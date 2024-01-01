評審管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
回饋管理軟體也稱為評論管理軟體，使企業能夠直接在其網站上對其產品或服務進行評論，從而增強整體客戶體驗。該工具有助於追蹤、監控和分析正面和負面回饋，使企業能夠及時回應客戶的意見。 透過利用評論管理軟體，電子商務平台可以積極與客戶群互動，深入了解消費者行為，並根據真實回饋完善其產品。與主要專注於監控和管理線上聲譽的線上聲譽管理軟體不同，評論管理軟體優先考慮評論追蹤和回應功能。 此外，評論管理軟體與電子商務平台無縫集成，補充了現有的電子郵件行銷工具和社交媒體網絡，以優化客戶參與度和滿意度。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技術公司，提供的軟體允許品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的用戶生成內容 (UGC)。PowerReviews 功能包括產品評級和評論、問答 (Q&A) 、產品採樣、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
Stamped
stamped.io
為您的電子商務商店利用產品評論和客戶獎勵的力量。提高銷售額和客戶保留率最簡單的方法。
xSellco
xsellco.com
xSellco 回饋透過要求滿意客戶的評論來幫助您獲得正面回饋。該軟體可讓您在正確的時間向正確的客戶要求對正確產品的回饋，從而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的賣家評級。根據 SKU、產品類型、準時交貨、目的地等因素客製化針對訂單的回饋請求，以便您可以增加正面評價、促進銷售並發展您的業務！更好的回饋，更好的銷售！
Trustable
trustable.ai
讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。
Revain
revain.org
用戶評論和推薦，包括最佳產品的即時照片和視頻，例如：電子、時尚、美容、家居和廚房等。
VOC.ai
voc.ai
用於客戶心聲和產品研究的人工智慧工具 VocAI 讓產品研究和產品定義變得快速、輕鬆。 VocAI 收集並分析數以千計的亞馬遜客戶評論，讓您能夠深入了解購物者喜歡什麼、不喜歡什麼以及希望有所不同。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一個購物者體驗平台，讓電子商務零售商能夠動態地與購物者互動。電子商務零售商可以使用 SiteVibes 收集真實的產品評論、創建忠誠度計劃、使 Instagram 上的用戶生成內容可供購物、顯示社交證明訊息，並透過一個易於使用的介面顯示即時趨勢產品。該平台還為電子商務和採購商提供可操作的分析和多功能工具集。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
JustReview
justreview.co
嵌入來自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的評論。 Airbnb、沃爾瑪、速賣通、Capterra、Product Hunt、黃頁、Google 購物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需幾秒鐘即可訪問您的網站！
Feefo
feefo.com
Feefo 是全球最大的經過驗證的買家評論平台。 我們協助全球企業收集真實、經過驗證的客戶評論和見解，幫助您改善產品和客戶體驗。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Sendlane
sendlane.com
透過電子郵件和簡訊為 BigCommerce 提供卓越的電子商務客戶體驗。
WizVille
wizville.com
WizVille 將客戶體驗轉變為成長引擎！我們的平台使所有員工能夠在售前、售中和售後的所有聯絡管道上參與優化客戶體驗，從而獲得更多忠誠的促銷客戶。平均而言，我們的客戶每年獲得 10% 的 NPS，並將他們在公共客戶評論平台上的評分提高 20%。
Videowise
videowise.com
Videowise 是一個電子商務視訊平台，可幫助品牌和零售商在線上商店上創建互動式和可購物的視訊體驗，以提高參與度和轉換率。與傳統視訊平台不同，Videowise 提供以商業為中心的視訊基礎設施，可保護頁面速度、透過自動化節省商家時間，並透過進階視訊分析提供更多見解。使用 Videowise 的向上滑動視訊播放列表，品牌和零售商可以透過互動式產品發現來吸引購物者，並更好地傳達其產品的價值主張，從而不可避免地推動銷售成長。
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop 透過讓 SaaS 產品和小型企業捕捉客戶回饋而無需擔心負面的公眾評論，從而獲得更多 5 星級評論。我們的專有技術使業主能夠公開獲得正面的評論，而建設性的回饋則保密。
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks 與 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的線上和線下零售商合作。 TestFreaks 提供匯總評論、評級和影片內容，以及用於收集、審核和管理 UGC、賣家評級和問答的主動解決方案。 TestFreaks 在審核領域擁有 10 多年的經驗，提供市場上價格最具競爭力的解決方案之一。 TestFreaks 在北歐、中東、澳洲和其他地區擁有巨大的影響力，是零售商和客戶都可以信賴的品牌。
