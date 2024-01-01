零售管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench 讓維護您的企業設施比以往更簡單、更透明。 建立和發送工作訂單、追蹤正在進行的工作的最新狀態並批准付款發票——所有這些都無需離開您的手機。 拍下問題的照片或從相機膠卷中上傳它們。 只需輕輕一按，即可致電、發送簡訊或發送電子郵件給指定的技術人員。 查看所有服務活動的時間表，從技術人員安排服務呼叫的時間到他們完成工作並離開工作現場的時間。 透過 OpenWrench，隨時隨地進行維護變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？