和技術來自動化複雜的內部和外部業務流程。在企業核心的支援下，通用自動化雲端提供了公司快速、協作地大規模開發整合和自動化所需的基礎可組合性、彈性、可觀察性、治理、安全性和控制。熱愛你的工作。其餘部分自動化。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。借助Concord，您可以： - 在一個地方起草、協商、簽署和管理整個組織的每一份合同- 按照您想要的方式工作- 在Concord、Word 或Google Docs 上- 與所有人協作- 您的團隊、客戶、和供應商- 只需幾分鐘而不是幾個月即可開始Concord 提供的主要功能： - 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（且只有該人）審核- 私人評論和版本控制，以實現更有效的合同談判- 條款庫所有預先批准的條款，根據需要添加...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的電子郵件基礎設施供應商和現有的效能最高的電子郵件傳送服務。我們的客戶每年發送超過 5 兆條訊息，佔全球商業電子郵件的 37% 以上。 SparkPost 的多個客戶（包括最大的社交網路）每天發送超過 10 億封電子郵件，使我們成為市場上成長最快的電子郵件傳送服務提供者。十多年來，我們開發了電子郵件行業的領先技術和第一個真正為雲端構建的電子郵件傳送服務。從經過微調的 Momentum MTA 到當今完全有彈性的雲端電子郵件傳送服務，我們為客戶提供經過驗證的最高收件匣傳送率、輕鬆的設定和啟動以及最全面的分析和洞察。我們基於 AWS 平台構建，為客戶提供他們所需的...
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai 透過準確、動態的薪酬管理和收入優化來提高銷售業績－根據您的業務和銷售模式進行精確客製化。我們獨特的增強智能方法為您的銷售、財務和薪資團隊提供一致、值得信賴的激勵數據，以便他們可以停止公式構建、計算和驗證，並開始真正推動業務發展。 Forma.ai 將銷售薪酬的複雜性轉化為實現營收成長的最強槓桿。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與您的工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Polymail
polymail.io
Polymail 是團隊的電子郵件平台。透過將電子郵件與即時協作相結合，並將其與團隊的工具集成，Polymail 使每個人都能無縫協作、更快地行動並提高工作效率。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Adversus
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Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
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