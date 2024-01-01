銷售加速軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 德國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售加速軟體是一款全面的解決方案，旨在優化和加快從潛在客戶開發到交易完成的銷售流程。它利用自動化、數據分析和智慧工具來簡化銷售工作流程、提高效率並推動收入成長。以下是銷售加速軟體的深入描述： 概述： 銷售加速軟體是銷售團隊的策略推動者，為他們提供必要的工具和資源，以更有效和有效率地識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶。它包含廣泛的功能和功能，旨在加速銷售週期的每個階段，從勘探和潛在客戶培養到完成交易和管理客戶關係。 主要特點： * 潛在客戶生成與勘探：銷售加速軟體提供先進的潛在客戶生成功能，包括潛在客戶評分、資料豐富和勘探工具。它使銷售團隊能夠根據人口統計、行為和購買意圖等標準來識別高品質的潛在客戶並確定其優先順序。 * 銷售參與：該軟體透過多管道溝通管道（包括電子郵件、電話、社群媒體和訊息平台）促進與潛在客戶的個人化和及時互動。它可能包括電子郵件自動化、銷售撥號器和節奏管理等功能，以優化外展工作並最大限度地提高回應率。 * CRM 整合：與客戶關係管理 (CRM) 系統整合可實現無縫資料同步和工作流程自動化。銷售加速軟體可確保在 CRM 中捕獲和追蹤與潛在客戶和現有客戶的所有交互，從而提供銷售管道的整體視圖並支援資料驅動的決策。 * 預測分析：進階分析功能利用預測演算法來識別銷售資料中的模式、趨勢和見解。銷售團隊可以利用這些洞察來確定潛在客戶的優先順序、客製化銷售方法並更準確地預測未來的銷售表現。 * 銷售內容管理：該軟體提供銷售資料的集中儲存和管理，包括簡報、文件和產品資訊。銷售代表可以輕鬆存取並與潛在客戶分享相關內容，以支援他們的銷售工作並提高參與度。 * 銷售輔導和培訓：一些銷售加速軟體解決方案提供內建的輔導和培訓工具，幫助銷售代表提高技能和績效。這可能包括互動式培訓模組、角色扮演模擬和績效分析，以追蹤進度並確定需要改進的領域。 * 工作流程自動化：自動化功能簡化了重複性任務和管理流程，例如資料輸入、潛在客戶路由和後續提醒。這使得銷售團隊可以將時間和精力集中在能夠帶來成果的高價值活動上，例如建立關係和完成交易。 好處： * 更快的銷售週期：銷售加速軟體透過自動化手動任務、優化工作流程以及為銷售團隊提供更有效地與潛在客戶互動所需的工具來加快銷售流程。 * 提高效率：透過簡化銷售工作流程和自動化重複任務，該軟體提高了銷售團隊的生產力，使他們能夠在不犧牲品質的情況下處理更多的潛在客戶和機會。 * 提高銷售績效：預測分析和銷售輔導功能使銷售代表能夠做出數據驅動的決策、改善銷售方法並持續提高績效。 * 增加收入：透過加速銷售週期、提高轉換率以及最大限度地提高銷售工作的有效性，銷售加速軟體最終推動收入成長和業務成功。 總之，銷售加速軟體對於尋求優化銷售流程、提高效率和推動收入成長的組織來說是一個強大的解決方案。透過利用其先進的特性和功能，企業可以在當今快節奏且競爭激烈的市場中獲得競爭優勢。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤...
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetG...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直覺的冷電子郵件工具，可協助 B2B 公司與潛在客戶和業務合作夥伴建立聯繫，並保持對話持續進行。 Woodpecker 可讓您製作個人化、相關的電子郵件序列，並確保它們被發送到收件者的主收件匣。您的後續郵件將在與開頭電子郵件相同的線程中發送。當有人透過 Calendly 回覆或安排通話時，序列會自動停止。 Woodpecker 可協助您輕鬆試驗您的訊息，找到效果最佳的版本，並在潛在客戶回覆時自動標記他們的興趣程度。該工具透過 LinkedIn 手動任務和 Woodpecker Calls（一款適用於 Android 的呼叫安排和追蹤行動應用程序，可讓您直接透過手機聯...
