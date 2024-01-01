乘車共享軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利 最受歡迎 最近新增

乘車共享軟體和服務為用戶提供了方便，無論何時需要出行，都可以直接透過行動裝置租用計程車或叫車。在企業對企業 (B2B) 環境中，這些服務也稱為地面運輸服務。他們根據當前位置將乘客與司機進行匹配，並動態計算票價，同時考慮乘車距離、持續時間以及司機可用性與需求相比等因素。 企業利用乘車共享平台來簡化員工和客戶的地面交通，同時與班車或巴士等其他交通方式相比還可以降低成本。透過在共乘平台上設立企業帳戶，差旅經理和財務團隊可以為員工、客人和業務夥伴提供地面交通服務。雖然一些乘車共享解決方案可能包括旅行管理軟體中的功能，但它們的主要重點仍然是計程車、私家車和豪華轎車的預訂服務，而不是其他旅行選擇。