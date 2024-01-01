獎勵和激勵軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
獎勵和激勵軟體為企業提供了一個向客戶、合作夥伴或員工發送獎勵的平台。企業帳戶透過線上入口網站進行追蹤和管理，可以使用簡單的介面購買和提供獎勵。提供的獎勵類型可能包括禮品卡、預付卡、代金券或有形禮物。一些平台為企業提供獎勵 API，以便透過自己的網站或應用程式自動交付獎勵。這些提供者透過與線上商家、零售商、連鎖餐廳、旅行社或其他娛樂公司合作來策劃獎勵目錄，並轉售或管理獎勵的分配。 獎勵和激勵軟體可以透過多種方式使用。最常見的是企業禮品軟體，其重點是獎勵員工以提高員工的敬業度和滿意度。此外，還有B2B獎勵和激勵，包括通路合作夥伴促銷、銷售激勵、客戶禮品等，以培養或轉化合格的銷售線索並獎勵忠誠的合作夥伴。另一方面，B2C 獎勵和激勵措施旨在獎勵忠實客戶並提高品牌忠誠度和客戶擁護度。最後，研究激勵措施通常會獎勵出於市場研究目的的研究和調查參與者，以推動研究的參與。
提議新的應用程式
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是領先的發送平台，為企業提供在整個買家旅程中與客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。
Karrot
karrotmarket.com
Karrot 是當地最大的社區市場，可買賣和交易新舊家居裝飾、家具、時裝等。加入我們不斷成長的擁有超過 1000 萬經過驗證的用戶的社群！
Tremendous
tremendous.com
大規模在國際範圍內發送數位支付。即時交付、無憂兌換、數百種獎勵選擇。在我們易於使用的平台上購買、發送、追蹤、管理和品牌化您的付款。
&Open
andopen.co
為關心的公司提供更好的禮物。培養銷售、行銷、人力資源和客戶體驗團隊之間的關係並建立忠誠度。
Hoppier
hoppier.com
透過 Smarter Spending™ 控制，只需點擊 5 次或更少，即可向客戶或員工發送全球獎勵！創建您的遠距午餐計劃、送上咖啡、歡樂時光飲料、個人禮物、慈善捐款、學習津貼等等。 Hoppier 在 60 多個國家工作！超過 1000 個全球組織使用 Hoppier 發送有效的激勵措施！
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM 有多種不同的方式購買禮品卡，包括大量購買禮品卡和 API 交付。我們的禮品卡平台提供簡單的帳戶設定和強大的報告，以便您可以優化每次購買。使用 ACH、電匯或信用卡大量購買禮品卡。您可以將個人化禮品卡獎勵和獎勵直接發送到他們的收件匣。即時交付禮品卡以獲得獎勵、激勵和健康！無需最低限度或長期承諾。免費帳戶設定。
RepeatMD
repeatmd.com
透過行動獎勵銷售更多高利潤服務。 RepeatMD 透過忠誠度計畫和病患融資幫助醫療水療中心和美容提供者留住客戶。
Pazcare
pazcare.com
一張卡即可獲得雇主提供的所有津貼（食品、燃料、電信、禮品、L&D 等）。讓您的員工最大限度地享受稅收優惠並透過 Pazcard 計劃每月開支。無論是透過 Zomato 訂購食物還是從附近的百貨公司購買雜貨 - Pazcard 都是您的員工需要使用的唯一工具。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify 是一個充滿活力和創新的線上平台，徹底改變了人們購買和使用禮品卡的方式。該公司成功地將數位貨幣世界與電子禮品卡的便利性融為一體，提供了一種安全、快速、簡單的線上交易方法。
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot 是值得信賴的平台，可將資金放回員工的口袋。我們尋找員工真正想要的最獨特和個人化的折扣、節省和獎勵。我們的管理折扣和獎勵體驗將其結合在一起，既簡單又便宜，而且對您有影響力。
Xoxoday
xoxoday.com
企業的獎勵、激勵、福利和支出基礎設施。 數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。
Giftly
giftly.com
Giftly 正在徹底改變人們贈送和接受禮物的方式。總部位於舊金山的新創公司透過讓禮品卡比以往更加個人化、可自訂、美觀和有趣，顛覆了每年 100B 美元的禮品卡市場。
Paylode
paylode.com
Paylode 是一個客戶福利平台，適合希望快速推出高度參與的客戶福利計畫的公司。 Paylode 使公司能夠為其客戶提供全面的福利計劃，其時間和成本僅為內部建置計劃的一小部分。 Paylode 就像有一個完整的合作夥伴團隊在您身邊。我們審核並預先協商來自頂級消費品牌的數千種福利優惠，並提供簡單的無程式碼工具，為公司節省大量時間和管理費用。福利計畫可以提高轉換率、留任率、參與度、滿意度，並最終提高客戶的長期滿意度，同時也為您的企業帶來新的收入來源。了解更多信息，請訪問 https://paylode.com/