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Hexospark
hexospark.com
透過在一個集中平台中培養關係，個人化電子郵件、自動進行入站跟進並增加銷售。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Polymail
polymail.io
Polymail 是團隊的電子郵件平台。透過將電子郵件與即時協作相結合，並將其與團隊的工具集成，Polymail 使每個人都能無縫協作、更快地行動並提高工作效率。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一體化 CRM 和電子郵件行銷平台，可協助 B2B 組織合作贏得更多交易。 Nutshell 對於任何使用者來說足夠簡單，對於任何企業來說都足夠複雜，Nutshell 是為那些厭倦了使用單獨的銷售和行銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟體的團隊而構建的。每個 Nutshell 訂閱都包含無限的 CRM 聯絡人和資料儲存、完全可自訂的報告工具、免費的資料遷移幫助和世界一流的即時支持，所有這些都以極其實惠的價格提供。 Nutshell 與小型企業已經使用的軟體集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Q...
Vena
vena.io
Vena 是唯一一個完整的規劃平台，能夠幫助和激勵企業領導者以及財務和營運專業人士進行 Plan To Grow™。洛書利用洛書成長引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 介面的熟悉性和靈活性，為您的計劃提供支援並引導您的成長之旅。超過 1,500 家世界領先的公司與 Vena 一起成長，包括耐吉、可口可樂聯合公司和堪薩斯城酋長隊。此外，洛書也與100多家世界級合作夥伴合作。 G2 類別包括：企業績效管理 (CPM) 軟體、預算和預測軟體、財務結算軟體、銷售績效管理軟體等。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一個對話智慧平台，使用先進的深度學習模型為開發人員提供非結構化對話資料的即時轉錄和見解。 該工具為各行業提供解決方案，例如收入情報、活動和網路研討會、遠端協作、聯絡中心和招募情報。 Symbl.ai 的功能支援自訂追蹤器、摘要、主題建模、轉錄、對話分析以及用於語音、音訊和文字資料的預先建構 UI 和元件。 憑藉其 API 技術，Symbl.ai 可以對非結構化人類對話進行即時非同步語音識別，使該工具能夠透過單一 API 呼叫來添加智慧。 此外，該平台還透過批次/非同步請求在不到 400 毫秒的時間內提供即時關鍵字、短語和意圖檢測。 Symbl.ai 包含語音到文字...
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最...
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是領先的 GenAI 原生對話智慧平台，可協助企業發現客戶對話深處隱藏的見解、機會和風險。 Pathlight 是第一家充分利用大型語言模型 (LLM) 的力量來審查每一次客戶對話並以人類級別的準確性揭示隱藏見解的公司。透過將複雜的客戶互動提煉為可操作的、高層次的見解和趨勢，我們使企業及其領導者能夠深入了解其團隊與客戶之間發生的第一線情況，使他們能夠充滿信心地做出快速、大膽的決策。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一種自動化個人電子郵件推廣以進行銷售和行銷的工具。如果您或您的團隊希望建立可預測的銷售管道，透過電子郵件聯絡冷淡的潛在客戶以產生新的潛在客戶，那麼您一定會喜歡 QuickMail。無論您是在開會、打電話，甚至在睡覺，QuickMail 都會隨時掌握您的聯絡情況，每天聯繫適當數量的潛在客戶，並跟進那些尚未回复的潛在客戶。這樣，您和您的團隊就可以專注於更重要的事情，例如在客戶旅程中進一步推動參與的潛在客戶。透過 QuickMail，您可以直接從收件匣發送高度個人化的電子郵件，同時享受最新技術以最大限度地提高電子郵件的送達率。
MailRush
mailrush.io
包含 SMTP 服務的冷電子郵件軟體。共用 IP 和專用 IP 選項。用於電子郵件跟進和水滴行銷活動的拖放序列。電子郵件送達率 KPI（寄件者分數追蹤、電子郵件量追蹤、回饋循環追蹤）、事件追蹤（開啟率、點擊率、回覆等） 出色的支援。
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot 在一個平台上自動執行勘探和推廣工作。透過個人化訊息找到並聯繫公司和關鍵決策者，因此銷售和行銷團隊可以將時間花在其他地方。透過專注於優質潛在客戶來充實您的管道並完成更多交易。我們使用本地化的公司資訊資料庫和人工智慧驅動的勘探，以在潛在客戶開發和推廣方面實現盡可能高的準確性。 LeadPilot 目前已在瑞典、英國和愛爾蘭推出！
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並配備了適合所有類型企業的必要現代功能。它與您最喜歡的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是徹底改變銷售組織的工作方式，並成為歐洲對話智慧領域的領導者。 Modjo 的平台透過偵測所有客戶/潛在客戶互動中的關鍵資訊來幫助公司改善業務策略和執行。這使公司能夠深入了解現場發生的情況，做出正確的決策並取得更好的結果。 Modjo 受到超過 400 家歐洲公司的信賴，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。