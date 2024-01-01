零售智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波札那

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零售智慧透過提供見解和高級分析來提高零售商的收入和營運。該軟體收集、管理和分析來自各種來源的數據，包括電子商務平台等內部系統、電子商務市場等外部來源以及來自第三方的行業基準數據。資料是透過整合、解析和抓取過程收集的。採用人工智慧和機器學習來清理和分析數據，以提供競爭情報、市場分析、品牌保護和定價優化。零售智慧軟體由線上、店內和分銷網路銷售的零售商使用，雖然由於產品和交易量大，它在消費品 (CPG) 領域尤其普遍，但它也可以使其他類型受益零售商。
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售執行平台是世界上最高效的推銷和現場銷售團隊背後的驅動力。從品牌到經紀商，Repsly 為 RetEx 團隊提供了他們每天在該領域產生最大影響所需的數據和工具。對於區域團隊領導和國家客戶經理來說，Repsly 可以輕鬆地將工作分配到現場並即時確認大規模執行。對於您的實際操作，Repsly 簡化了日程安排、路線規劃、資料收集、訂單輸入等，為他們提供了在每個帳戶中更聰明地工作所需的一切。憑藉強大的洞察和分析，Repsly 可以幫助企業領導者回答有關促銷和貨架圖執行、團隊績效、資源分配等的問題。客戶包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、歐萊雅、BeyondMeat、Olapl...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
來源更快。來源更聰明。 ScanUnlimited 是批發商尋找高利潤、高需求產品的最快方式，無需費力搜尋產品表。使用 ScanUnlimited 直覺、易於使用的批發軟體快速找到獲勝產品。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、...
Premise
premise.com
Premise 是一個資料和分析平台，可為決策者提供即時、可操作的資訊。透過將全球實地貢獻者網路的力量與業界領先的數據科學和機器學習相結合，前提是「地面真相的來源」。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Crisp
gocrisp.com
Crisp 連接並分析整個供應鏈的零售數據，為 CPG 品牌提供即時、可操作的見解，以保持貨架庫存、減少浪費並大幅提升盈利能力。 Crisp 的開放資料平台將供應商與來自 40 多家零售商和經銷商的資料連接起來，在他們需要的時間和地點準確提供銷售和供應鏈見解。 Crisp 將統一的資料集（下至商店和產品層級）與 Excel、BI 工具和基於雲端的平台一起傳輸到本機儀表板中。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和績效行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
refive
refive.io
Re Five 讓零售商能夠輕鬆收集店內客戶數據，透過智慧數位收據提高參與度並提高客戶保留率。零售營運、行銷和電子商務團隊使用 refive 作為平台來捕獲客戶資料、收集即時回饋、提供個人化優惠、運行忠誠度計劃並將離線購買資料連接到客戶檔案。 Re Five 與現有 POS 系統集成，可簽發可持續的數位收據，這些收據在法律上符合當地和國際法規。為了接收收據，客戶只需要一部智慧型手機 - 不需要電子郵件地址，不需要額外的硬件，也不需要下載應用程式。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched 是一款由人工智慧驅動的市場情報 SaaS。我們提供詳細的市場洞察，特別是在珠寶和時尚領域。我們的平台利用人工智慧模型提供即時市場洞察，使品牌能夠做出數據驅動的策略決策。 Bmatched 透過了解市場定位並識別新機會和趨勢，幫助零售商確定定價、分類和促銷策略。
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike 是一個扣減管理平台，使供應商能夠輕鬆識別和追回零售商扣減，同時防止供應鏈中的收入損失。 SupplyPike 為 500 家頂級零售供應商的財務、供應鏈和客戶團隊提供協助，包括 Blackstone Products、Eagle Family Foods、E.T Browne、Hanes Brands、Louisville Ladder 等。
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce 於 2018 年由亞馬遜和數位商務資深人士在西雅圖創立，他們認為每個組織都應該能夠「像亞馬遜一樣思考和行動」。 SoundCommerce 是一個零售數據平台，可加速業務和數據成熟度，以便您可以做出可實現獲利成長的決策。我們的平台專為任何規模或複雜程度的零售商而構建，可將您獨特的數據基礎設施轉變為每個人都可以訪問的易於使用的無代碼環境，無需工程學位。最重要的是，您可以選擇在 SoundCommerce 平台內本地執行操作，或將資料移植到您已使用的任何應用程式並在那裡執行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每項決策和每一美元都將推動利潤成長。我們的客戶（...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一個針對零售商的完整數據分析平台，其使命是讓零售商從數據中獲取價值。我們使用最先進的資料倉儲技術處理和儲存銷售、勞動力和客戶資料。我們的儀表板和報告使零售商能夠輕鬆找到對他們重要的數據，從而節省他們的時間並使他們能夠做出更好的數據驅動決策。
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 為您提供單一銷售資料來源，以便您可以為您的業務做出更快、更好的決策。精確預測、規劃和執行，以增加銷售量、優化庫存並與買家建立策略關係。透過 SPS Analytics，您可以存取最全面的銷售數據和由零售業專家設計的一套分析工具。我們的團隊將幫助您從解決方案中立即獲得價值，並隨著您的成長最大化您的投資。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 讓製造商和零售商能夠在用戶友好的平台上了解全通路消費者行為，包括品牌和通路轉換、家庭滲透率和購物者資料。 Numerator Insights 提供超過 35 種靈活的報告，可即時提供有關消費者行為的更快、更深入的答案，幫助品牌和零售商識別成長機會。 Numerator Insights 由來自美國最大、最多元化的消費者小組 Numerator OmniPanel 的數據提供支援。 Numerator OmniPanel 提供了跨通路消費者行為的整體視圖，捕捉了超過 105,000 名靜態小組成員的超過 10 億次出行，以及 800 多個人口統計、心理和媒...
