零售空間規劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喬治亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售空間規劃軟體可協助零售商使用每個位置的視覺表示來管理和最佳化實體店面佈局。該軟體利用貨架圖來說明商店的實體結構，包括貨架等元素，並透過整合產品和品牌訊息來增強視覺行銷。該軟體主要由銷售商和零售經理使用，可確保產品展示在最佳位置。此外，它還提供了有關空間規劃如何影響銷售的見解。 零售空間規劃可以作為獨立產品提供，也可以作為綜合零售管理系統的一部分提供。它通常需要與其他軟體集成，例如零售分類管理應用程式和店內物流系統。
提議新的應用程式
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一個雲端解決方案，用於管理零售空間、產品類別、貨架圖、貨架標籤、自動補貨和商店照片文件。在 Quant，我們的客戶每年繪製和管理數千家商店的平面圖並發布數十萬張貨架圖。
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — 貨架繪圖流程自動化服務，從建立貨架圖到控制店內佈局
Planorama
planorama.com
一家全球領先的圖像識別技術市場的公司，用於創建貨架圖和商店分析