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash 是為您的員工、合作夥伴或使用者發送、管理和接收禮品卡的最簡單方法。透過我們簡單的電子禮品卡、數位錢包、平台和 API 選項，沒有比這更簡單的方法可以讓您的用戶滿意！
Gyft
gyft.com
Gyft 是亞馬遜、星巴克和 iTunes 等零售商在線購買和發送禮品卡的最佳方式。使用 Gyft 行動應用程式來平衡支票禮品卡。
TruCentive
trucentive.com
TruCentive 是一款一體化激勵履行和獎勵交付平台，為企業提供與員工、合作夥伴和客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。透過整合電子禮品卡、商品和資金交付的數位交付，公司可以提高現有計劃的有效性並改善關係。 TruCentive 擁有全球超過 88,000 種電子禮品選項、數千種商品選項、透過存款到借記卡、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX 付款，並與流行的營銷、銷售和人力資源工具集成，是成功的人力資源、需求產生、以客戶為基礎的和客戶體驗計劃。調查|員工激勵 |網路研討會 |評論 |推薦 |測試版計劃 |謝謝你|臨床試驗|貿易展覽|演示 |感言 |會議 |活動...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 創造卓越的產品體驗，並協助提升您的品牌。我們設計、採購、製造和分銷優質的個人化產品…我們的速度真快。我們很自豪能成為您在歐洲所有客製化贈品需求的首選合作夥伴。我們提供各種高品質產品，我們的網站使您可以輕鬆設計和訂購客製化商品。我們的專家團隊將在整個訂購過程中提供支援和指導，以確保您的客製化贈品正是您想要的。相信我們能夠提升您的品牌並透過我們的產品和服務給人留下持久的印象。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序化禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是銷售支援領導者的領先遊戲化和創新平台。輕鬆管理數百萬美元的預算，在幾秒鐘內發送數千份獎勵，並為您的團隊提供最好的禮物，即選擇獎品的權力。透過內部行銷活動追蹤參與度並掌控您的銷售支援計畫。無論您需要吸引註意力的鉤子還是激勵行動的胡蘿蔔，Incentivepilot 都能滿足您的需求。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Wellable
wellable.co
Wellable 的健康平台幫助組織建立有吸引力的員工健康計劃、提升員工體驗並轉變文化
Giftbit
giftbit.com
購買、發送和追蹤數位禮品卡以用於您的獎勵和激勵計劃。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一個一體化的企業禮品平台，利用體驗和快樂的力量將世界各地的人們聯繫起來。
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify 是一家領先的數位禮品卡網站，成立於 2018 年 7 月。我們專注於為客戶提供來自頂級國內品牌的各種數位禮品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我們致力於為消費者和企業提供無縫、無憂的購買體驗。我們的禮品卡有多種面額，可以透過電子郵件以數位方式交付，為我們的客戶提供無與倫比的便利和價值。在 Prepaidify，我們的使命是透過將加密貨幣和零售世界結合起來，徹底改變零售業。我們相信未來加密貨幣將被廣泛接受為主要貨幣形式，並且我們致力於使這一願景成為每個人的現實。我們的目標是使用戶能夠使用現有的禮品卡基礎...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
及時行樂。強大的激勵。由簡單、快速、可自訂的虛擬解決方案提供支援的市場研究和獎勵計劃的預付費獎勵。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一為 MSP 構建的結合了 CSAT、NPS、員工認可和遊戲化的平台。追蹤對提高員工敬業度、客戶滿意度和達成更多交易最重要的指標！
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards（以前稱為 Rybbon）是用於發送、追蹤和管理數位獎勵計劃的一體化解決方案。透過 BHN Rewards，可以輕鬆整合來自熱門品牌（包括 Amazon、Visa 和 Mastercard）的自動獎勵，以提高參與度、提高回應率、產生品牌認知度和忠誠度並激勵員工。 BHN Rewards 已被 3,000 多名客戶使用，已向 184 個國家發送了超過 300 萬份獎勵。公司使用BHN Rewards 進行行銷、市場研究和員工獎勵，包括： - 潛在客戶開發活動- 推薦行銷計劃- 基於客戶的行銷(ABM) 關係建立- 客戶宣傳/忠誠度計劃- 線上評論/推薦- 網路研討會和午餐-...
