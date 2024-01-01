零售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售軟體是指旨在幫助零售商管理其業務運營的一套應用程式。此類別包含旨在提高效率、增強客戶體驗和提高獲利能力的廣泛功能。
提議新的應用程式
ERPLY
erply.com
Erply 提供線上銷售點和零售軟體系統。立即開始使用 Erply 基於雲端的 POS 解決方案提供更好的客戶體驗！
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
ShipBob
shipbob.com
線上商店的電子商務履行。 ShipBob 讓企業能夠提供 2 天出貨並管理庫存、訂單和出貨。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 讓維護您的企業設施比以往更簡單、更透明。 建立和發送工作訂單、追蹤正在進行的工作的最新狀態並批准付款發票——所有這些都無需離開您的手機。 拍下問題的照片或從相機膠卷中上傳它們。 只需輕輕一按，即可致電、發送簡訊或發送電子郵件給指定的技術人員。 查看所有服務活動的時間表，從技術人員安排服務呼叫的時間到他們完成工作並離開工作現場的時間。 透過 OpenWrench，隨時隨地進行維護變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一維修店管理軟體 #1 基於雲端的銷售點維修店軟體，用於管理和發展您的維修業務
Zoined
zoined.com
將您的數據轉化為可行的業務見解。隨時隨地，即時。 ZOINED® 是一款針對零售商、餐廳和批發商的基於雲端的即插即用分析解決方案。 24 小時內啟動並運作。填寫您的企業電子郵件以瀏覽簡報。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年來最好的床墊技術進步。我們的床墊和枕頭提供免費送貨、免費退貨和 100 晚試用。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能夠加速銷售、擴大營運規模並滿足快速、實惠的交付的購買後期望。開始吧。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台為購物者在購買旅程的每個階段、數位貨架上的每個階段所需的體驗提供支援。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一個雲端解決方案，用於管理零售空間、產品類別、貨架圖、貨架標籤、自動補貨和商店照片文件。在 Quant，我們的客戶每年繪製和管理數千家商店的平面圖並發布數十萬張貨架圖。
Scan Unlimited
scanunlimited.com
來源更快。來源更聰明。 ScanUnlimited 是批發商尋找高利潤、高需求產品的最快方式，無需費力搜尋產品表。使用 ScanUnlimited 直覺、易於使用的批發軟體快速找到獲勝產品。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Priceva
priceva.com
MAP 合規性和競爭對手價格監控。 Priceva 協助零售商和品牌監控價格、庫存狀態和折扣。 1. 將相同產品的價格與近乎即時的競爭對手價格進行比較。 2. 在介面儀表板中依類別、品牌、地區分析資料。 3. 針對零售商的重新定價規則以及針對品牌的 MAP 違規者警報。
Voucherify
voucherify.io
Voucherify 是一個數位團隊的 API 優先、基於雲端的促銷和忠誠度管理平台。它有助於提高客戶忠誠度、獲取新客戶並透過有針對性的激勵措施和情境獎勵來增加收入。我們幫助各種規模的公司像電子商務巨頭一樣推出、分發和追蹤客製化優惠券、禮品卡、推薦、折扣、忠誠度計劃和贈品活動，但成本僅為其一小部分。 Voucherify 提供靈活的規則引擎，可在不消耗促銷預算的情況下提高您的轉換率和保留率。我們贏得了超過 250 家客戶的信任（包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy...
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。電子商務整合可協助您查看、自動化和管理您的營運、履行、訂單、庫存等。
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基於雲端的軟體解決方案，可將銷售提升到一個新的水平，提供個人化和線上支付選項，旨在讓銷售變得輕而易舉。利用我們可輕鬆共享、可自訂的報價、訂單、發票等！商家還可以利用內建工具收集數位簽章並追蹤進度，以便從一個統一平台有效管理銷售。可與一流的 POS 系統集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — 貨架繪圖流程自動化服務，從建立貨架圖到控制店內佈局
Premise
premise.com
Premise 是一個資料和分析平台，可為決策者提供即時、可操作的資訊。透過將全球實地貢獻者網路的力量與業界領先的數據科學和機器學習相結合，前提是「地面真相的來源」。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基於雲端的服務管理軟體，可協助您自動化修復流程。我們將 80% 的維修工作流程自動化，以便您可以縮短週轉時間、改善服務體驗並提高客戶滿意度。我們的智慧工作流程是基於系統中記錄的數百萬次維修，可協助您有效率地管理維修。 Apple 授權提供者將獲得 GSX（全球服務交換）API 整合的額外好處。在一個集中平台上處理物流、庫存、付款等，從而節省各個方面的時間。您的經理可以設定可自訂的工作流程、追蹤維修情況並使用自動填入功能輸入資料。 Fixablely 讓技術人員透過電子郵件或簡訊與客戶溝通，只需點擊幾下即可管理服務合約。透過可自訂的報告深入了解客戶和第三方訂單。組織可以透過...