Style Arcade
stylearcade.com
對於想要更快成長的時尚和服裝品牌來說，Style Arcade 是一個零售分析平台，可將商品推銷轉化為競爭優勢。手動流程；和不可靠的預測——Style Arcade 解鎖商品數據並主動指導零售商如何實現其未開發的收入潛力。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智慧電子商務平台為消費品和數位品牌提供策略洞察力和競爭情報，以超越亞馬遜上的競爭對手。借助強大的人工智慧成長助手，電子商務專業人士或團隊現在可以輕鬆發現和提取相關見解、採取行動並衡量整個數位貨架的績效成長。亞馬遜全球首款人工智慧助理透過一個簡單的提要提供見解、競爭警報和以成長為重點的建議。對於大型團隊，Noogata 可讓您在一個平台上規劃、制定策略、分配任務並採取行動。如今，任何人都可以藉助人工智慧的力量發展亞馬遜業務。沒有猜測，沒有壓力，只有產生正面影響的見解。 Unlock the power of AI for Amazon growth: - Get insig...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 對 Shopify 上的電子商務商店進行自動化數據分析，幫助品牌從客戶那裡獲得更多關鍵的第二次和第三次購買。該平台提供了一整套以保留為重點的指標和報告，您組織中的每個利益相關者（從行銷運營商一直到領導層）都可以輕鬆地以視覺化格式獲取這些指標和報告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指標，包括群組分析、產品分析、訂單分析、訂閱分析、廣告成效等。只需點擊幾下，這些分析中的任何一個都可以儲存為報告，並添加到自訂分析儀表板中，該儀表板易於閱讀並一目了然。使用者可以在Peel 中透過數十個易於使用的過濾器對這些分析進行細分，這些過濾器的維度直接從Shopify 中提取，例如客...
Glew
glew.io
Glew 為各種規模的電子商務商家、數位代理商、零售商和 B2B 賣家提供多通路商業智慧和分析。 Glew 擁有 150 多個集成，讓您可以在一個地方查看所有數據，並透過精美的視覺化、計劃和自動報告、警報等獲得有意義的見解，從而發展您的業務。我們為各種規模的商家打造，提供三種不同的計劃： Glew Starter - 永久免費，最適合那些剛開始業務的人Glew Pro - 適合那些擁有分析經驗、希望利用數據做出更好決策的人Glew Plus - 適合那些誰需要專門為其業務建立的自訂報告
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一個雲端原生解決方案，專門為跨組織、領域和客戶提供卓越的體驗而建置。我們的 MDM、PIM、PXM、數位貨架分析、聯合和增強內容解決方案，以及最大的內容分發整合網絡，可加快零售商、品牌、分銷商和製造商在商業旅程中的成功，並加快效率提升、生產力和可擴展性。我們受到全球超過14,000 家企業的信賴，幫助他們在數位貨架上取得成功，並與各個關鍵行業的組織合作，包括雜貨、餐飲服務、日用品、家居裝修/DIY、寵物、健康和美容、汽車、服裝、能源和醫療保健。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight 管理數以百萬計的線上商店，並提供全球電子商務銷售線索的綜合資料庫，其中包含有關其流量、行業、技術使用、關鍵決策者等的深入情報。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 為行銷人員提供從啟動到規模化的整個過程的支持，幫助他們輕鬆查看和評估管道有效性。我們為聰明的行銷人員建立了平台，幫助他們更聰明地支出、分析、擴展、測試和行銷。 Rockerbox 可協助您執行更好的管道內最佳化，並停止在表現不佳的管道上浪費金錢。我們消除了建立乾淨、可操作資料的麻煩，使您能夠實現目標，而無需額外的技術資源。沒有一種方法是完美的，這就是 Rockerbox 使用多種方法的原因。我們結合了基於規則的歸因、多點觸控歸因、光環分析、地理提升、渠道內測試、增量和媒體混合建模，為您提供最完整、最準確的客戶旅程視圖。
Decile
decile.com
利用客戶數據的力量來推動利潤和成長。 Decile 是一個客戶數據和分析平台，可幫助零售品牌實現獲利成長、建立更忠誠的客戶群並優化產品策略。 Decile 對由我們的高級客戶分析和資料平台提供支援的各種用例使用簡單的學習-行動-測量框架。我們卓越的客戶成功團隊和行銷策略師隨時為您提供協助。
Conjura
conjura.com
由數據驅動的利潤。讓 Conjura 透過我們的推薦引擎消除猜測，優化您的電子商務績效。與 Conjura 一起採取行動，讓您的業務盈利。
Datasembly
datasembly.com
Datasembly 提供對數百家零售商每家商店的數十億雜貨和零售定價記錄的存取。我們的專有技術平台使您能夠獲取（並分享）超本地化定價、促銷和分類洞察。獲取您的組織所需的信息，以便更快、更聰明、更有效率地做出現實業務決策。