Runa
runa.io
借助 Runa，公司可以隨時隨地以任何形式的數位價值（禮品卡、預付卡、加密貨幣、訂閱等）向其服務的人員付款。傳統的支付機制很難適應本地和全球的小批量、高速度的交易，例如向零工、創作者發送付款，或向無論身在何處的客戶或員工發送獎勵。 Runa 的基礎設施和網路有助於向這些收款人付款，幫助企業擴大業務範圍、留住用戶，同時實現資金管理和轉帳方式的現代化：即時、國際化，並且對匯款人和收款人免費。
Giftogram
giftogram.com
Giftogram 是一個免費的全球平台，可幫助企業在幾分鐘內發送帶有所選設計、徽標和自訂訊息的禮品卡和預付卡。基於選擇的理念，接收者可以決定在哪裡從數百家當今最受歡迎的零售商兌換禮品券。我們的使命是讓禮品和獎勵變得輕鬆發送、有意義，從而幫助公司與員工和客戶建立更好的關係。請造訪giftogram.com，以了解有關Giftogram 如何改變企業禮品、激勵和支出的更多資訊。
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
SwagUp
swagup.com
SwagUp 是唯一的端對端 Swag 管理平台。我們相信 swag 非常強大，但使用起來也極為複雜。我們所做的一切都是為了讓贈品的製作和運輸過程盡可能簡單。我們的平台使您能夠一站式管理產品設計、創作、採購、庫存管理、簡化分銷和全球物流。我們強大的功能，例如兌換（精美的禮物體驗）、商店（在我們的平台內建立您自己的精美商店）和整合（根據您的HRIS、CRM 等中的事件觸發贈品分配）為您提供贈品管理所需的一切自動駕駛。我們透過控制自己的技術和營運來垂直營運流程，以便我們能夠提供無與倫比的客戶體驗。前往 swagup.com 了解更多！
Stadium
bystadium.com
體育場使全球團體禮物、獎勵和贈品變得簡單而個性化，無論規模或距離如何。我們讓世界各地的收件人選擇他們想要的內容以及發送地點，消除猜測並最大限度地提高每次交換的影響。無論您是要感謝客戶還是入職員工，Stadium 都是一個一體化平台，讓您的員工無論身在何處都可以參與其中並進行慶祝。請在此處致電，與我們討論如何設定訂單：https://www.bystadium.com/book-a-call/
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 透過獨特的目錄為世界各地的客戶提供數位獎勵，其中包括 36 個國家的 24 種不同貨幣的頂級品牌、預付和其他類似現金的選項。 NeoCurrency 是一家總部位於美國的獨立供應商，為促銷和忠誠度計劃、市場研究、員工獎勵和銷售獎勵提供數位獎勵和獎品。
O4S
o4s.io
O4S 是一個技術平台，徹底改變了分銷主導型企業與其通路合作夥伴的互動方式。透過尖端的解決方案和數據驅動的方法，O4S 使企業能夠精確定位和激勵高績效通路合作夥伴，從而促進銷售並培養持久的合作夥伴關係。
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Prezzee
prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Offiga
offiga.com
Offiga 是印度首個企業禮品儀表板，可簡化各種規模企業的禮品贈與流程。它提供了一系列功能，包括追蹤所有訂單的即時狀態、管理員工或客戶地址、下載訂單狀態摘要以及更多即將推出的功能！憑藉其用戶友好的介面和強大的集成，我們的儀表板可幫助人力資源和採購團隊更有效率地管理禮品。超過 100 家全球領先公司信賴 Offiga 來滿足他們所有的禮品需求。
HiThrive
hithrive.com
認可和獎勵員工最簡單的方法。與 Slack 和 Microsoft Teams 集成，以提高認可度和參與度。您的團隊會重視的有意義的認可。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie 禮品管理平台幫助企業向世界各地的受眾發送可持續的個人化禮品。大規模生產對環境和世界都有害。 Loop & Tie 市場上的每件禮物都來自小型或少數族裔企業，或致力於對環境永續性產生積極影響的公司。作為第一個（也是唯一一個！）碳再生禮品平台，我們也在盡自己的一份力量。每寄出一份禮物，您都會透過我們的土地恢復和再生農業措施產生淨正面的碳影響。
