零售空間規劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南極洲 最受歡迎 最近新增

零售空間規劃軟體可協助零售商使用每個位置的視覺表示來管理和最佳化實體店面佈局。該軟體利用貨架圖來說明商店的實體結構，包括貨架等元素，並透過整合產品和品牌訊息來增強視覺行銷。該軟體主要由銷售商和零售經理使用，可確保產品展示在最佳位置。此外，它還提供了有關空間規劃如何影響銷售的見解。 零售空間規劃可以作為獨立產品提供，也可以作為綜合零售管理系統的一部分提供。它通常需要與其他軟體集成，例如零售分類管理應用程式和店內物流系統。