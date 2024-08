零售品類規劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

First Insight

firstinsight.com

First Insight 提供了一個下一代決策平台,使設計師、商家、品牌經理、買家和行銷團隊能夠透過專門為零售業設計的數位調查吸引消費者來回答他們每天面臨的關鍵問題。零售領導者使用 First Insight 的數位測試平台 (InsightSUITE) 透過釋放目標客戶的價值來實現成長。我們的解決方案收集零方、客戶聲音數據,並將其與人工智慧結合,使財務目標成為現實。為什麼是第一個洞察力? First Insight 的數位參與模組可讓您透過簡單且身臨其境的基於瀏覽器的使用者體驗來吸引潛在客戶、消費者、客戶和員工。該客戶之聲軟體透過調查問題、情緒評級、估值和公開評論收集回饋。企業可以在一個整...