Huggg
huggg.me
透過有形的感謝來獎勵日常貢獻，提高員工和客戶的滿意度、參與度和留任率
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com 是一家總部位於美國、獲得 BBB 認證的 A 級公司，專門為 200 多個國家提供高品質企業禮品。公司的每個人都致力於透過廣泛的訂購管道和 24/7 可用性，提供卓越的服務和非凡的便利性，讓客戶滿意。 GiftBasketsOverseas.com 因提供線上和大量訂購便利、多語言客戶服務和安全支付選項而享譽全球。了解更多信息，請訪問 https://corporate.GiftBasketsOverseas.com。
Huuray
huuray.com
Huuray 是一種 GaaS（禮品即服務）。我們為私人和公共客戶提供獨特的 SaaS 解決方案 - 透過獨特的技術平台按需訂購和即時發行 100 多個國家/地區的 5000 多張禮品卡，包括：大量發送 – 無論是世界各地的數位禮品卡還是實體禮品卡 🌍 。 Huuray 客戶甚至可以在平台內輕鬆設計自己的禮品卡範本。 Huuray 成立並總部位於丹麥🇩🇰哥本哈根，並在德國🇩🇪、加拿大🇨🇦和香港🇭🇰設有辦事處代表處 - Huuray 的使命是讓全球私營和公共部門能夠輕鬆使用數位禮品。憑藉超過 10 年的行業經驗以及涵蓋 100 多個國家/地區 5000 多個品牌的豐富禮品卡目錄...
PerkUp
perkupapp.com
透過 PerkUp 向員工發送令人難以置信的禮物和獎勵。簡化工作週年紀念和生日禮物、發送現金獎勵並向您的全球團隊分發品牌禮品。
Tillo
tillo.io
Tillo 使企業能夠透過創新平台加速成長，該平台利用數位禮品卡的力量將消費者與他們喜愛的品牌聯繫起來。我們的平台同時解決了兩個業務難題，讓您能夠利用新的收入來源來獲取新客戶並獎勵忠實粉絲。
Kudos
kudos.com
Kudos 屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力、可持續的員工體驗，從而提高員工敬業度並改善業務成果。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我們相信當人們感到被感激時，世界會變得更美好。這就是我們的使命：幫助人們輕鬆分享感激之情 - 一個人，一次一張卡片。我們的服務允許您創建一張數位卡並讓多人簽署。我們以現代方式在團體中簽署和發送傳統賀卡的方法非常易於使用。有遠距工作的同事或全國各地的朋友嗎？沒問題！我們允許您透過簡單地共享連結來收集任意數量的簽名。您永遠不必擔心簽名空間不足或遺失卡片。傳遞馬尼拉文件夾的日子已經結束了！如今，GroupGreeting 已被超過 10,000 家企業使用，並已在 195 個國家/地區發送了超過 50,000,000 條感謝訊息。我們重視思想和背景的多樣性，並努力創造...
Guusto
guusto.com
旨在影響一線人員保留的認可。不是另一個積分計劃！只需幾分鐘（而不是幾個月）即可開始使用免費的單用戶帳戶，該帳戶可以向任何人發送獎勵。透過網路、行動應用程式、電視顯示器和列印選項，靈活地交付給第一線工作人員，無需任何技術即可兌換。預算的 5 倍影響 - 只為能夠給予認可的人付費，沒有加價，無人認領的禮物將被退回，每發送一份禮物都會捐贈 1 天的乾淨水。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI是一個創新的企業禮品平台。我們利用人工智慧技術實現大量贈送流程自動化，並為每位收件者量身打造每件禮物。以數據驅動的方式透過精心策劃的個人化禮物來表達謝意並吸引您的員工和客戶。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard 是適合特殊場合的完美團體卡。 使用包含訊息、GIF、照片和影片的線上群組卡片來慶祝某人！