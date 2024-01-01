零售分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 科克斯（基靈）群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
零售分析軟體為零售商提供對其營運各個方面的全面洞察。它提供詳細的分析數據，透過檢視總銷售量、平均交易規模、零售轉換率和回報率等關鍵績效指標 (KPI)，實現更明智的策略決策。零售分析師和經理使用此工具來監控不同地區和業務部門的公司績效，通常是即時的。 該軟體可協助零售商識別和分析客戶數據，揭示哪些商品賣得好、何時賣得最多，以及哪些人正在購買特定商品。它還研究購物模式並揭示消費者趨勢，使銷售和行銷團隊能夠制定更好的銷售策略並實施有效的行銷和忠誠度計劃。
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售執行平台是世界上最高效的推銷和現場銷售團隊背後的驅動力。從品牌到經紀商，Repsly 為 RetEx 團隊提供了他們每天在該領域產生最大影響所需的數據和工具。對於區域團隊領導和國家客戶經理來說，Repsly 可以輕鬆地將工作分配到現場並即時確認大規模執行。對於您的實際操作，Repsly 簡化了日程安排、路線規劃、資料收集、訂單輸入等，為他們提供了在每個帳戶中更聰明地工作所需的一切。憑藉強大的洞察和分析，Repsly 可以幫助企業領導者回答有關促銷和貨架圖執行、團隊績效、資源分配等的問題。客戶包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、歐萊雅、BeyondMeat、Olapl...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
Zoined
zoined.com
將您的數據轉化為可行的業務見解。隨時隨地，即時。 ZOINED® 是一款針對零售商、餐廳和批發商的基於雲端的即插即用分析解決方案。 24 小時內啟動並運作。填寫您的企業電子郵件以瀏覽簡報。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Crisp
gocrisp.com
Crisp 連接並分析整個供應鏈的零售數據，為 CPG 品牌提供即時、可操作的見解，以保持貨架庫存、減少浪費並大幅提升盈利能力。 Crisp 的開放資料平台將供應商與來自 40 多家零售商和經銷商的資料連接起來，在他們需要的時間和地點準確提供銷售和供應鏈見解。 Crisp 將統一的資料集（下至商店和產品層級）與 Excel、BI 工具和基於雲端的平台一起傳輸到本機儀表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail 是一款行動應用程序，可協助高價零售銷售人員輕鬆接待客戶。透過使用客戶手冊，零售商可以了解並控制客戶體驗，從而增加商店訪問量、提高銷售轉換率和提高平均銷售額。要了解有關 Clientbook 如何幫助您的實體店的更多信息，請立即申請演示。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和績效行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在軟體平台中提供可行的零售見解，品牌可以利用該平台來推動其電子商務業務
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能豐富的購物中心管理和零售分析軟體解決方案，它徹底改變了您管理資產的方式。我們的創新功能旨在解決零售業的獨特挑戰，確保在當今競爭激烈的環境中實現獲利成長。透過強大的解決方案提高購物中心的績效、提高營運效率並提高租戶滿意度。
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一個針對零售商的完整數據分析平台，其使命是讓零售商從數據中獲取價值。我們使用最先進的資料倉儲技術處理和儲存銷售、勞動力和客戶資料。我們的儀表板和報告使零售商能夠輕鬆找到對他們重要的數據，從而節省他們的時間並使他們能夠做出更好的數據驅動決策。
Skupos
skupos.com
連結便利零售業－Skupos 透過在一個平台上連結獨立商店、品牌和經銷商，推動更智慧、更有利可圖的零售業。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一個需求和庫存控制塔，旨在幫助消費品品牌銷售更多產品、節省時間並解決複雜的供應鏈挑戰。 Alloy.ai 建立在一個由850 多個預先建置連接器提供支援的資料平台上，將每日SKU 商店級POS 和庫存資料與供應鏈資料整合在一起，讓品牌能夠全面、即時地了解其網路中的需求和庫存。我們的雲端平台是感知問題和機會、立即回應並預測哪些銷售和供應鏈問題可能變成重大問題的中心樞紐。 Alloy.ai 受到從財富 500 強到數位原生企業的信賴，包括費列羅 (Ferrero)、Bic、勝牌 (Valvoline)、Bosch 和 Melissa & Doug。客戶通常會實現 35% 以上的...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 為您提供單一銷售資料來源，以便您可以為您的業務做出更快、更好的決策。精確預測、規劃和執行，以增加銷售量、優化庫存並與買家建立策略關係。透過 SPS Analytics，您可以存取最全面的銷售數據和由零售業專家設計的一套分析工具。我們的團隊將幫助您從解決方案中立即獲得價值，並隨著您的成長最大化您的投資。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 讓製造商和零售商能夠在用戶友好的平台上了解全通路消費者行為，包括品牌和通路轉換、家庭滲透率和購物者資料。 Numerator Insights 提供超過 35 種靈活的報告，可即時提供有關消費者行為的更快、更深入的答案，幫助品牌和零售商識別成長機會。 Numerator Insights 由來自美國最大、最多元化的消費者小組 Numerator OmniPanel 的數據提供支援。 Numerator OmniPanel 提供了跨通路消費者行為的整體視圖，捕捉了超過 105,000 名靜態小組成員的超過 10 億次出行，以及 800 多個人口統計、心理和媒...
