審核管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中非共和國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
回饋管理軟體也稱為評論管理軟體，使企業能夠直接在其網站上對其產品或服務進行評論，從而增強整體客戶體驗。該工具有助於追蹤、監控和分析正面和負面回饋，使企業能夠及時回應客戶的意見。 透過利用評論管理軟體，電子商務平台可以積極與客戶群互動，深入了解消費者行為，並根據真實回饋完善其產品。與主要專注於監控和管理線上聲譽的線上聲譽管理軟體不同，評論管理軟體優先考慮評論追蹤和回應功能。 此外，評論管理軟體與電子商務平台無縫集成，補充了現有的電子郵件行銷工具和社交媒體網絡，以優化客戶參與度和滿意度。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews 是一個完整的線上評論管理軟體，可自動產生所有客戶評論並以評論小工具的形式顯示在您的網站上。它是一種先進的線上聲譽管理軟體，允許企業在一個儀表板上管理所有線上評論。您可以自動化評論流程、對其進行管理、進行評論監控、從一個地點回應客戶回饋，並在每次有新評論時接收即時警報。不再需要手動複製貼上評論。只需向您的社交媒體平台和評論網站帳戶提供簡單的權限，然後讓系統取得您的所有評論。軟體將連接到您的 Google 和 Facebook 帳戶，產生評論，您可以監控評論，並選擇您想要顯示的評論。用戶可以在任何網站上以網路收集形式收集評論，並發送電子郵件或簡訊請求以獲取更多資訊。透過電...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（例如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站流量提高多達 4 倍...
Stamped
stamped.io
Stamped 是一個多通路電子商務行銷自動化平台，旨在優化電子商務商家的客戶獲取和保留。 Stamped 專為可靠性和規模而設計，使各種規模的線上零售商能夠使用企業級技術，透過評論、評級和忠誠度激勵計劃加速業務成長。將 Stamped 視為終極團隊合作者，透過開放 API 存取進行行銷堆疊轉換的遷移、整合和改進；獨特的客製化計劃解決方案和任何計劃級別的卓越客戶服務。 Stamped 是任何內部團隊的延伸。作為一家以產品為中心的公司，Stamped 是由企業家為企業家設計的，以單一平台的方式提供數據驅動、具有成本效益的解決方案；這樣賣家就可以重新為當今的全球電子商務消費市場做出獨特的貢獻。 S...
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家科技公司，提供的軟體可讓品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的使用者生成內容 (UGC)。 、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。
Trustable
trustable.ai
讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。
GoReminders
goreminders.com
簡訊和電子郵件預約提醒！使用此預約安排和提醒系統，減少預約和會議中缺席的客戶。透過自動提醒和確認為您的客戶、患者、員工、志工等節省時間和金錢。可自訂的提醒訊息和定期約會。透過我們的 14 天試用期，無風險地嘗試。
VOC.ai
voc.ai
VOC AI是一個人工智慧驅動的客戶服務平台，旨在優化業務營運和客戶關係。它具有“客戶服務人工智慧代理”，這是一個由 OpenAI 提供支援的人工智慧機器人，經過特定業務資料的訓練，可以對客戶的查詢提供精確的回應，並避免誤導性的答案。 另一個關鍵功能是“VOC”，它為亞馬遜賣家提供 VOC 分析，以了解客戶的需求和偏好，從而協助開發更好的產品和服務。 該平台還包括「Chrome 擴充功能」等實用程序，可協助下載和分析 Amazon 和 Shopify 評論。 VOC AI 也提供情緒分析和客戶分析等服務，以了解客戶的情緒和偏好，幫助企業增強產品和服務。 它提供競爭分析以了解市場競爭對手，...
