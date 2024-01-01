餐廳外送/外帶軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（布拉薩）

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
餐廳配送和外帶工具為餐廳提供展示菜單或將線上訂購無縫整合到其網站的平台，從而為餐廳提供支援。這些軟體解決方案對於尋求擴大客戶群或建立數位業務的餐廳來說非常寶貴。他們簡化了前台和廚房工作人員的流程，確保高效處理送貨和外帶訂單。此外，有些平台甚至為送貨司機提供路線優化功能。 與餐廳管理系統或 POS 工具的整合增強了準備過程，而其他功能類似於網站建立器，可以建立客製化的訂購網站。此外，大多數解決方案都包含用於安全處理信用卡付款的付款網關。
提議新的應用程式
Zomato
zomato.com
印度最大的送餐、餐飲和餐廳探索服務。為更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 於 2014 年推出的美國線上訂餐和外送平台，總部位於加州舊金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美國按需預製食品配送服務公司，由史丹佛大學學生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 於 2013 年創立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支援的公司，是利用物流服務提供餐廳按需送餐服務的幾家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿爾托推出，截至 2019 年 5 月，已擴展到 4,000 多個城市，並在美國、加拿大和澳洲提供 34 萬家精選商店。 該公司目前估值超過 130 億美元，是美國最大的第三方配送服務商，於 2019 年超過 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美國線上行動預製食品訂購和配送平台，將食客與當地餐廳聯繫起來。該公司總部位於伊利諾州芝加哥，成立於 2004 年。 Grubhub Seamless 於 2014 年 4 月上市，在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，股票代號為「GRUB」。的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我們明白了。我們都有自己的最愛。透過 Deliveroo，您可以將您喜愛的當地餐廳和外帶直接送到家門口。 一切都在菜單上。從肯德基、Wagamama、Nando’s、漢堡王和賽百味等深受全國喜愛的連鎖店，到當地美食和您最喜歡的外賣，我們都準備好了，等待您隨時享用。從中餐到古巴菜，從壽司到沙拉、披薩到秘魯菜，Deliveroo 上有適合所有人的美食。 如果您的牛奶或雞蛋用完了，您也可以從我們的雜貨合作夥伴訂購，然後將您的必需品直接送到您家門口。 當我們吃得好時，我們會感覺良好。所以成為我們的客人吧。 從英國深受喜愛的連鎖店訂購外帶食品，包括 Wagamama、Shake Shack...
OpenTable
opentable.com
OpenTable 幫助餐廳更好地做他們最擅長的事情。無論餐廳老闆想要增加座位、更順暢地輪班、建立顧客關係或賺取更多收入，OpenTable 都能提供易於使用的解決方案。客戶每年連接到由 16 億用餐者組成的全球網絡，以及遍布 105 個國家的 55,000 多家餐廳、酒吧、酒莊和其他場所。借助免費的 POS 整合、兩鍵式電子郵件活動等，餐廳可以在一個地方管理所有最重要的數據，以擴大其成功。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美國公司，提供餐廳準備的餐點和其他商品的本地配送服務。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美國 2,940 個城市開展業務。為以前不提供送貨服務的餐廳和商店提供送貨服務。 Postmates 是按需公司的一個例子。 Postmates 聯合創始人 Bastian Lehmann 稱該公司「反亞馬遜」。 2020年12月1日，Uber宣布交易完成。