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader 協助企業從客戶產生重要的回饋和評論。
RealReviews.io
realreviews.io
我們是一支專注的團隊，致力於為明智的決策提供可靠的資訊。憑藉技術、數據分析和服務方面的專業知識，我們確保準確的見解。我們的平台促進分享和支持，倡導 realreviews.io 的透明度。
OnVoard
onvoard.com
OnVoard 是一款一體式電子商務行銷平台，可協助您以最少的工作增加商店收入。
GoReminders
goreminders.com
簡訊和電子郵件預約提醒！利用此預約安排和提醒系統，減少預約和會議中缺席的客戶。透過自動提醒和確認為您的客戶、患者、員工、志工等節省時間和金錢。可自訂的提醒訊息和定期約會。透過我們的 14 天試用期，無風險地嘗試。
GetReview
getreview.com
使用 GetReview 影片小工具升級您的網站。增加銷售額並建立對您企業的信任。
Editorify
editorify.com
網路評論對企業很重要的最大原因是，它們最終可以透過向消費者提供做出購買產品決定所需的資訊來增加銷售額，並創造「害怕錯過」的感覺以增加社交認同。對於在 Shopify、Wix 和 WooCommerce 上經營業務並希望最大限度提高轉換率的店主來說，Editorify 是一款必備應用程式。它可以幫助您輕鬆收集來自多個批發商的真實評論並將其匯入您的商店，以增強客戶的信任、最大限度地提高參與度、建立社會證明並獲得更多銷售。
Sendmea
sendmea.io
Sendmea 是一個創新的線上影片評論平台，旨在幫助企業透過客戶評價利用社會證明的力量。透過使企業能夠收集、管理和展示真實的影片評論，Sendmea 有助於提高潛在客戶的品牌信譽和信任度。在當今的數位時代，社會認同對於品牌來說是無價的。當潛在客戶看到滿意客戶的真實影片評價時，他們更有可能信任該品牌並購買。這就是 Sendmea 的閃光點 - 它為企業提供了一個快速收集和展示這些強大的推薦的平台。該平台提供了一種收集有價值回饋的獨特方式，能夠自訂審核表單以提出與您的業務相關的具體問題。一旦影片評論獲得批准，它們可以顯示在企業的自訂評論頁面上並在社群媒體上分享，進一步擴大品牌的影響力和可信度。
ReviewSender
reviewsender.com
獲取您在亞馬遜上對您或您的競爭對手產品的所有評論。打造您想要成為我們產品類別第一名的品牌，並向滿意的客戶銷售更多產品。
Lipscore
lipscore.com
Lipscore 評級和評論軟體為您提供市場上最大量的客戶回饋。平均超過 20% 的最終客戶使用我們的軟體留下評分和/或評論，讓您深入了解他們對您的服務和產品的體驗。根據回饋採取行動，建立持久的客戶關係，珍惜滿意的客戶，並在有空間的地方進行改進。透過在您的線上商店中展示誠實的客戶回饋來增加信任，並將每位客戶變成您的品牌大使。
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox 是一家屢獲殊榮的 SaaS 公司，提供視覺行銷平台，幫助品牌在整個買家旅程中利用和分發社交內容，以提高參與度、社交認同和銷售。 Flowbox 的核心在於科技如何幫助品牌產生和使用自有、付費、贏得和用戶生成的內容，以實現更有效、轉換和透明的行銷和電子商務。透過我們的平台，我們的客戶能夠收集、審核內容並將其發佈到他們的網站、線上商店和社交管道。 Flowbox 成立於2016 年，是歐洲成長最快的行銷科技公司之一，在2020 年德勤瑞典科技高成長50 強中排名第8。2022 年，Flowbox 和Photoslurp 合併為一家公司，如今，這家合資企業擁有70 名員工，並在瑞典設...
Morevago
morevago.com
透過 Morevago 輕鬆地將推薦和評論添加到您的網站、登陸頁面和管道，從而提高轉換率和銷售 - 無需編碼！
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai 是一個經過優化的評論管道，可在 Amazon、Walmart.com、Shopify 等平台上產生評論。
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io 可協助您收集充滿關鍵字的客戶評論，以改善您的搜尋引擎結果、吸引潛在客戶並建立堅如磐石的線上形象。客戶評論是您的企業不可或缺的資產，收集它們變得更加容易。當您使用 TrustMate.io 的創新提示系統時，可以選擇新增照片，自動執行您的評論請求並獲得精美、高品質的評論。來自您自己的可自訂字典的隨機句子建議意味著您的客戶可以更快地撰寫精彩的評論。 TrustMate.io 目前提供 EN 和其他 19 種語言版本。隨著更多語言的推出，您將吸引您應得的全球受眾！
Shapo.io
shapo.io
Shapo 讓收集、管理和視覺化客戶評價變得非常簡單，並且具有您喜歡使用的功能。
Cloutly
cloutly.com
Cloutly 將您的所有評論集中到一處，幫助您在任何地方收集更多 5 星評論，並讓您重新掌控自己的聲譽。
Localyser
localyser.com
Localyser 是一款線上聲譽管理和客戶體驗軟體，可協助您將線上評論轉變為最強大的行銷工具。我們幫助 Tashas Group、Drive Auto Group 和 The Old Spaghetti Factory 等多地點品牌將每次評論變成給人留下深刻印象的機會。此平台有四個主要模組，可協助企業在每個地點發展品牌： 評論 - 自動化您的評論管理流程，然後更進一步。開始使用評論作為打造品牌的動力。訊息 - 評論只是開始。將您所有的社交媒體帳戶連接到一個統一的收件匣中，以容納您的所有直接訊息。回饋 - 將回饋轉化為正面的評論。透過提高星級來提高您的線上排名，讓更多客戶找到您。見解 - 查看...
