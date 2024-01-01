零售品類規劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖巴瑟米

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售分類規劃軟體使線下零售商能夠設計符合顧客期望和需求的店內商品組合（各種產品）和深度（每個類別中的 SKU 或商品數量）。透過確保正確的商店提供正確的品種，可以最大限度地發揮銷售潛力。該軟體收集並分析有關客戶偏好、過去購買行為以及對折扣和促銷的反應的數據，以幫助每個商店優化庫存庫存。 此外，零售分類規劃軟體可以與零售 POS 和庫存控制系統集成，以捕獲和分析商店級數據，例如銷售數據、客戶資訊和庫存水平。這些見解對於每家商店的有效品種規劃至關重要。該軟體還可以透過減少缺貨、防止缺貨和識別暢銷產品來幫助管理庫存，從而支援更好的庫存規劃和採購決策。
提議新的應用程式
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
First Insight
firstinsight.com
First Insight 提供了一個下一代決策平台，使設計師、商家、品牌經理、買家和行銷團隊能夠透過專門為零售業設計的數位調查吸引消費者來回答他們每天面臨的關鍵問題。零售領導者使用 First Insight 的數位測試平台 (InsightSUITE) 透過釋放目標客戶的價值來實現成長。我們的解決方案收集零方、客戶聲音數據，並將其與人工智慧結合，使財務目標成為現實。為什麼是第一個洞察力？ First Insight 的數位參與模組可讓您透過簡單且身臨其境的基於瀏覽器的使用者體驗來吸引潛在客戶、消費者、客戶和員工。該客戶之聲軟體透過調查問題、情緒評級、估值和公開評論收集回饋。企業可以在一個整...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 為您提供單一銷售資料來源，以便您可以為您的業務做出更快、更好的決策。精確預測、規劃和執行，以增加銷售量、優化庫存並與買家建立策略關係。透過 SPS Analytics，您可以存取最全面的銷售數據和由零售業專家設計的一套分析工具。我們的團隊將幫助您從解決方案中立即獲得價值，並隨著您的成長最大化您的投資。
Style Arcade
stylearcade.com
對於想要更快成長的時尚和服裝品牌來說，Style Arcade 是一個零售分析平台，可將商品推銷轉化為競爭優勢。手動流程；和不可靠的預測——Style Arcade 解鎖商品數據並主動指導零售商如何實現其未開發的收入潛力。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一個基於雲端的銷售平台，可自動執行關鍵工作流程、提供即時見解並支援遠端協作。我們幫助零售商節省時間並更快地做出數據驅動的銷售決策，從而實現庫存優化、盈利能力提高和收入成長。 Toolio 銷售平台包括四個核心模組：商品規劃、分類規劃、商品規劃和分配。這些模組可以單獨使用，但組合在一起功能更強大，並且可以根據您獨特的規劃流程進行客製化。 -商品規劃：透過融合季節性趨勢和即時端到端資料洞察，簡化銷售預測和庫存計畫的創建和維護 -品種規劃：結合歷史績效資訊、屬性分析和視覺化產品線表，幫助零售商決定哪些商品生產的產品以及透過每個管道銷售的數量- 商品規劃：幫助零售商保持最佳庫存水平，以...
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智慧公司，提供平台、應用程式和服務，幫助企業利用人工智慧的潛力來增加收入、增加利潤和提高效率。 Peak 的雲端人工智慧平台提供了廣泛的功能集，使技術和商業團隊能夠在整個企業中大規模建置、部署和管理人工智慧應用程式。 它還具有現成的應用程式庫，適合 CPG、零售和製造等行業的各種用例。這些應用程式允許用戶快速應用人工智慧來實現商業目標，同時為他們提供隨著時間的推移擴展人工智慧使用所需的工具。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...