Just-Eat.ch
just-eat.ch
只需使用 Just Eat 訂餐即可！今天想吃披薩、壽司還是素食？享受您最喜歡的菜餚，快速送達或外帶。
Caviar
trycaviar.com
還有非常好的餐廳。我們與您所在城市最酷/最好的景點合作。因為這就是我們的全部意義。訂購送貨或取貨。提前送貨或下單可節省時間，並可免收取貨費用。您也可以稍後安排訂單。使用 DashPass 省錢。 DashPass 是一項訂閱服務，可為您提供 0 美元的送貨費和更低的服務費。免費試用可在符合資格的地點節省費用。
Seamless
seamless.com
Seamless 是訂購外送或外送最簡單的方式。無論您有什麼心情，無論您有什麼心情，都可以得到它。沒有菜單，沒有電話，沒有重複。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌組合的一部分。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 讓企業可以輕鬆管理和分析其本地交付營運。我們的產品包括為駕駛員提供的直覺式智慧型手機應用程式、為調度員提供的功能強大的現代網路儀表板以及為收件人提供的自動通知和即時追蹤。 Onfleet 每週為雜貨店、餐廳、鮮花配送、藥局和電子商務公司等數千家企業提供數百萬次送貨服務。 Onfleet 總部位於加州舊金山。
Slice
slicelife.com
我們的使命是讓當地人繁榮發展！我們為比薩店提供為大型連鎖店提供動力的技術、交付、數據和行銷工具。難怪我們的合作夥伴的回頭客增加了 50%，門票金額增加了 40%。加入 Slice 大家庭中已有 18,000 多家披薩店的行列。
Tock
exploretock.com
Tock 的綜合預訂平台為飯店提供者提供了建立成功業務和提供卓越體驗所需的工具。憑藉強大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 讓企業完全掌控。餐廳、酒吧、酒莊、酒店等都使用 Tock 與客人聯繫、發展業務並在不斷變化的行業中蓬勃發展。
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名稱 Just Eat 提供您附近最好餐廳的送貨上門服務！立即訂購！
ChatFood
chatfood.io
ChatFood 是領先的飯店和娛樂品牌的行動訂購和支付平台。它提供先進的工具來幫助企業為客戶提供無縫的本地和線上訂購和付款體驗。 ChatFood 功能豐富的產品透過提供強大的分析、社群媒體整合、客戶洞察、智慧行銷 CRM、忠誠度規劃工具等，幫助企業永續發展。
Deliverect
deliverect.com
Deliverect 是一個快速發展的 SAAS 擴展項目，連接全球第三方配送平台和食品企業。我們既不是送貨提供商，也不是 POS 系統——我們彌合了兩者之間的差距。為了幫助企業更有效地管理其食品配送和外送業務，我們將其食品訂購管道整合到其現有的 POS 中。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在線上訂購 2300 多家當地餐廳的外帶。將披薩、壽司等送到您家門口！
DelivApp
delivapp.com
按需物流引擎。使用真正的按需交付管理軟體增強您的訂購能力。調度、路線規劃、快遞管理 - 全部根據您的按需運營量身定制。
ChowNow
chownow.com
ChowNow 與餐廳合作，增加線上訂購量、擴大行銷規模並簡化營運。憑藉免佣金應用程式、自動化行銷工具、POS 整合、配送解決方案等，它們將幫助您保持更多利潤，同時提升外送業務水準。 ChowNow 還為食客提供了一種輕鬆的方式來從他們喜愛的餐廳訂購並支持他們。
Orders.co
orders.co
選單管理：Orders.co 主選單管理系統讓您可以在一個使用者友善的地方完全控制所有選單。 Menu Sync ™ 讓餐廳將所有菜單連結到 Orders.co 主菜單，並在所有連接的平台上保持統一。節省寶貴的時間和金錢。訂單整合：Orders.co 整合將您所有的即時配送應用程式整合到一個簡單的儀表板和設備中。員工在多個平板電腦之間來回奔波以完成訂單的日子已經一去不復返了。提高員工生產力並收回您的櫃檯空間！客製化訂購網站 只需幾分鐘即可設定您自己的免佣金訂購網站！在我們專家支援團隊的幫助下，建立完美的主選單，Orders.co 將立即產生個人化網站！為您的客戶提供直接訂購選項和忠誠度獎勵，以...
