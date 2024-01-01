零售執行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 不丹

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零售執行軟體旨在規劃、管理和監控消費品 (CPG) 行業的店內活動。這些工具加強了消費品公司和零售商之間的合作，旨在優化店內銷售並提高利潤。 CPG 行業的跟單員、行銷專業人員和現場銷售員工使用該軟體來管理各自的銷售和行銷活動。 該軟體可以作為獨立產品提供，也可以作為各種解決方案的組合提供。它通常與貿易促銷管理軟體和零售 POS 系統集成，以提供全面的零售管理方法。
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Repsly
repsly.com
Repsly 的零售執行平台是世界上最高效的推銷和現場銷售團隊背後的驅動力。從品牌到經紀商，Repsly 為 RetEx 團隊提供了他們每天在該領域產生最大影響所需的數據和工具。對於區域團隊領導和國家客戶經理來說，Repsly 可以輕鬆地將工作分配到現場並即時確認大規模執行。對於您的實際操作，Repsly 簡化了日程安排、路線規劃、資料收集、訂單輸入等，為他們提供了在每個帳戶中更聰明地工作所需的一切。憑藉強大的洞察和分析，Repsly 可以幫助企業領導者回答有關促銷和貨架圖執行、團隊績效、資源分配等的問題。客戶包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、歐萊雅、BeyondMeat、Olapl...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕...
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Footmarks
footmarks.com
Footmarks 協助全球最大的 CPG 品牌獲得前所未有的零售執行和合規率可見度。從設施和倉庫一直到零售樓層，Footmarks 提供可操作的數據，以提高執行率、增加銷售並減少浪費。
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis 行動應用程式可協助採購員、零售審核員和現場行銷團隊輕鬆製作專業的零售執行報告。 Android 版 VisitBasis 免費供 10 名或以下用戶的團隊進行零售審核和產品調查、收集市場數據、建立電子表格、管理任務以及獲取 PDF 報告和照片報告。收集市場數據： 1. 使用我們的視覺化拖放表單產生器更快地建立表單和基於產品的調查。 2. 透過多個工作流程選項和通知節省分配任務的時間。 3. 透過我們易於使用的行動應用程式為您的團隊提供支援。優化他們的路線並增加每天的訪問次數。 4. 透過我們的存取驗證系統降低人為錯誤的風險並防止詐欺。 5. 透過啟用自動產品圖像辨識來獲取...
Bindy
bindy.com
Bindy 零售執行軟體可協助零售和飯店品牌在每個地點按時、完整地執行標準和規劃。透過客製化清單、照片和簽名以及閉環糾正工作流程來提高績效。更快的網站執行：建立自訂表單來推出促銷、檢查品牌標準或操作程序。提高生產力：透過消除紙本表格、Excel 和延遲來簡化您的檢查工作流程。解決問題：執行品牌標準並主動辨識品質問題。分配糾正措施以解決問題。建立可自訂的表單：在線上建立和配置多語言清單、複製它們或從 Excel 輕鬆上傳。可選擇透過檢查、部分和標籤進行精細評分。用於可見性、通知和批准的特定於表單的工作流程。深入探究根本原因：條件問題和精選問題類型可幫助您深入探究並確定根本原因。讓每個人都參與其中...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye 為消費品牌提供完整的解決方案來追蹤、分析和提高其店內績效，利用人工智慧、IR 和眾包技術幫助他們實現完美的店面執行為您的銷售人員配備我們的“Compass”應用程序，以快速、準確地執行店內績效使用 IR 進行審核，或從我們超過 300 萬的按需審核員社區訂購訪問。照片和收集的資料會自動處理，以產生您的所有零售KPI – 產品可用性、促銷合規性、貨架份額、競爭對手資料等。的直覺視圖。我們設計的平台可以幫助您識別趨勢和問題，分析每個 KPI 的影響（您可以將其連接到外部資料來源，例如銷售資料），並直接向您的代表傳達優先順序。選擇您希望我們的人群覆蓋的商店清單：我們的「眼睛」將進行客...
Progress Retail
progressretail.com
由零售商打造 - 為零售商服務。真正的零售營運和學習一站式商店：提供動態學習、任務管理和公司溝通。員工體驗平台 (EXP) 與銷售培訓、領導力發展、個人發展等領域的知名零售教育捆綁在一起。
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結...
Skupos
skupos.com
連結便利零售業－Skupos 透過在一個平台上連結獨立商店、品牌和經銷商，推動更智慧、更有利可圖的零售業。