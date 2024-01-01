零售管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖巴瑟米

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零售管理軟體，也稱為零售管理系統（RMS），是一個旨在支援零售商店或連鎖店日常營運的綜合平台。該軟體整合了各種模組來管理和購買庫存、處理客戶交易、安排員工輪班、追蹤財務等。 RMS 幫助零售商簡化所有商店運營，從採購和銷售到會計和人力資源等後台活動。透過為所有零售數據提供統一的事實來源，該平台增強了不同部門之間的協作。該軟體的行動版本可以在多個地點使用，例如商店或倉庫。雖然所有零售員工都可以從該工具中受益，但它對於監督和協調各個業務職能部門營運的經理和主管來說尤其有價值。
提議新的應用程式
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
ERPLY
erply.com
Erply 提供線上銷售點和零售軟體系統。立即開始使用 Erply 基於雲端的 POS 解決方案提供更好的客戶體驗！
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
RepairDesk
repairdesk.co
多合一維修店管理軟體 #1 基於雲端的銷售點維修店軟體，用於管理和發展您的維修業務
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 讓維護您的企業設施比以往更簡單、更透明。 建立和發送工作訂單、追蹤正在進行的工作的最新狀態並批准付款發票——所有這些都無需離開您的手機。 拍下問題的照片或從相機膠卷中上傳它們。 只需輕輕一按，即可致電、發送簡訊或發送電子郵件給指定的技術人員。 查看所有服務活動的時間表，從技術人員安排服務呼叫的時間到他們完成工作並離開工作現場的時間。 透過 OpenWrench，隨時隨地進行維護變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
SULTS
sults.com.br
SULTS 擁有您管理溝通、吸引員工、確保業務品質、提高生產力和管理所有日常活動所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理軟體，使品牌、零售商和代發貨商能夠透過強大的平台管理庫存、批發關係、銷售和履行。發揮企業潛力就是提升知識、技能和工具，共同幫助您成長。 Inverge 是一個以品牌、零售商和直銷商為導向的平台，它將所有這些元素結合在一起，以改善他們的營運並實現公司目標。對於品牌而言，Inverge 可以讓零售商即時存取您的整個產品目錄、快速建立採購訂單，甚至透過代發貨銷售您的產品，從而輕鬆擴大與零售商的聯繫——讓您直接向消費者履行訂單。如果您是零售商，您將使用我們的平台追蹤多個地點的庫存、管理多通路銷售（線上和實體）並評估整個營運的績效（從收入到 3PL 追蹤）。作為代發貨...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商務解決方案，可根據任何零售商的需求進行客製化，並且遠遠超出了銷售點的範圍。整合優惠和忠誠度管理功能，獎勵最佳購物者並吸引他們再次光顧。使用銷售參與解決方案來個人化推薦並促進交叉銷售和追加銷售。最重要的是，無論購物者在何處、何時以及如何購物，都能為他們提供無縫且一致的購物體驗。
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能豐富的購物中心管理和零售分析軟體解決方案，它徹底改變了您管理資產的方式。我們的創新功能旨在解決零售業的獨特挑戰，確保在當今競爭激烈的環境中實現獲利成長。透過強大的解決方案提高購物中心的績效、提高營運效率並提高租戶滿意度。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線最佳化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
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Yungas
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