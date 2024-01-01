收入營運和情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喬治亞

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收入營運和情報 (RO&I) 軟體系統地組織不同內部業務系統中的潛在客戶和客戶數據，從而能夠對客戶旅程中的每個接觸點進行衡量和分析。這種集中的資訊方法提供了寶貴的收入見解並提高了銷售預測的準確性。這些解決方案全面捕捉跨各種管道的互動活動，評估購買過程的成功和失敗，以建立可重複的流程來推動成功。 該軟體由收入團隊使用，可增強收入管道的可視性，促進改善客戶帳戶管理，並支援團隊績效報告。 RO&I 軟體提供多個層面的見解，包括聯絡人、交易可行性、帳戶健康狀況和整體收入流程。最終，RO&I 軟體可作為收入數據的單一真實來源，使客戶成功、行銷和銷售團隊受益。透過分析歷史數據，這些解決方案可協助組織建立一致的銷售流程，更了解買家行為並進行相應的互動。 RO&I 解決方案可以透過提供有關最有效的後續步驟的指導來識別和減輕續約交易中的風險。一些解決方案還提供對客戶購買群體的洞察，識別關鍵決策者，追蹤參與度，突出顯示那些尚未參與的人，並建議最佳參與頻率。 RO&I 解決方案理想地部署在整個收入組織（從代表和經理到營運和高階主管）中，有助於在收購、保留和擴張方面實現收入成長。
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Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整個收入流程的效率、可預測性和成長。 Clari 讓收入團隊能夠全面了解其業務，以提高流程嚴謹性、協調買家和賣家、發現管道中的風險和機會、提高預測準確性並提高整體效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等領先公司的數十萬名收入專業人士使用 Clari 使他們的收入流程更加互聯、高效和可預測。請造訪 clari.com 並在 LinkedIn 上關注我們@clari。
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一個不可知的收入資料平台，透過擷取並向整個收入堆疊提供智慧銷售資料和分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。 SalesDirector.ai 透過向 CRM 和 BI 工具提供智慧銷售分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。我們捕獲銷售代表的電子郵件和日曆數據，並交叉引用他們的 CRM 數據，以提供有關他們的管道、行為和客戶互動的預測性見解。這些見解會直接傳遞到他們的 CRM，或者可以在他們最喜歡的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中進行視覺化。借助...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 透過對話智慧幫助商業團隊最大化收入。透過 Jiminny，您可以記錄、轉錄和分析對話，從而獲得寶貴的客戶見解並全面了解績效。 Jiminny 是唯一能夠將優秀的銷售領導者轉變為優秀的銷售教練的合作夥伴，讓您能夠推動整個銷售團隊的真正變革並建立高績效的創收團隊。
Kizen
kizen.com
Kizen 幫助企業領導者賦予其團隊前所未有的自主權、效率和敏捷性。使用 Kizen 作為企業的核心，與您目前的技術堆疊整合或為您的所有資料、銷售、行銷、人力資源和營運計劃提供支援。銷售生產力和可預測性飆升。透過建議的下一步最佳行動、預測性預測和低績效警報，更快完成更多交易。人工智慧驅動、自動部署的一對一旅程。超自動化的客戶旅程，可從您業務中的每個數據點中學習。極速辨識並聘用明星人才。人工智慧輔助人力資源管理可快速招募、自動化和調整工作流程，並保留您的 MVP。人工智慧加速 IT 支援、資料操作和應用程式創建。統一、集中的資料加上無程式碼介面，讓您可以在數小時內啟動，而過去需要數週時間。使用自...
