餐廳 POS 系統 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
餐廳銷售點 (POS) 軟體為餐廳和酒吧服務員提供了一種有效的方式來同時接受訂單和處理多張支票的付款。 該軟體可幫助餐廳經理和業主滿足各種業務需求，從處理日常營運到進行高級分析。可在觸控螢幕站或桌邊使用行動裝置輸入訂單，讓服務生輕鬆管理桌子、編輯訂單、分割支票和應用程式折扣。一些 POS 系統促進伺服器和廚房之間的通信，讓每個人都能了解庫存短缺和延誤的情況。透過為伺服器配備多功能 POS 軟體，他們可以更有效率地運作並為客戶提供更好的服務。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一個餐廳銷售點和管理系統，可協助餐廳改善營運、增加銷售並創造更好的賓客體驗。
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以來，一直為零售商和餐廳提供易於使用的 POS 解決方案。今天，利用 Lightspeed 的銷售點讓您的業務飛速發展。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一體化餐廳管理系統。高級功能。直覺的平台。增加銷售、取悅客人、節省時間和金錢。了解更多！
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款適用於飯店和零售業的銷售點 (POS) 軟體解決方案。 POSApt 的業務遍及澳洲各地，是澳洲最好的 POS 系統供應商之一。
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一體化餐廳管理和銷售點解決方案，可協助各種規模和類型的企業主順利、精確地營運營運。我們是餐廳業主通往生態系統的大門，使他們能夠從許多第三方服務整合中受益，例如配送聚合商、會計、財務、忠誠度、商業智慧、配送管理等。我們致力於為餐飲界提供技術支持，以促進他們的發展。我們推出了 2 種金融產品，將社群支持措施提升到了新的水平。 1. 與 Foodics RMS 和 POS 整合的支付解決方案，可提供更輕鬆的結帳體驗以及無縫的日終和對帳作業。 2. 為小型企業提供小額貸款計劃，為其營運提供資金並推動其成長計劃。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是當今最強大的餐廳銷售點系統等等。 Rezku 配備了發展業務所需的一切餐飲服務概念，包括白標線上訂購、高級報告、庫存管理、第 3 方線上整合和集中訂單管理。 Rezku 功能豐富，包括已證明可提高您利潤的促銷工具。提供高級優惠券、忠誠度福利和獎勵積分、禮品卡計劃以及可選的智慧型手機客製化訂購應用程式。 Rezku 是經驗豐富的餐廳老闆的秘密武器，旨在應對經營任何類型的酒吧和餐廳概念的實際挑戰。 Rezku 為您提供前所未有的力量和控制力，您只需親眼目睹和體驗即可。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是餐飲企業創業家的下一代自動化解決方案。一款出色的餐廳 POS 計費軟體解決方案，可單獨處理您餐廳的所有作業。 Restora POS 提出了先進的管理數位解決方案、無憂技術、響應靈敏的線上/離線系統以及熟練的備份支援團隊。 Restora POS 的重要功能： => 響應式支援=> 強大的網站和應用程式整合=> 雲端POS 計費系統=> 月度和半年訂閱設施Restora POS 的核心產品： => 餐廳管理軟體=> 餐廳庫存管理軟體 = > 餐廳POS 軟體=> 線上訂餐系統=> 雲端廚房軟體Restora POS 提供的重要業務類型： => 酒吧和啤酒廠=> 麵包店...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 為餐廳和餐飲企業提供整合解決方案，簡化和集中從訂單處理、食品準備到送貨的一切。他們的旗艦產品 gOnline 將分散的系統和第三方應用程式無縫整合到統一的餐廳管理生態系統中。透過與全球配送領導者的合作以及與頂級 POS、第三方物流和 ERP 系統的集成，Grubtech 不僅使企業能夠管理和追蹤線上訂單、同步菜單和管理庫存，還提供廚房顯示系統、廚房管理軟體、調度系統以及全面的數據和報告。 Grubtech 專注於最大限度地提高營運效率和收入，提供專門的支持，以確保餐廳能夠快速有效地優化其營運。我們所做的？線上訂單管理：我們提供集中式端到端訂單管理系統，幫助企業提高營運效率並改...
BeyondMenu
beyondmenu.com
在自訂網站上宣傳您的餐廳
PosEase
posease.com
PosEase 是一款基於雲端的計費 POS（銷售點）軟體，適用於餐廳、雲端廚房、麵包店等旅館業。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免費的POS（銷售點）軟體，由Intuition Systems 專為您的餐廳、零售店、咖啡館、酒吧、麵包店、咖啡店、雜貨店、沙龍和水療中心、洗車店、餐車和比薩店而設計。使用 IVEPOS 銷售點系統代替收銀機，即時追蹤銷售和庫存、管理員工和商店、與客戶互動並增加收入。行動POS 系統- 透過智慧型手機、平板電腦或POS 系統進行銷售- 發出列印或電子收據- 接受多次付款- 應用折扣和退款- 追蹤現金動向- 使用內建攝影機掃描條碼- 即使離線也能記錄銷售情況-連接收據印表機、條碼掃描器和現金抽屜 - 為員工設定權限 - 從單一帳戶管理多個商店和 POS 裝置 庫存管理 - ...
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐廳作業系統，是一個單一平台，可在一次登入下統一您的餐廳營運。無論您是單一營運商還是多單位營運商，我們都會採用企業級方法來簡化您的所有營運。 SALIDO 的創建充分考慮了餐廳經營者的最大利益。我們希望您專注於對您（即您的客戶）最重要的事情。剩下的就交給我們吧。
orderbird
orderbird.com
讓您的熱情好客飆升！使用我們的 POS 系統，您將更加成功，節省時間和金錢，並減輕壓力。在德國、奧地利、瑞士、英國、愛爾蘭和法國體驗 orderbird。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解決方案加速您的餐廳營運！您一站式的無壓力、超高效的餐廳業務。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一種銷售點解決方案，專為全方位服務、快速服務和特許經營餐廳（從酒吧、夜總會和休息室，到餐車和咖啡店）使用而設計。 Lavu 的餐廳管理系統不僅僅是下訂單並接受付款。 Lavu 具有員工管理功能，包括排班、輪班交易和薪資報告、廣泛的銷售和庫存報告、庫存管理、線上訂購等，是一個功能齊全的系統，可滿足您所有的餐廳管理需求。可以在工作場所、家中或任何有網路連線的地方透過控制面板存取報告，非常適合多地點餐廳或忙碌的業主。 Lavu 提供忠誠度應用程式、送貨路線、歡樂時光定價、佈局客製化、菜單客製化等。您可以自由選擇付款處理商，無論您選擇誰，您都可以透過 Lavu POS 輕鬆分割支票並接受多...
Heartland
heartland.us
IntechOpen 是科學、技術和醫學領域期刊和書籍的全球領先出版商。我們是全球 60,000 多名作者的首選。