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究訪問了九家不同公司的決策者，他們都有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品充...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一個購物者體驗平台，讓電子商務零售商能夠動態地與購物者互動。電子商務零售商可以使用 SiteVibes 收集真實的產品評論、創建忠誠度計劃、使 Instagram 上的用戶生成內容可供購物、顯示社交證明訊息，並透過一個易於使用的介面顯示即時趨勢產品。該平台還為電子商務和採購商提供可操作的分析和多功能工具集。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
JustReview
justreview.co
嵌入來自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的評論。 Airbnb、沃爾瑪、速賣通、Capterra、Product Hunt、黃頁、Google 購物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需幾秒鐘即可訪問您的網站！
xSellco
xsellco.com
xSellco 回饋透過要求滿意客戶的評論來幫助您獲得正面回饋。該軟體可讓您在正確的時間向正確的客戶要求對正確產品的回饋，從而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的賣家評級。根據 SKU、產品類型、準時交貨、目的地等因素客製化針對訂單的回饋請求，以便您可以增加正面評價、促進銷售並發展您的業務！更好的回饋，更好的銷售！
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader 協助企業從客戶產生重要的回饋和評論。
Revain
revain.org
用戶評論和推薦，包括最佳產品的即時照片和視頻，例如：電子、時尚、美容、家居和廚房等。
RealReviews.io
realreviews.io
我們是一支專注的團隊，致力於為明智的決策提供可靠的資訊。憑藉技術、數據分析和服務方面的專業知識，我們確保準確的見解。我們的平台促進分享和支持，倡導 realreviews.io 的透明度。
GetReview
getreview.com
使用 GetReview 影片小工具升級您的網站。增加銷售額並建立對您企業的信任。
Morevago
morevago.com
透過 Morevago 輕鬆將推薦和評論添加到您的網站、登陸頁面和管道，從而提高轉換率和銷售 - 無需編碼！
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai 是一個經過優化的評論管道，可在 Amazon、Walmart.com、Shopify 等平台上產生評論。
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io 可協助您收集充滿關鍵字的客戶評論，以改善您的搜尋引擎結果、吸引潛在客戶並建立堅如磐石的線上形象。客戶評論是您的企業不可或缺的資產，收集它們變得更加容易。當您使用 TrustMate.io 的創新提示系統時，可以選擇新增照片，自動執行您的評論請求並獲得精美、高品質的評論。來自您自己的可自訂字典的隨機句子建議意味著您的客戶可以更快地撰寫精彩的評論。 TrustMate.io 目前提供 EN 和其他 19 種語言版本。隨著更多語言的推出，您將吸引您應得的全球受眾！
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
TrueReview
truereview.co
增加 Google（或任何其他網站）評論的最有效方法是使用 TrueReview！使用 TrueReview，發送簡訊或電子郵件審閱請求非常簡單，不需要複雜的設定。 TrueReview 會追蹤客戶與評論請求的互動，並發送後續電子郵件以提高參與度並為您帶來更多評論！透過 Zapier 將 TrueReview 與您現有的 CRM 集成，以便在收到付款、完成工作或 CRM 支援的任何其他觸發器時自動向您的客戶發送審核請求，從而更聰明地工作。
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio 是 Sitejabber 背後的技術，是一個品牌提昇平台，使企業能夠利用真實的評論。本公司使用我們全面的、技術支援的聲譽管理工具套件在多個網站和平台上獲取並廣泛發布評論，從而擴大知名度、吸引更多買家並促進業務成長。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
Feefo
feefo.com
Feefo 不僅僅是明星。我們利用客戶回饋的力量讓您的品牌煥發活力。豐富的見解、直覺的功能、專家建議：轉變客戶體驗所需的一切 - 從發現到宣傳。 無論您是個人企業家還是企業，我們都提供一系列功能來成長您的見解並建立您的品牌。因為評論很重要.... 96% 的人使用評論作為主要研究來源當評論在網站上分享時，轉換率會提高18% 閱讀評論的人表示，如果他們知道這些評論來自哪裡，他們會更加信任他們經過驗證的客戶
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可協助行銷人員透過在所有行銷接觸點發現策劃和顯示用戶生成內容的解決方案來提高用戶參與度、建立信任並提高轉換率。它透過品牌宣傳以及用戶和品牌之間的社交互動來增強行銷策略。
ProvenExpert
provenexpert.com
