銷售加速軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

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銷售加速軟體是一款全面的解決方案，旨在優化和加快從潛在客戶開發到交易完成的銷售流程。它利用自動化、數據分析和智慧工具來簡化銷售工作流程、提高效率並推動收入成長。以下是銷售加速軟體的深入描述： 概述： 銷售加速軟體是銷售團隊的策略推動者，為他們提供必要的工具和資源，以更有效和有效率地識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶。它包含廣泛的功能和功能，旨在加速銷售週期的每個階段，從勘探和潛在客戶培養到完成交易和管理客戶關係。 主要特徵： * 潛在客戶生成與勘探：銷售加速軟體提供先進的潛在客戶生成功能，包括潛在客戶評分、資料豐富和勘探工具。它使銷售團隊能夠根據人口統計、行為和購買意圖等標準來識別高品質的銷售線索並確定其優先順序。 * 銷售參與：該軟體透過多管道溝通管道（包括電子郵件、電話、社群媒體和訊息平台）促進與潛在客戶的個人化和及時互動。它可能包括電子郵件自動化、銷售撥號器和節奏管理等功能，以優化外展工作並最大限度地提高回應率。 * CRM 整合：與客戶關係管理 (CRM) 系統整合可實現無縫資料同步和工作流程自動化。銷售加速軟體可確保在 CRM 中捕獲和追蹤與潛在客戶和現有客戶的所有交互，從而提供銷售管道的整體視圖並支援資料驅動的決策。 * 預測分析：進階分析功能利用預測演算法來識別銷售資料中的模式、趨勢和見解。銷售團隊可以利用這些洞察來確定潛在客戶的優先順序、客製化銷售方法並更準確地預測未來的銷售表現。 * 銷售內容管理：該軟體提供銷售資料的集中儲存和管理，包括簡報、文件和產品資訊。銷售代表可以輕鬆存取並與潛在客戶分享相關內容，以支援他們的銷售工作並提高參與度。 * 銷售輔導和培訓：一些銷售加速軟體解決方案提供內建的輔導和培訓工具，幫助銷售代表提高技能和績效。這可能包括互動式培訓模組、角色扮演模擬和績效分析，以追蹤進度並確定需要改進的領域。 * 工作流程自動化：自動化功能簡化了重複性任務和管理流程，例如資料輸入、潛在客戶路由和後續提醒。這使得銷售團隊能夠將時間和精力集中在能夠帶來成果的高價值活動上，例如建立關係和完成交易。 好處： * 更快的銷售週期：銷售加速軟體透過自動化手動任務、優化工作流程以及為銷售團隊提供更有效地與潛在客戶互動所需的工具來加快銷售流程。 * 提高效率：透過簡化銷售工作流程和自動化重複任務，該軟體提高了銷售團隊的生產力，使他們能夠在不犧牲品質的情況下處理更多的潛在客戶和機會。 * 提高銷售績效：預測分析和銷售輔導功能使銷售代表能夠做出數據驅動的決策、改善銷售方法並持續提高績效。 * 增加收入：透過加速銷售週期、提高轉換率以及最大限度地提高銷售工作的有效性，銷售加速軟體最終推動收入成長和業務成功。 總之，銷售加速軟體對於尋求優化銷售流程、提高效率和推動收入成長的組織來說是一個強大的解決方案。透過利用其先進的特性和功能，企業可以在當今快節奏且競爭激烈的市場中獲得競爭優勢。
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Calendly
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Hubspot
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HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
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Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
Fireflies.ai
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記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Apollo.io
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Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Cloze
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智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ActiveCampaign
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ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Gong.io
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Keap
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Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Adversus
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今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
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Polymail 是最好的電子郵件平台，旨在讓任何專業人士的工作生活更加輕鬆。提供對您有利的工具和功能。現在就來拜訪我們吧！
Dropbox DocSend
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Zoho CRM Plus
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Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
TalentLMS
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LMS 專為成功而打造。利用旨在幫助優秀團隊成長的培訓平台打造更智慧的組織。
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Aircall
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Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
EngageBay
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EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
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Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
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Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
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培訓和發展團隊最簡單的方法。一本適用於您企業中的每個流程、政策和 SOP 的手冊，以便您可以更快地入職和培訓。
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Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
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建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
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幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
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Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
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由人工智慧提供支援的排名第一的聯絡中心即時指導平台。幫助客服人員在每次通話中說出正確的話。
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CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
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colibri.ai
Colibri.ai 會記錄您的通話，在您講話時進行轉錄，並產生簡潔的可搜尋會議記錄。適用於 Zoom、Google Meet、Webex 和許多其他平台。
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獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
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MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
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記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
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iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
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Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。