零售管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波札那

Inverge

invergehq.com

Inverge 是一款端到端零售管理軟體，使品牌、零售商和代發貨商能夠透過強大的平台管理庫存、批發關係、銷售和履行。發揮企業潛力就是提升知識、技能和工具，共同幫助您成長。 Inverge 是一個以品牌、零售商和直銷商為導向的平台，它將所有這些元素結合在一起，以改善他們的營運並實現公司目標。對於品牌而言，Inverge 可以讓零售商即時存取您的整個產品目錄、快速建立採購訂單，甚至透過代發貨銷售您的產品，從而輕鬆擴大與零售商的聯繫——讓您直接向消費者履行訂單。如果您是零售商，您將使用我們的平台追蹤多個地點的庫存、管理多通路銷售（線上和實體）並評估整個營運的績效（從收入到 3PL 追蹤）。作為代發貨...