零售分散式訂單管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 斐濟

Listing Mirror

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Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，...