乘車共享軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴哈馬

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
乘車共享軟體和服務為用戶提供了方便，無論何時需要出行，都可以直接透過行動裝置租用計程車或叫車。在企業對企業 (B2B) 環境中，這些服務也稱為地面運輸服務。他們根據當前位置將乘客與司機進行匹配，並動態計算票價，同時考慮乘車距離、持續時間以及司機可用性與需求相比等因素。 企業利用乘車共享平台來簡化員工和客戶的地面交通，同時與班車或巴士等其他交通方式相比還可以降低成本。透過在共乘平台上設立企業帳戶，差旅經理和財務團隊可以為員工、客人和業務夥伴提供地面交通服務。雖然一些乘車共享解決方案可能包括旅行管理軟體中的功能，但它們的主要重點仍然是計程車、私家車和豪華轎車的預訂服務，而不是其他旅行選擇。
提議新的應用程式
Lyft
lyft.com
在手機、平板電腦或筆記型電腦上的網路瀏覽器中請求 Lyft 乘車。幾分鐘內即可從友善的司機那裡搭車。
Careem
careem.com
Careem 是大中東地區的日常超級應用程式。作為該地區叫車經濟的先驅，Careem 正在其平台上擴展服務，以提供人的移動性、物的移動性和資金的移動性。 Careem 的使命是簡化和改善人們的生活，並建立一個令人驚嘆的鼓舞人心的組織。 Careem 成立於 2012 年 7 月，業務遍及 13 個國家的 100 多個城市，在該地區創造了超過 100 萬個就業機會。 Careem 於 2020 年 1 月成為 Uber Technologies, Inc. 的全資子公司。