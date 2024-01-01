零售任務管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售任務管理軟體使零售商店和特許經營店的經理能夠根據商店數據向員工分配任務，並接收已完成任務的報告。該軟體允許創建相關任務並將其分配給各個商店經理，從而簡化了地區和特許經營經理及其員工之間的溝通。然後，商店經理可以根據需要調整庫存、貨架或勞動力，並輕鬆報告任務完成情況。透過簡化溝通流程，管理人員可以使用商店資料建立可操作的任務，並監控這些任務的完成如何影響未來的資料。雖然與一般任務管理工具類似，但零售任務管理軟體是專門為促進總部和多個零售地點之間的團隊協作而設計的。這些工具還可以與零售管理系統和勞動力管理軟體整合。
提議新的應用程式
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售執行平台是世界上最高效的推銷和現場銷售團隊背後的驅動力。從品牌到經紀商，Repsly 為 RetEx 團隊提供了他們每天在該領域產生最大影響所需的數據和工具。對於區域團隊領導和國家客戶經理來說，Repsly 可以輕鬆地將工作分配到現場並即時確認大規模執行。對於您的實際操作，Repsly 簡化了日程安排、路線規劃、資料收集、訂單輸入等，為他們提供了在每個帳戶中更聰明地工作所需的一切。憑藉強大的洞察和分析，Repsly 可以幫助企業領導者回答有關促銷和貨架圖執行、團隊績效、資源分配等的問題。客戶包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、歐萊雅、BeyondMeat、Olapl...
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一個雲端解決方案，用於管理零售空間、產品類別、貨架圖、貨架標籤、自動補貨和商店照片文件。在 Quant，我們的客戶每年繪製和管理數千家商店的平面圖並發布數十萬張貨架圖。
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智慧型手機和平板電腦上使用的營運執行軟體，可協助餐廳、零售、飯店和其他企業實現團隊責任、數位食品安全合規性並提高員工績效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、樂高樂園、萬豪、雪佛龍、喜滿客等公司以及數千個其他全球品牌都在使用 Jolt。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Bitreport
bitreport.app
Bitreport 讓企業能夠簡化營運效率並在所有連鎖店提供一致的客戶體驗。
Action Card
actioncardapp.com
Action Card 的行動應用程式可將您的商店審核和清單數位化，有助於簡化營運。節省完成訪問的時間並正確維護品牌標準。
Pazo
gopazo.com
探索 Pazo：徹底改變零售營運管理 利用 Pazo 釋放零售營運的全部潛力，Pazo 是一項受到全球數千家客戶信賴的尖端任務和 SOP 管理軟體。借助我們強大、用戶友好的平台，在您的商店中獲得無與倫比的可見性，簡化內部溝通，並增強日常運營，包括視覺行銷。使用 Pazo 轉變您的營運方式 Pazo 是一款全面的解決方案，旨在確保一致遵守標準作業程序 (SOP)，同時使您的團隊能夠專注於客戶滿意度，從而保持領先地位。從任務分配和問題管理到及時審查和營運生產力，Pazo 簡化了營運管理，讓您在當今競爭激烈的市場中脫穎而出。主要功能： - 無縫任務和 SOP 管理：輕鬆分配任務、監控進度並確保遵守 ...
Zenput
zenput.com
Zenput 現在已成為 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是針對多部門餐廳品牌和餐飲服務業者的領先營運管理軟體。 Zenput 是一個營運執行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它來自動化操作程序、公共衛生和食品安全協議以及其他關鍵措施的推出和執行。
Bindy
bindy.com
Bindy 零售執行軟體可協助零售和飯店品牌在每個地點按時、完整地執行標準和規劃。透過客製化清單、照片和簽名以及閉環糾正工作流程來提高績效。更快的網站執行：建立自訂表單來推出促銷、檢查品牌標準或操作程序。提高生產力：透過消除紙本表格、Excel 和延遲來簡化您的檢查工作流程。解決問題：執行品牌標準並主動辨識品質問題。分配糾正措施以解決問題。建立可自訂的表單：在線上建立和配置多語言清單、複製它們或從 Excel 輕鬆上傳。可選擇透過檢查、部分和標籤進行精細評分。用於可見性、通知和批准的特定於表單的工作流程。深入探究根本原因：條件問題和精選問題類型可幫助您深入探究並確定根本原因。讓每個人都參與其中...
Progress Retail
progressretail.com
由零售商打造 - 為零售商服務。真正的零售營運和學習一站式商店：提供動態學習、任務管理和公司溝通。員工體驗平台 (EXP) 與銷售培訓、領導力發展、個人發展等領域的知名零售教育捆綁在一起。