零售定價軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙）

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售定價軟體使公司能夠定義、管理和分析其產品的最佳定價策略，從而提高獲利能力、銷售和客戶保留率。透過利用人工智慧 (AI) 和預測分析，該軟體可以根據地點或季節推薦每種產品的最佳價格。它還有助於評估定價決策的歷史和未來影響，使零售商能夠制定智慧定價策略。 這些解決方案有助於建立初始價目表並提供根據商店位置和人口統計資料量身定制的動態定價。零售定價工具通常與零售 POS 系統、零售管理系統和零售營運軟體集成，以收集價格變化數據。此外，一些工具還與 ERP 系統、市場軟體和電子商務平台連接，以實現即時價格更新。
提議新的應用程式
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Priceva
priceva.com
MAP 合規性和競爭對手價格監控。 Priceva 協助零售商和品牌監控價格、庫存狀態和折扣。 1. 將相同產品的價格與近乎即時的競爭對手價格進行比較。 2. 在介面儀表板中依類別、品牌、地區分析資料。 3. 針對零售商的重新定價規則以及針對品牌的 MAP 違規者警報。
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動...
Disivo
disivo.com
為您的電子商務產品找到合適的價格。 改進您的電子商務定價策略並讓您的利潤成長。利用基於人工智慧的演算法和可自訂的策略來管理整個線上商店的產品價格。監控你的競爭。
Pricefy
pricefy.io
用 Pricefy 開始監控競爭對手的價格，就是這麼簡單！添加您的競爭對手的 URL，Pricefy 將完成剩餘的工作，提取所有可用的產品數據，如圖像、價格、庫存/可用性和貨幣。如果您不想浪費時間添加所有競爭對手的 URL，只需使用自動匹配功能即可在網路上找到並匹配所有競爭對手的產品 URL。
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker 是最好的競爭對手監控工具，可協助電子商務零售商密切注意競爭對手的價格、促銷活動和產品的庫存比較，並做出更好的定價決策。 Pricechecker 如何幫助零售商 - 定價歷史 - 庫存追蹤 - 促銷追蹤 - 價格比較 - 競爭對手監控 - 即時警報 - 為重要產品添加書籤以密切關注 - 即時分析 - 電子商務追蹤 - 定價索引
First Insight
firstinsight.com
First Insight 提供了一個下一代決策平台，使設計師、商家、品牌經理、買家和行銷團隊能夠透過專門為零售業設計的數位調查吸引消費者來回答他們每天面臨的關鍵問題。零售領導者使用 First Insight 的數位測試平台 (InsightSUITE) 透過釋放目標客戶的價值來實現成長。我們的解決方案收集零方、客戶聲音數據，並將其與人工智慧結合，使財務目標成為現實。為什麼是第一個洞察力？ First Insight 的數位參與模組可讓您透過簡單且身臨其境的基於瀏覽器的使用者體驗來吸引潛在客戶、消費者、客戶和員工。該客戶之聲軟體透過調查問題、情緒評級、估值和公開評論收集回饋。企業可以在一個整...
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智慧公司，提供平台、應用程式和服務，幫助企業利用人工智慧的潛力來增加收入、增加利潤和提高效率。 Peak 的雲端人工智慧平台提供了廣泛的功能集，使技術和商業團隊能夠在整個企業中大規模建置、部署和管理人工智慧應用程式。 它還具有現成的應用程式庫，適合 CPG、零售和製造等行業的各種用例。這些應用程式允許用戶快速應用人工智慧來實現商業目標，同時為他們提供隨著時間的推移擴展人工智慧使用所需的工具。
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime 是可靠且用戶友好的 SaaS 解決方案，由網店所有者為像您這樣的網店所有者精心開發。這就像擁有一個友好的數位助理，勤奮地監控您的網上商店和競爭對手，為您提供寶貴的見解，以確保您的網上商店始終處於最佳狀態。 ProductPrime 的工具套件包括： * 網站監控：將其視為您網站的健康檢查。 ProductPrime 監控正常運作時間、速度、TLS 驗證並執行 Lighthouse 掃描。 ProductPrime 將密切關注您網站的效能，以便您可以專注於您最擅長的事情。 * 價格監控：透過我們的競爭對手價格監控功能隨時了解狀況。 ProductPrime 讓您隨時了...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce 是由深度語意和視覺分析提供支援的統一媒體、電子商務智慧和客戶服務平台。我們的 360 度市場視圖概念在一個強大的生態系統中包含新聞、社群媒體、評論、定價、廣告和威脅情報。 SemanticForce 為行銷、通訊和客戶支援專業人員提供深度傾聽、進階分析和幫助台平台。該平台提供跨媒體報導、多語言情緒和分析、高級細分以及專有的商業智慧和報告工具。 財富 500 強企業利用 SemanticForce 的願景和創新，包括三星、歐萊雅、雀巢、現代、阿迪達斯、Corteva、飛利浦、聯想以及 15 個國家的其他領先品牌和機構。自 2014 年以來，SemanticForc...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 簡化您的產品定價和促銷 我們的 API 可以即時存取我們的綜合資料庫，其中包含按位置定價、節日等信息，使您可以輕鬆增強產品功能並為用戶提供無縫體驗。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款價格優化和管理軟體，用於各行業的高級價格設定。該工具可協助您找到價格改善機會、衡量價格有效性，並透過其內建或自訂報告清晰地概述一段時間內的定價影響。優點： - 可以快速實施； - 完整記錄； - 該工具可以單獨使用，也可以與您的 ERP、CRM、PDM 和網上商店整合； - 隨時可以添加人工智慧功能將所有重要資料集中在一個工具中：成本、銷售、價格歷史記錄、客戶歷史記錄、競爭對手價格等。關於您的下一個定價策略。
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的電子商務定價總部。我們幫助電子商務企業了解競爭對手，並利用價格來提高銷售績效。我們的客戶信賴 BlackCurve 來追蹤競爭對手的價格、提供價格情報和動態定價。
Prisync
prisync.com
中小型企業到財富 500 強企業都依靠 Prisync 的數據來獲得詳細的 C 級分析並執行他們的最佳策略，以不到一周的咖啡錢來將銷售增長和利潤率平均提高 20% 以上。我們的 5 星級 24/7 線上客戶支援團隊隨時可以在幾分鐘內回答您可能提出的任何請求，並確保您得到的比您所支付的更多。我們提供免費的入職服務，以規劃與所有客戶的長期關係。 Prisync 與其他產品有何獨特之處： - 歷史定價趨勢- 庫存可用性跟踪- 批量導入和導出- 動態定價- 即時更改通知- 無限電子郵件提醒- 無限競爭對手跟踪- 全球貨幣覆蓋範圍- 詳細過濾和報告在https 中了解更多： //prisync.com
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle 是最準確的價格和產品情報服務，可讓您監控競爭對手的定價策略並做出致勝的定價決策。定價團隊使用 Skuuudle 向客戶提供公平的定價，而不會意外留下利潤。 Skuuudle 可以追蹤價格、折扣、產品圖片、可用性、評論等。我們可以以任何頻率從任何領域、任何網站、任何國家收集資訊。提供競爭對手數據，幫助您做出獲勝的定價決策。