Allset
allsetnow.com
Allset 是一個連接當地餐廳和咖啡店與當地外送食客的市場。它為餐廳提供一流的線上訂購和忠誠度獎勵解決方案，以吸引和留住新客戶，而無需支付高額佣金。顧客使用 Allset 可以快速輕鬆地取貨、探索當地美食和飲料，並且無需支付高額費用即可省錢。 Allset 與全國數千家餐廳合作，包括 Joe & The Juice、Buffalo Wild Wings、Subway、IHOP、Freshii、Pokéworks、by CHLOE.、BurgerIM、Papa John's Pizza 等。我們與 POS 系統集成，包括 Olo、Ordermark、ItsaCheckmate、Cuboh、Ot...
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder 隆重推出 - 您的一體化全通路訂購和行銷解決方案，助力餐廳成功！利用 EasyOrder 釋放您餐廳業務的全部潛力，這是一個旨在吸引新客戶、留住忠實顧客並以前所未有的方式增加收入的綜合平台。告別分散的系統，迎接無縫、用戶友好的體驗，將您的餐廳提升到新的高度。主要特點： 全通路覆蓋：透過 EasyOrder，您的餐廳可以透過客戶的首選管道輕鬆與客戶建立聯繫。從您的品牌應用程式到響應式訂購網頁和自助服務亭，您的顧客無論身在何處都可以享受無縫的訂購體驗。建立客戶忠誠度：我們的平台使您能夠透過量身定制的促銷和推播通知來培養和擴大客戶群。品牌應用程式讓您的餐廳成為人們關注的焦點，而直...
Owner.com
owner.com
Owner.com 是獨立餐廳用來增強其數位形象的一體化平台。它為獨立餐廳提供了達美樂 (Domino's)、福來雞 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技術和行銷超能力。該平台可以為每家餐廳提供從網站到線上訂購、電子郵件行銷、文字行銷、招聘到品牌行動應用程式等一切服務，整合到 PoS 中。
BentoBox
getbento.com
了解讓餐廳魔法發生的技術。 從網站設計到線上訂購和支付解決方案，BentoBox 幫助世界各地的餐廳為其顧客和員工創造更好的體驗。
Fresho
fresho.com
Fresho 由澳洲最大的海鮮分銷商之一共同創立，致力於將食品供應商和批發商的訂購和支付流程數位化。 Fresho 的訂購、提貨、包裝、開票和付款全部在線上完成，為食品供應商提供了一種簡單、高效且無錯誤的業務運作方式。 Fresho 專為滿足生鮮食品行業的需求而設計，深受食品供應商和廚師的喜愛，只需單擊幾下即可下訂單。 Fresho 總部位於澳大利亞，在美國、英國和紐西蘭也設有辦事處。
MealPe
mealpe.app
MealPe 是一款線上食品搜尋和訂購服務提供者應用程序，適用於食堂、自助餐廳和美食廣場，專為本地受眾和門戶社區（如共享辦公空間、企業園區、醫院、活動、場館、體育場、共享空間）而設計
Storekit
storekit.com
使用我們的免費數位菜單、外帶和線上訂購系統改造您的外帶、餐廳或酒吧。提供更好的客戶體驗、簡化營運並提高獲利能力。立即使用 storekit 重新掌控您的業務並提升您的服務。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify 是食品服務和旅館業的餐飲管理平台。該軟體提供不同的模組和集成，使您可以控制所有流程並為您的業務帶來透明度。用戶可以在一個平台上向所有供應商訂購產品。您可以獲得概覽和透明度，因此您只需訂購您需要的東西，這有助於減少食物浪費。分類限制使您能夠標準化流程。團隊可以為您的所有地點建立和管理食譜，並存取最新的產品數據，例如銷售商品成本或過敏原和營養價值。企業可以在一個地方使用所有特定資料（例如人員、設備或成本計算）來管理和規劃活動。該平台包括客製化的 KPI、評估和即時業務報告，以識別優化機會並降低成本。組織可以將 FoodNotify 與第三方系統連接，例如 POS 或成本管理系...