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI 是顧客關係智能的先驅。我們的平台利用人工智慧來分析數百萬客戶互動，並將其轉化為肉眼無法發現的可操作的人類見解。公司依靠 Staircase AI 消除噪音並提高 NRR。樓梯人工智慧揭示深層人類訊號，揭示客戶的健康、情緒、旅程事件、風險和機會。我們的尖端技術會分析您的所有客戶互動，包括電子郵件、聊天、Slack 活動、視訊通話等。然後，它將人類訊號連接起來，產生基於關係的見解，例如利害關係人的變化、正面或負面的情緒趨勢、有問題的主題等等。與現有的產品分析相結合，我們的人力分析提供了所缺少的元素，以充分了解您的客戶以實現規模成長並應對客戶流失。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶值得更好的。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同觀點。 ...
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Syncari
syncari.com
Syncari 是唯一的低程式碼/無程式碼 (LcNc) 資料自動化平台，可跨不同業務系統和應用程式無縫同步、統一、自動化和分析資料。我們的平台提供控制平面和資料中心，確保人工智慧的卓越運作和資料就緒。透過將您的資料與 Syncari 保持一致，您的團隊和 AI 模型可以在完美同步的高品質資料的基礎上進行操作和自動化。 Syncari 受到 Conga、CorroHealth、Deel 和 Rapid7 的信任。常見用例：多個業務系統同步和自動化，例如許多Salesforce CRM 整合到一個或多個其他系統（Marketo、HubSpot、Eloqua、Zendesk、Jira、Oracle...
Klearly
klearly.com
Klearly 軟體使銷售、行銷和客戶成功團隊能夠使用第一方資料更可預測地產生收入並推動成長。
Inselligence
inselligence.com
Inselligence 收入智慧平台只需連接您的 CRM 即可提供銷售績效優化、通路管理和準確的收入預測。可與 HubSpot、Salesforce、PipeDrive 等搭配使用。 Inselligence 與各種規模的團隊合作。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠主動提高收入績效。...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni 是一個由可解釋人工智慧驅動的收入成長洞察平台，可提供主動、可操作的洞察，幫助 B2B 收入領導者推動高效且可預測的收入成長，並轉變銷售代表的生產力。 SkyGeni 的預先建構儀表板、ML 模型和演算法將來自CRM、對話智慧和LMS 的資料與深層情境結合，提供非常複雜的見解，速度提高10 倍（不到4 週），且成本不到建構自定義報告解決方案的10% 。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一個銷售業績和預測平台。銷售團隊使用 Weflow 來提高銷售績效、流程遵守率和預測準確性。 - 透過加快 Salesforce 更新速度，每週為代表節省 4 小時 - 及早發現風險，贏得 12% 以上的交易 - 透過有效的流程和可靠的數據，獲得 >92% 的預測準確度
Kluster
kluster.com
Kluster 的營收可預測平台有助於 SaaS 公司每季都超額完成目標。我們透過實施策略、規劃和執行來幫助收入領先者實現成長。 Kluster 易於使用的工具可協助收入團隊制定致勝策略、制定實現目標的計畫、執行交易和通路管理。我們在整合速度和即時預測方面排名第一。 Kluster 是您關鍵收入會議的核心。從董事會層級的分析和收入規劃，到預測電話和管道審查。您企業中的每個人都圍繞著最佳的收入洞察和工作流程進行調整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等擴充軟體公司的信賴。 Kluster 是可預測的收入策略，可協助他...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Sightfull
sightfull.com
Sightfull 是第一個針對 SaaS 公司的全自動收入分析和最佳化解決方案。該平台受到一些發展最快的 SaaS 公司的信賴，包括 Wiz、OPSWAT、Vast Data 和 Armis。它專為企業用戶而全新構建，為收入領導者和 RevOps 團隊提供創建最佳 GTM 計劃（從潛在客戶到續訂）所需的一切。此分析模組最大限度地減少了手動計算指標、處理電子表格、清理資料和調整來源的需要，從而為 RevOps 團隊節省了大量時間和成本。優化模組透過準確識別 GTM 動議中有效（無效）的內容，幫助收入領導者輕鬆發現成長機會和收入瓶頸。在短短幾天內，該平台就會對您的所有收入數據進行建模和調整，創建...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。