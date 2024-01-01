零售分散式訂單管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

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零售分散式訂單管理 (DOM) 系統可協助零售商跨各種管道（線上和線下）處理訂單。這些系統幫助零售商及時交貨，滿足客戶期望，同時以盡可能低的成本優化訂單履行。透過編排和優化整個訂單履行流程，DOM 系統提供了整個供應鏈庫存的可見性。 零售 DOM 系統通常與訂單管理系統 (OMS) 交叉，後者專注於自動化訂單處理任務，例如交易、客戶通訊和服務。然而，零售 DOM 系統透過使用基於邏輯的進階規則來啟用全通路訂單路由來確定客戶訂單的最佳履行位置，從而增強了此功能。此外，DOM系統與ERP系統和電子商務平台無縫集成，有效管理退貨、換貨和退款。
提議新的應用程式
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
ShipBob
shipbob.com
線上商店的電子商務履行。 ShipBob 讓企業能夠提供 2 天出貨並管理庫存、訂單和出貨。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能夠加速銷售、擴大營運規模並滿足快速、實惠的交付的購買後期望。開始吧。
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。電子商務整合可協助您查看、自動化和管理您的營運、履行、訂單、庫存等。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
Fillgoods
fillgoods.co
完善的門市管理系統滿足線上賣家的需求 創建無限商店透過FB Live系統完成產品庫存以建立自動訂單。這使得每次銷售都比以前更容易。
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum 是食品和飲料行業的批發線上訂單管理系統。預訂免費演示，了解行動訂購和支付如何幫助您的業務發展。
ChannelApe
channelape.com
商業策略庫存管理軟體 三個核心產品： 1. 洞察 - 為全通路品牌建立的儀表板、報告和警報 確切了解您在何處擁有什麼以及為何擁有。專為商業而建構的商業智慧。有關訂單、履行情況、庫存和產品性能的報告。 2. 工作流程 工作流程為您帶來了拖放式 UI 和基於訊息的整合工作流程。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks 是全通路零售商的全球成長平台。透過單一平台為您的整個商業營運提供支援。 Linnworks 擁有 100 多個整合（包括 Amazon、eBay、Shopify 和 Walmart 等流行平台），涵蓋您所需的一切 - 從訂單和庫存管理、分析和預測、倉庫管理、銷售管道清單和 3PL/履行。為您的團隊提供即時庫存視覺、無縫整合的銷售管道以及訂單路由等數千個關鍵任務的自動化。請放心，您的庫存始終準確，並且每個訂單都能正確且有效率地履行。準備好您需要的一切。穩紮穩打，迎接未來的機會。無論您有什麼抱負，請繼續前進並與 Linnworks 一起不斷成長。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP -...
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智慧公司，提供平台、應用程式和服務，幫助企業利用人工智慧的潛力來增加收入、增加利潤和提高效率。 Peak 的雲端人工智慧平台提供了廣泛的功能集，使技術和商業團隊能夠在整個企業中大規模建置、部署和管理人工智慧應用程式。 它還具有現成的應用程式庫，適合 CPG、零售和製造等行業的各種用例。這些應用程式允許用戶快速應用人工智慧來實現商業目標，同時為他們提供隨著時間的推移擴展人工智慧使用所需的工具。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是製造商、批發商和經銷商的一體化現場銷售平台。我們喜歡將其視為集完整的現場銷售管理、客戶關係管理和訂單捕獲解決方案於一體的解決方案。 Skynamo 讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情：銷售、獲取訂單以及與客戶建立牢不可破的關係。 Skynamo 適合誰？ Skynamo 被產品製造商、批發商和分銷商使用，其銷售團隊定期拜訪客戶並向客戶銷售。適用於現場銷售代表的 Skynamo 行動銷售應用程式：我們的現場銷售行動應用程式使用透過 GPS 技術收集的數據和資訊來自動執行管理任務，提高現場生產力和客戶服務並增加訂單。現場銷售代表使用 Skynamo 來增強與客戶的關係、取得訂單並...