Tycode
tycode.tech
Tycode 讓您能夠徹底改變您的食品業務。現在，您的客戶不僅可以從任何地方（無論是餐桌、酒店房間還是您營業場所內的任何地方）訂購，還可以在線向您付款、同時下訂單並利用各種其他獨特的優勢，這些優勢肯定會讓您的客戶滿意。最重要的是，您可以透過最少的設置和麻煩在您身邊跟踪所有這些。
Foodiv
foodiv.com
Foodiv 提供由業界最優秀的工程師創建的線上訂餐系統。它有助於在短短幾分鐘內整合餐廳的訂餐系統。我們還提供二維碼菜單、用於非接觸式訂購的客戶行動應用程式和便捷的訂購體驗，以及適合您的食品業務的引人入勝的網站。還有許多其他功能可以讓餐廳無縫運作。
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp 是一個美國行動訂購和行動支付平台，由馬薩諸塞州波士頓的新創公司 SCVNGR 創建。 2018年7月25日，線上外送平台Grubhub宣布以3.9億美元收購LevelUp。
Menubly
menubly.com
Menubly 讓您建立具有線上訂購功能的數位菜單，滿足各種企業的需求，包括餐廳、麵包店、咖啡廳和餐車。 Menubly 是您的餐廳所需的一切，讓您可以直接從您的網站接受客戶的訂單，同時保護您的利潤免受第三方聚合商的影響，並使您能夠增加收入。
MalouApp
malou.io
MalouApp 是一款專為餐廳設計的客製化數位行銷解決方案，將餐廳的 Google 頁面、社交媒體資料以及清單和交付平台全部整合到一個集中中心中。
Vromo
vromo.io
VROMO 可以輕鬆管理使用內部送貨司機、第三方車隊或兩者組合的連鎖餐廳的按需送貨。借助 VROMO，您可以自動為司機提供工作並以前所未有的方式與客戶互動。透過包含定製品牌活動的簡訊向客戶發送即時駕駛員追蹤連結。當您的客戶透過世界一流的交付技術專注於您的服務時，將您的品牌與他們聯繫起來！
Restimo
restimo.com
Restimo 將所有配送通路（UberEats、Glovo、Bolt Food、Wolt、Takeaway）、POS 系統和配送員整合在一個地方。它在一個螢幕上提供訂單整合、選單管理和業務報告。
Quicklly
quicklly.com
Quicklly 是一個線上市場，將消費者與美國當地的南亞商店和餐廳聯繫起來，提供無縫的購物和餐飲體驗。它為那些尋求正宗南亞商品、雜貨和膳食的人搭建了一座橋樑，方便在線訂購和送貨。
Phygital24
phygital24.com
是時候擁有您的線上訂購系統了，因為第三方應用程式（其中許多應用程式會保留資料）會幹擾餐廳與其顧客之間的直接關係，從而收取高額佣金
Ordermark
ordermark.com
Ordermark 支援一系列線上訂購服務，因此餐廳可以透過一台印表機最大限度地擴大其覆蓋範圍和收入。
OnCater
oncater.com
OnCater 是一個連接企業與餐廳和餐飲服務商的線上市場。商務餐飲市場，擁有超過 12,000 個
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice 是一家非商業食品服務技術公司，透過數位訂購、菜單和標牌提升客戶體驗，同時讓經營者的生活更輕鬆。從現代化餐飲到確保人們獲得營養膳食，我們對餐飲服務充滿熱情。我們在每一步與客戶合作，利用知識、技術和服務來應對他們遇到的任何問題。
Menuviel
menuviel.com
二維碼菜單是最衛生、創新且實用的菜單項目展示方式。您的客人可以用手機掃描桌子上的二維碼並查看您的菜單，而無需下載任何第三方應用程式。全數位化、經濟高效、非接觸式、更快、更輕鬆。 Menuviel QR Menu 可用於餐廳、酒吧、咖啡廳、咖啡店、糕點店和飯店。每個人都易於使用。透過我們簡約的設計方法，您的訪客將毫無困難地瀏覽您的菜單並選擇他們想要的菜餚和飲料。您可以隨時登入控制台，建立新的線上二維選單或在幾分鐘內輕鬆編輯可用選單。您的訪客可以立即查看您的菜單。我們使用最好的可用伺服器來保證最快的體驗。所有頁面和圖像均在幾毫秒內載入。甚至比傳統印刷選單翻頁還要快。免費試用並親自查看。
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 為餐廳和餐飲企業提供整合解決方案，簡化和集中從訂單處理、食品準備到送貨的一切。他們的旗艦產品 gOnline 將分散的系統和第三方應用程式無縫整合到統一的餐廳管理生態系統中。透過與全球配送領導者的合作以及與頂級 POS、第三方物流和 ERP 系統的集成，Grubtech 不僅使企業能夠管理和追蹤線上訂單、同步菜單和管理庫存，還提供廚房顯示系統、廚房管理軟體、調度系統以及全面的數據和報告。 Grubtech 專注於最大限度地提高營運效率和收入，提供專門的支持，以確保餐廳能夠快速有效地優化其營運。我們做什麼？線上訂單管理：我們提供集中式端到端訂單管理系統，幫助企業提高營運效率並改...