ResellerRatings
resellerratings.com
我們將購物者和商家聚集在一起，以改善購買體驗。 ResellerRatings 協助客戶尋找、選擇和宣傳他們喜愛的產品和品牌，同時為組織提供促進發現、增加轉換和建立社會證明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到達世界上最大的搜尋引擎，並且您的所有 VoC 數據將匯集在一起講述統一的客戶故事。 ResellerRatings 的客戶包括超過 3,500 家公司，這些公司已簡化和改進其評級和評論計劃，使其成為具有競爭力的業務策略，從而產生積極的經濟影響。
TrueReview
truereview.co
增加 Google（或任何其他網站）評論的最有效方法是使用 TrueReview！使用 TrueReview，發送簡訊或電子郵件審閱請求非常簡單，不需要複雜的設定。 TrueReview 會追蹤客戶與評論請求的互動，並發送後續電子郵件以提高參與度並為您帶來更多評論！透過 Zapier 將 TrueReview 與您現有的 CRM 集成，以便在收到付款、完成工作或 CRM 支援的任何其他觸發器時自動向您的客戶發送審核請求，從而更聰明地工作。
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio 是 Sitejabber 背後的技術，是一個品牌提昇平台，使企業能夠利用真實的評論。本公司使用我們全面的、技術支援的聲譽管理工具套件在多個網站和平台上獲取並廣泛發布評論，從而擴大知名度、吸引更多買家並促進業務成長。
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。轉換。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站的流量提高多達 ...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是評論收集和電子商務行銷解決方案的領先提供者。建立您的線上聲譽，鼓勵消費者忠誠度，並透過真實的客戶回饋將您的業務模式與市場需求聯繫起來。我們的無合約價格計劃完全可定制，並且全部以行業領先的創新作為標準： • 消費者信任和轉化——透過真實、經過驗證的客戶產品或服務評論來提高兩者。 • 自動化－使用可自訂的電子郵件範本、電子郵件內表格或免費簡訊邀請來推動您的評論活動。 • 全面的線上聲譽管理－展示整個網路的評論，從產品登陸頁面到社群媒體、Google、Bing 等。 • 內容創建－利用我們易於使用的社群證明功能將評論轉化為具有高影響力的內容。 • 賣家評級 – 作為 Goog...
OneLocal
onelocal.com
透過 OneLocal 以正確的方式發展您的業務。行銷您的小型企業不再只是購買廣告。您的客戶正在網上尋找您 - 您需要為他們提供找到您的方式、購買您的服務的理由以及不斷回來獲取更多服務的理由。 OneLocal 讓您的客戶可以輕鬆執行以下操作，從而輕鬆智勝並贏得競爭： - 尋找並定位您 - 隨時與您聯繫 - 向您發送短信以獲取報價 - 安排服務 - 支付服務費用 - 留下聯繫方式線上評論OneLocal 是滿足您所有行銷需求的一站式商店。您可以從一個儀表板存取您需要的每一種行銷工具，並有一位專門的行銷專家全程陪伴您。要了解有關 OneLocal 的更多信息，請訪問：https://oneloc...
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一個專利的視訊互動平台，可讓品牌輕鬆創建並分享來自真實客戶和員工的真實體驗。使用 StoryTap 平台，公司可以創建引人入勝且高度可搜尋的影片內容，而無需高昂的製作成本。 StoryTap 協助領先的組織提高品牌知名度，與更多客戶和潛在客戶建立聯繫，並提高利潤。
DemandHub
demandhub.co
線上成長與線下業務的結合 DemandHub 的一體化客戶體驗平台可讓您透過訊息轉換網站訪客、預約並收集評論。
FeedbackFive
ecomengine.com
發送亞馬遜反饋和評論請求。透過評論監控、產品分析和新評級提醒等直覺功能管理您的賣家聲譽。
ProvenExpert
provenexpert.com
針對客戶評論的一體化解決方案：透過為客戶提供發言權來提高可見度、建立信任並推動銷售！