Style Arcade
stylearcade.com
對於想要更快成長的時尚和服裝品牌來說，Style Arcade 是一個零售分析平台，可將商品推銷轉化為競爭優勢。手動流程；和不可靠的預測——Style Arcade 解鎖商品數據並主動指導零售商如何實現其未開發的收入潛力。
Daasity
daasity.com
Daasity 讓全通路消費品牌能夠實現數據驅動。 Daasity 平台由分析師和工程師構建，支援透過電子商務、亞馬遜、零售和批發銷售的消費品牌的各種資料架構、分析和報告需求。使用 Daasity，整個組織的團隊可以獲得所有資料的集中化和規範化視圖，無論其技術堆疊中的工具如何以及未來資料需求如何變化。有關 Daasity、我們的 60 多個整合以及該平台如何為 1600 多個品牌推動更多利潤增長的更多信息，請訪問我們的 Daasity.com。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 對 Shopify 上的電子商務商店進行自動化數據分析，幫助品牌從客戶那裡獲得更多關鍵的第二次和第三次購買。該平台提供了一整套以保留為重點的指標和報告，您組織中的每個利益相關者（從行銷運營商一直到領導層）都可以輕鬆地以視覺化格式獲取這些指標和報告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指標，包括群組分析、產品分析、訂單分析、訂閱分析、廣告成效等。只需點擊幾下，這些分析中的任何一個都可以儲存為報告，並添加到自訂分析儀表板中，該儀表板易於閱讀並一目了然。使用者可以在Peel 中透過數十個易於使用的過濾器對這些分析進行細分，這些過濾器的維度直接從Shopify 中提取，例如客...
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Endear
endearhq.com
Endear 是第一個零售客戶關係管理平台，專為店內員工發送和追蹤個人化客戶服務而建置。 Endear 與銷售點和其他相關應用程式連接，將您的所有客戶資訊、註釋和購買歷史記錄整合到統一的個人資料中，並提供即時報告。將其視為客戶資訊的小黑皮書、向客戶發送訊息的工具以及追蹤客戶的分析 - 全部都在一個易於使用的應用程式中。
Mobivity
mobivity.com
Mobivity 協助餐廳和其他實體零售品牌管理數位世界中的客戶聯繫，以增加他們的訪問頻率和消費金額。我們的核心是餐廳和零售商的客戶參與平台，幫助他們透過行動訊息直接接觸客戶。我們的解決方案透過擷取和利用 POS 交易記錄來自動分析客戶習慣並提供客製化優惠和促銷活動，從而提高客戶參與度、頻率和忠誠度。 - 我們目前支援超過 36K 個位置。 - 我們最近獲得了 2020 年 MarTech 突破獎最佳行動訊息行銷解決方案。 - 我們成立於 2008 年。有關 Mobivity 的更多信息，請訪問 mobivity.com。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一個零售電子商務平台，它將快速消費品與零售商聯繫起來，將購物工具轉化為可操作的見解，從而推動績效行銷。 Pear 的工具套件- 包括商店定位器、可購物頁面、可購物鏈接和Pear Connect - 加上可操作的見解和銷售數據，為CPG 品牌提供了基礎設施，以戰略性地提高零售認知度、試用、重複購買和銷售速度。 Pear 平台為品牌提供了在零售領域運行 DTC 績效行銷策略所需的購物工具和全通路數據。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成為一流意味著為我們的客戶提供當今最準確、最精確、基於授權、源自 SDK 的位置資料。它也意味著在重要時刻透過高度相關、及時的訊息創造突破性體驗，提供變革性的 360 度測量並提供消費者情報，使廣告商在每次互動中變得更加智慧。
Conjura
conjura.com
由數據驅動的利潤。讓 Conjura 透過我們的推薦引擎消除猜測，優化您的電子商務績效。與 Conjura 一起採取行動，讓您的業務盈利。
Datasembly
datasembly.com
Datasembly 提供對數百家零售商每家商店的數十億雜貨和零售定價記錄的存取。我們的專有技術平台使您能夠獲取（並分享）超本地化定價、促銷和分類洞察。獲取您的組織所需的信息，以便更快、更聰明、更有效率地做出現實業務決策。