使用 ProvenExpert，只需點擊幾下即可將您的所有評論（數量和總體評分）捆綁到一處。取得您需要的回饋：使用我們針對特定行業的調查範本並根據您的需求進行調整。調查分析可讓您了解客戶的滿意度。在您的公司簡介上發布評級和評論（配有 Google 星級評級，可整合到您網站的搜尋結果中）。 100%控制！吸引新業務從未如此簡單！透過客戶評論促進您的業務。超過 146,700 名自由工作者、企業家和大公司使用 ProvenExpert.com。理想客戶：自由工作者、小型企業主、大中型公司（企業解決方案）、所有希望透過易於使用的線上聲譽管理工具獲得更多收入的分行。
Sendlane
sendlane.com
Sendlane 的統一電子郵件、簡訊、評論和表單解決方案使電子商務品牌能夠整合其技術堆疊並利用深入的數據客戶洞察來產生更多收入、提高保留率並在自動駕駛儀上提供卓越的客戶體驗。準備好試駕了嗎？立即取得 Sendlane 60 天免費試用，無需信用卡！功能： - 電子郵件行銷 - 行銷自動化 - 簡訊行銷 - 評論 - 表格 - 實驗 - 多變量測試 - Sendlane Beacon - 追蹤 - 多變量細分 - 即時分析 - 深度資料集成
WizVille
wizville.com
WizVille 將客戶體驗轉變為成長引擎！我們的平台使所有員工能夠在售前、售中和售後的所有聯絡管道上參與優化客戶體驗，從而獲得更多忠誠的促銷客戶。平均而言，我們的客戶每年獲得 10% 的 NPS，並將他們在公共客戶評論平台上的評分提高 20%。
Videowise
videowise.com
Videowise 是一個電子商務視訊平台，可協助品牌和零售商在線上商店上創建互動式和可購物的視訊體驗，以提高參與度和轉換率。與傳統視訊平台不同，Videowise 提供以商業為中心的視訊基礎設施，可保護頁面速度、透過自動化節省商家時間，並透過進階視訊分析提供更多見解。使用 Videowise 的向上滑動視訊播放列表，品牌和零售商可以透過互動式產品發現來吸引購物者，並更好地傳達其產品的價值主張，從而不可避免地推動銷售成長。
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop 透過讓 SaaS 產品和小型企業捕捉客戶回饋而無需擔心負面的公眾評論，從而獲得更多 5 星級評論。我們的專有技術使業主能夠公開獲得正面的評論，而建設性的回饋則保密。
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks 與 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的線上和線下零售商合作。 TestFreaks 提供匯總評論、評級和影片內容，以及用於收集、審核和管理 UGC、賣家評級和問答的主動解決方案。 TestFreaks 在審核領域擁有 10 多年的經驗，提供市場上價格最具競爭力的解決方案之一。 TestFreaks 在北歐、中東、澳洲和其他地區擁有巨大的影響力，是零售商和客戶都可以信賴的品牌。
OnVoard
onvoard.com
OnVoard 是一款一體式電子商務行銷平台，可協助您以最少的工作增加商店收入。
Editorify
editorify.com
網路評論對企業很重要的最大原因是，它們最終可以透過向消費者提供做出購買產品決定所需的資訊來增加銷售額，並創造「害怕錯過」的感覺以增加社交認同。對於在 Shopify、Wix 和 WooCommerce 上經營業務並希望最大限度提高轉換率的店主來說，Editorify 是一款必備應用程式。它可以幫助您輕鬆收集來自多個批發商的真實評論並將其匯入您的商店，以增強客戶的信任、最大限度地提高參與度、建立社會證明並獲得更多銷售。
Sendmea
sendmea.io
Sendmea 是一個創新的線上影片評論平台，旨在幫助企業透過客戶評價利用社會證明的力量。透過使企業能夠收集、管理和展示真實的影片評論，Sendmea 有助於提高潛在客戶的品牌信譽和信任度。在當今的數位時代，社會認同對於品牌來說是無價的。當潛在客戶看到滿意客戶的真實影片評價時，他們更有可能信任該品牌並購買。這就是 Sendmea 的閃光點 - 它為企業提供了一個快速收集和展示這些強有力的推薦的平台。該平台提供了一種收集有價值回饋的獨特方式，能夠自訂審核表單以提出與您的業務相關的具體問題。一旦影片評論獲得批准，它們可以顯示在企業的自訂評論頁面上並在社群媒體上分享，進一步擴大品牌的影響力和可信度。
ReviewSender
reviewsender.com
獲取您在亞馬遜上對您或您的競爭對手產品的所有評論。打造您想要成為我們產品類別第一名的品牌，並向滿意的客戶銷售更多產品。
Lipscore
lipscore.com
Lipscore 評級和評論軟體為您提供市場上最大量的客戶回饋。平均超過 20% 的最終客戶使用我們的軟體留下評分和/或評論，讓您深入了解他們對您的服務和產品的體驗。根據回饋採取行動，建立持久的客戶關係，珍惜滿意的客戶，並在有空間的地方進行改進。透過在您的線上商店中展示誠實的客戶回饋來增加信任，並將每位客戶變成您的品牌大使。
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox 是一家屢獲殊榮的 SaaS 公司，提供視覺行銷平台，幫助品牌在整個買家旅程中利用和分發社交內容，以提高參與度、社交認同和銷售。 Flowbox 的核心在於科技如何幫助品牌產生和使用自有、付費、贏得和用戶生成的內容，以實現更有效、轉換和透明的行銷和電子商務。透過我們的平台，我們的客戶能夠收集、審核內容並將其發佈到他們的網站、線上商店和社交管道。 Flowbox 成立於2016 年，是歐洲發展最快的行銷科技公司之一，在2020 年德勤瑞典科技高成長50 強中排名第8。2022 年，Flowbox 和Photoslurp 合併為一家公司，如今，這家合資企業擁有70 名員工，並在瑞典設...
