銷售加速軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

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銷售加速軟體是一款全面的解決方案，旨在優化和加快從潛在客戶開發到交易完成的銷售流程。它利用自動化、數據分析和智慧工具來簡化銷售工作流程、提高效率並推動收入成長。以下是銷售加速軟體的深入描述： 概述： 銷售加速軟體是銷售團隊的策略推動者，為他們提供必要的工具和資源，以更有效和有效率地識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶。它包含廣泛的功能和功能，旨在加速銷售週期的每個階段，從勘探和潛在客戶培養到完成交易和管理客戶關係。 主要特點： * 潛在客戶生成與勘探：銷售加速軟體提供先進的潛在客戶生成功能，包括潛在客戶評分、資料豐富和勘探工具。它使銷售團隊能夠根據人口統計、行為和購買意圖等標準來識別高品質的潛在客戶並確定其優先順序。 * 銷售參與：該軟體透過多管道溝通管道（包括電子郵件、電話、社群媒體和訊息平台）促進與潛在客戶的個人化和及時互動。它可能包括電子郵件自動化、銷售撥號器和節奏管理等功能，以優化外展工作並最大限度地提高回應率。 * CRM 整合：與客戶關係管理 (CRM) 系統整合可實現無縫資料同步和工作流程自動化。銷售加速軟體可確保在 CRM 中捕獲和追蹤與潛在客戶和現有客戶的所有交互，從而提供銷售管道的整體視圖並支援資料驅動的決策。 * 預測分析：進階分析功能利用預測演算法來識別銷售資料中的模式、趨勢和見解。銷售團隊可以利用這些洞察來確定潛在客戶的優先順序、客製化銷售方法並更準確地預測未來的銷售表現。 * 銷售內容管理：該軟體提供銷售資料的集中儲存和管理，包括簡報、文件和產品資訊。銷售代表可以輕鬆存取並與潛在客戶分享相關內容，以支援他們的銷售工作並提高參與度。 * 銷售輔導和培訓：一些銷售加速軟體解決方案提供內建的輔導和培訓工具，幫助銷售代表提高技能和績效。這可能包括互動式培訓模組、角色扮演模擬和績效分析，以追蹤進度並確定需要改進的領域。 * 工作流程自動化：自動化功能簡化了重複性任務和管理流程，例如資料輸入、潛在客戶路由和後續提醒。這使得銷售團隊可以將時間和精力集中在能夠帶來成果的高價值活動上，例如建立關係和完成交易。 好處： * 更快的銷售週期：銷售加速軟體透過自動化手動任務、優化工作流程以及為銷售團隊提供更有效地與潛在客戶互動所需的工具來加快銷售流程。 * 提高效率：透過簡化銷售工作流程和自動化重複任務，該軟體提高了銷售團隊的生產力，使他們能夠在不犧牲品質的情況下處理更多的潛在客戶和機會。 * 提高銷售績效：預測分析和銷售輔導功能使銷售代表能夠做出數據驅動的決策、改善銷售方法並持續提高績效。 * 增加收入：透過加速銷售週期、提高轉換率以及最大限度地提高銷售工作的有效性，銷售加速軟體最終推動收入成長和業務成功。 總之，銷售加速軟體對於尋求優化銷售流程、提高效率和推動收入成長的組織來說是一個強大的解決方案。透過利用其先進的特性和功能，企業可以在當今快節奏且競爭激烈的市場中獲得競爭優勢。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一種查看、規劃和經營業務的變革性方式。 Anaplan 使用其專有的 Hyperblock™ 技術，讓您能夠了解即時效能並預測未來結果，以便更快、更自信地做出決策。 Anaplan 支援整個企業的互聯策略和規劃，以推動您的業務向前發展。 Anaplan 總部位於舊金山，在全球擁有 200 多個合作夥伴和 2,000 多個客戶。 G2 類別包括：企業績效管理、預算與預測、薪酬管理、銷售與營運規劃、銷售績效管理、銷售規劃、供應鏈規劃與勞動力管理。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Polymail
polymail.io
Polymail 是團隊的電子郵件平台。透過將電子郵件與即時協作相結合，並將其與團隊的工具集成，Polymail 使每個人都能無縫協作、更快地行動並提高工作效率。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
Balto
balto.ai
Balto 將代理與人工智慧結合起來，以實現更好的對話並交付結果。表現最佳的聯絡中心信賴 Balto 的即時企業解決方案，以防止錯失銷售機會、代價高昂的合規錯誤以及負面的客戶體驗。 Balto 的成果令人震驚： - National General Insurance 將銷售轉換率提高了16% - AmTrust 將CSAT 分數提高了25% - Arsenal Business Growth 將爬坡時間縮短了83% - Florida Window & Door 將轉換率和預約率提高了30% - Junkluggers 將通話時間縮短了 6% 幫助您的客服人員和主管提高客戶滿意度、增加收入並...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智慧工具，可實現更好的客戶對話和對話洞察。它在客戶通話、錄音、轉錄和分析對話過程中發揮作用，即時為賣家提供有用的提示，幫助他們遵循最佳實踐並避免代價高昂的錯誤。每次通話後，Colibri 都會產生人工智慧會議摘要並建議後續步驟。它還提供呼叫分析，對於尋求改進領域的銷售人員和經理很有用。透過將 Colibri 與 Salesforce 整合來提高效率：每次會議後自動在 Salesforce 中記錄通話和 AI 會議記錄。將您的團隊從管理任務中解放出來，這樣他們就可以花更多時間完成交易。要了解更多信息，請訪問 colibri.ai
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一個由人工智慧驅動的對話智慧平台，可擷取和分析電話、視訊會議和電子郵件中的所有客戶互動，以便您的團隊達成目標。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一個銷售參與平台，透過使用電子郵件、電話、LinkedIn、簡訊等多種管道來自動化銷售推廣。我們的數據驅動統一平台有助於簡化日常工作，讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情 - 完成交易。 - 多頻道外展（電子郵件、電話、LinkedIn、WhatsApp、簡訊、語音郵件） - 智慧型觸發器可自動化並節省時間- 易於使用的介面- 透過電話、聊天和電子郵件提供免費的24x7 支援- 成功的免費入職支援- 整合Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最...
Growbots
growbots.com
Growbots 創建了第一個一體化對外銷售平台。透過 CRM 集成，享受自動潛在客戶生成和管理電子郵件水滴行銷活動。您所需要做的就是設定客戶資料並安排電子郵件行銷活動以自動產生新的銷售機會。在外撥專家的幫助下，訪問超過 180 多百萬個高品質聯絡人並發送電子郵件水滴行銷活動！數百家公司利用 Growbots 擴大海外業務規模
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員為銷售人員提供的 CRM 取得一個銷售 CRM 平台，提供簡單的設定、無縫整合、完全客製化和直覺的工具。透過 Pipeline CRM 軟體，您將擁有加速銷售所需的一切。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Capturi
en.capturi.com
創造價值的對話從這裡開始。作為斯堪的納維亞地區領先的對話分析平台，Capturi 使用人工智慧和先進的機器學習演算法將客戶對話轉化為具體且可衡量的價值。 Capturi 分析了來自200 多個品牌的超過3000 萬條客戶對話，證明使用對話分析的公司可以實現...： - 透過專注於改善與客戶的對話，客戶滿意度提高20-40% - 優化15- 25%透過自動化手動任務和最大程度地減少知識差距來減少營運- 透過確定哪些贏回策略適合您的部門，客戶保留率提高了30% Capturi 的人工智慧平台受到大型斯堪的納維亞組織內客戶中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、Coop、...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Vonage
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Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
TalentLMS
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TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 ...
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。