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智慧型手機和平板電腦上使用的營運執行軟體，可協助餐廳、零售、飯店和其他企業實現團隊責任、數位食品安全合規性並提高員工績效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、樂高樂園、萬豪、雪佛龍、喜滿客等公司以及數千個其他全球品牌都在使用 Jolt。
Planorama
planorama.com
一家在用於創建貨架圖和商店分析的圖像識別技術領域處於市場領先地位的全球公司
Crisp
gocrisp.com
Crisp 連接並分析整個供應鏈的零售數據，為 CPG 品牌提供即時、可操作的見解，以保持貨架庫存、減少浪費並大幅提升盈利能力。 Crisp 的開放資料平台將供應商與來自 40 多家零售商和經銷商的資料連接起來，在他們需要的時間和地點準確提供銷售和供應鏈見解。 Crisp 將統一的資料集（下至商店和產品層級）與 Excel、BI 工具和基於雲端的平台一起傳輸到本機儀表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要對您的數據感覺良好嗎？如果您的業務需要更快、更確定地發展，福卡斯可以提供協助。我們擁有一個供全公司使用的一體化業務規劃和分析平台。直接從您的 ERP、會計和其他系統提供單一受管制的事實來源。 Phocas 解決了中端市場企業在獲取洞察、報告、追蹤績效、管理銷售團隊、規劃支出、管理現金流、制定預算、預測和月末處理方面遇到的難題。無論您是大局思考者還是直接關注細節，借助 Phocas，您都可以引領數據發現之路 - 並確信結果將是實時且準確的。福卡斯會跟隨您的思路，在您的大腦（或您的老闆）想到關鍵業務問題時以最快的速度回答這些問題。福卡斯不僅回答您的問題；它揭示了您從未想過的新問題和機會！ Ph...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail 是一款行動應用程序，可協助高價零售銷售人員輕鬆接待客戶。透過使用客戶手冊，零售商可以了解並控制客戶體驗，從而增加商店訪問量、提高銷售轉換率和提高平均銷售額。要了解有關 Clientbook 如何幫助您的實體店的更多信息，請立即申請演示。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，它是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和效果行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
refive
refive.io
Re Five 讓零售商能夠輕鬆收集店內客戶數據，透過智慧數位收據提高參與度並提高客戶保留率。零售營運、行銷和電子商務團隊使用 refive 作為平台來捕獲客戶數據、收集即時回饋、提供個人化優惠、運行忠誠度計劃並將離線購買數據連接到客戶資料。 Re Five 與現有 POS 系統集成，可簽發可持續的數位收據，這些收據在法律上符合當地和國際法規。為了接收收據，客戶只需要一部智慧型手機 - 無需電子郵件地址，無需額外硬件，無需下載應用程式。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動...
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Fillgoods
fillgoods.co
完善的門市管理系統滿足線上賣家的需求 創建無限商店透過FB Live系統完成產品庫存以建立自動訂單。這使得每次銷售都比以前更容易。
Narvar
corp.narvar.com
超越“購買”按鈕。透過引人入勝的售後訂單追蹤、訊息傳遞和退貨體驗來培養忠誠的客戶。
ProjectsForce
projectsforce.com
無論您是與 Lowe's、Home Depot、LL Flooring 合作，還是經營獨立的安裝業務，ProjectsForce 都可以幫助您實現所有服務作業的自動化。它經過獨特設計，可與大型零售商集成，並且可輕鬆自訂以匹配您的日常工作流程，從而輕鬆簡化您的業務、節省時間、避免損失並提高客戶滿意度。它是滿足您所有業務需求的一站式商店，提供適合各種規模企業的獨特功能。該平台可實現服務營運自動化，從 Lowe's 和 Home Depot 取得每日資料更新，為團隊安排工單，計算勞動成本並提供即時更新。此外，透過多種集成，它使您能夠在一個螢幕上獲得所有必需的資訊。
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet 是一款針對便利商店/天然氣零售商、品牌商和分銷商的現代化綜合後台應用程式。