Shapo.io
shapo.io
Shapo 讓收集、管理和視覺化客戶評價變得超級簡單，並且具有您喜歡使用的功能。
Cloutly
cloutly.com
Cloutly 將您的所有評論集中到一處，幫助您在任何地方收集更多 5 星評論，並讓您重新掌控自己的聲譽。
Localyser
localyser.com
Localyser 是一款線上聲譽管理和客戶體驗軟體，可協助您將線上評論轉變為最強大的行銷工具。我們幫助 Tashas Group、Drive Auto Group 和 The Old Spaghetti Factory 等多地點品牌將每次評論變成給人留下深刻印象的機會。該平台有四個主要模組，可協助企業在每個地點發展品牌： 評論 - 自動化您的評論管理流程，然後更進一步。開始使用評論作為打造品牌的動力。訊息 - 評論只是開始。將您所有的社交媒體帳戶連接到一個統一的收件匣中，用於存放您的所有直接訊息。回饋 - 將回饋轉化為正面的評論。透過提高星級來提高您的線上排名，讓更多客戶找到您。見解 - 查...
ResellerRatings
resellerratings.com
我們將購物者和商家聚集在一起，以改善購買體驗。 ResellerRatings 協助客戶尋找、選擇和宣傳他們喜愛的產品和品牌，同時為組織提供促進發現、增加轉換和建立社會證明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到達世界上最大的搜尋引擎，並且您的所有 VoC 數據將匯集在一起講述統一的客戶故事。 ResellerRatings 的客戶包括超過 3,500 家公司，這些公司已簡化和改進其評級和評論計劃，使其成為具有競爭力的業務策略，從而產生積極的經濟影響。
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是評論收集和電子商務行銷解決方案的領先提供者。建立您的線上聲譽，鼓勵消費者忠誠度，並透過真實的客戶回饋將您的業務模式與市場需求聯繫起來。我們的無合約價格計劃完全可定制，並且全部以行業領先的創新作為標準： • 消費者信任和轉化——透過真實、經過驗證的客戶產品或服務評論來提高兩者。 • 自動化－使用可自訂的電子郵件範本、電子郵件內表格或免費簡訊邀請來推動您的評論活動。 • 全面的線上聲譽管理－展示整個網路的評論，從產品登陸頁面到社群媒體、Google、Bing 等。 • 內容創建－利用我們易於使用的社群證明功能將評論轉化為具有高影響力的內容。 • 賣家評級 – 作為 Goog...
OneLocal
onelocal.com
透過 OneLocal 以正確的方式發展您的業務。行銷您的小型企業不再只是購買廣告。您的客戶正在網上尋找您 - 您需要為他們提供找到您的方式、購買您的服務的理由以及不斷回來獲取更多服務的理由。 OneLocal 讓您的客戶能夠輕鬆執行以下操作，從而輕鬆智勝並贏得競爭： - 查找並找到您 - 隨時與您聯繫 - 向您發送短信以獲取報價 - 安排服務 - 支付服務費用 - 留下聯繫方式在線評論OneLocal 是滿足您所有行銷需求的一站式商店。您可以從一個儀表板存取您需要的每一種行銷工具，並有一位專門的行銷專家全程陪伴您。要了解有關 OneLocal 的更多信息，請訪問：https://oneloc...
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一個專利的視訊互動平台，可讓品牌輕鬆創建並分享來自真實客戶和員工的真實體驗。使用 StoryTap 平台，公司可以創建引人入勝且高度可搜尋的影片內容，而無需高昂的製作成本。 StoryTap 協助領先的組織提高品牌知名度，與更多客戶和潛在客戶建立聯繫，並提高利潤。
DemandHub
demandhub.co
DemandHub 支援客戶互動，從而推動業務成果。我們改善您與客戶的溝通方式並獲得寶貴的回饋。這使您的團隊能夠做出更好的決策，從而推動業務成果並改善客戶體驗。
FeedbackFive
ecomengine.com
發送亞馬遜反饋和評論請求。透過評論監控、產品分析和新評級提醒等直覺功能管理您的賣家聲譽。