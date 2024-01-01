收入營運和情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

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收入營運和情報 (RO&I) 軟體系統地組織不同內部業務系統中的潛在客戶和客戶數據，從而能夠對客戶旅程中的每個接觸點進行衡量和分析。這種集中的資訊方法提供了寶貴的收入見解並提高了銷售預測的準確性。這些解決方案全面捕捉跨各種管道的互動活動，評估購買旅程的成功和失敗，以建立推動成功的可重複流程。 該軟體由收入團隊使用，可增強收入管道的可視性，促進改善客戶帳戶管理，並支援團隊績效報告。 RO&I 軟體提供多個層面的見解，包括聯絡人、交易可行性、帳戶健康狀況和整體收入流程。最終，RO&I 軟體可作為收入數據的單一真實來源，使客戶成功、行銷和銷售團隊受益。透過分析歷史數據，這些解決方案可協助組織建立一致的銷售流程，更了解買家行為並進行相應的互動。 RO&I 解決方案可以透過提供有關最有效的後續步驟的指導來識別和減輕續約交易中的風險。一些解決方案還提供對客戶購買群體的洞察，識別關鍵決策者，追蹤參與度，突出顯示那些尚未參與的人，並建議最佳參與頻率。 RO&I 解決方案理想地部署在整個收入組織（從代表和經理到營運和高階主管）中，有助於在收購、保留和擴張方面實現收入成長。
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Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Gong.io
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了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
SalesDirector.ai
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SalesDirector.ai 是一個不可知的收入資料平台，透過擷取並向整個收入堆疊提供智慧銷售資料和分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。 SalesDirector.ai 透過向 CRM 和 BI 工具提供智慧銷售分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。我們捕獲銷售代表的電子郵件和日曆數據，並交叉引用他們的 CRM 數據，以提供有關他們的管道、行為和客戶互動的預測性見解。這些見解會直接傳遞到他們的 CRM，或者可以在他們最喜歡的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中進行視覺化。借助...
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最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Aviso
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Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
Kizen
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Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Staircase AI
staircase.ai
將每個團隊成員變成收入領導者。 利用人工智慧收入智慧來預測客戶流失，大規模識別隱藏的成長機會，並消除任何人工回饋的需要。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同...
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Syncari
syncari.com
Syncari 是世界上第一個無程式碼的完整資料自動化平台，可讓您的團隊完全控制所有資料。整合和管理整個技術堆疊中的資料從未如此簡單。
Klearly
klearly.com
Klearly 是一款讓銷售、行銷和客戶成功團隊能夠使用第一方數據更可預測地產生收入並推動成長的軟體。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Inselligence
inselligence.com
Inselligence 收入智慧平台只需連接您的 CRM 即可提供銷售績效優化、通路管理和準確的收入預測。可與 HubSpot、Salesforce、PipeDrive 等搭配使用。 Inselligence 與各種規模的團隊合作。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。開箱即用的可視化。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni 是一個由可解釋人工智慧驅動的收入成長洞察平台，可提供主動、可操作的洞察，幫助 B2B 收入領導者推動高效且可預測的收入成長，並轉變銷售代表的生產力。 SkyGeni 的預先建構儀表板、ML 模型和演算法將來自CRM、對話智慧和LMS 的資料與深層情境結合，提供非常複雜的見解，速度提高10 倍（不到4 週），且成本不到建構自定義報告解決方案的10% 。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
Kluster
kluster.com
Kluster 的營收可預測平台有助於 SaaS 公司每季都超額完成目標。我們透過實施策略、規劃和執行來幫助收入領先者實現成長。 Kluster 易於使用的工具可協助收入團隊制定致勝策略、制定實現目標的計畫、執行交易和通路管理。我們在整合速度和即時預測方面排名第一。 Kluster 是您關鍵收入會議的核心。從董事會層級的分析和收入規劃，到預測電話和管道審查。您企業中的每個人都圍繞著最佳的收入洞察和工作流程進行調整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等擴充軟體公司的信賴。 Kluster 是可預測的收入策略，可協助他...
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dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
Sightfull
sightfull.com
Sightfull 是第一個針對 SaaS 公司的全自動收入分析和最佳化解決方案。該平台受到一些發展最快的 SaaS 公司的信賴，包括 Wiz、OPSWAT、Vast Data 和 Armis。它專為企業用戶而全新構建，為收入領導者和 RevOps 團隊提供創建最佳 GTM 計劃（從潛在客戶到續訂）所需的一切。此分析模組最大限度地減少了手動計算指標、處理電子表格、清理資料和調整來源的需要，從而為 RevOps 團隊節省了大量時間和成本。優化模組透過準確識別 GTM 動議中有效（無效）的內容，幫助收入領導者輕鬆發現成長機會和收入瓶頸。在短短幾天內，該平台就會對您的所有收入數據進行建模和調整，創建...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
Weflow
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Weflow 是一個銷售業績和預測平台。銷售團隊使用 Weflow 來提高銷售績效、流程遵守率和預測準確性。 - 透過加快 Salesforce 更新速度，每週為代表節省 4 小時 - 及早發現風險，贏得 12% 以上的交易 - 透過有效的流程和可靠的數據，獲得 >92% 的預測準確度