Deliforce
deliforce.io
該平台為您提供提貨和送貨管理、終極便利和無憂的代理跟踪，以及輕鬆的任務分配和完整的管理。
Clorder
clorder.com
您所有餐廳的數位訂購和行銷需求都集中在一個線上訂購。數位行銷。行動應用程式。按需交付。
Upmenu
upmenu.com
Upmenu 是一個線上訂購系統和應用程序，可協助餐廳處理線上訂單和付款、處理餐桌預訂、建立促銷、忠誠度計劃等。 Upmenu 是您的餐廳所需的一切，您可以直接從您的網站或應用程式接受客戶的訂單，同時保護您的利潤免受第三方聚合商的影響，並使您能夠增加收入。 Upmenu 允許企業建立具有可自訂元素（包括標誌、主題等）的白標行動應用程式和網站。它使用戶能夠創建和編輯基於相似食品成分的類別和子類別的菜單。回饋系統會自動發送有針對性的表格來收集客戶對收到的食品訂單的意見和評分。此外，行銷工具還允許餐廳建立並向客戶分發有針對性的電子郵件、簡訊和推播通知。 Upmenu 隨附一個應用程式介面 (API)...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify 適合餐廳經營者創建或設計具有線上訂購系統的專業餐廳網站和應用程式。
Order Tiger
ordertiger.com
一流的線上訂餐系統，適用於全球獨立餐廳、多店、黑暗廚房、市場和其他按需企業。
Foodzat
foodzat.com
Foodzat 是一款獨特的線上送餐腳本和線上訂餐軟體，可在 iOS 和 Android 平台上使用行動應用程序，幫助餐廳老闆找到合適的客戶來送餐。 Foodzat 應用程式是最好的外帶和配送軟體，非常適合餐廳、家庭廚師、快餐和餐飲服務商，客戶可以透過靈活的付款選項輕鬆下單。
Chowmill
chowmill.com
Chowmill 提供無與倫比的辦公室餐飲服務和最多的菜餚選擇，以滿足您多元化的員工的需求。預約演示
Ytock
ytock.com
Ytock 是一個線上訂購平台，可幫助餐廳業主簡化餐廳營運。輕鬆管理餐廳的訂單和促銷活動。客製化的訂餐平台具有靈活的定價選項。 Ytock 支援數位錢包和快速支付方式。透過推播通知，客戶可以立即收到有關優惠、折扣和新菜單項目的通知。只需點擊幾下，客戶就會根據其購買的食品價值分配報價。創建您自己的餐廳菜單並根據您的喜好自訂應用程式。透過提供忠誠度獎勵，它有助於保留客戶。
Restolabs
restolabs.com
使用 Restolabs 一體化線上訂購系統開始接受客戶的直接訂單 - 全部免佣金。網路訂購 行動應用程式訂購 路邊取貨 店內取貨 二維碼菜單訂購 Facebook 訂購等等... 該軟體還支援雜貨訂購和餐飲訂購系統；為餐飲業的許多機構提供完整的線上訂購解決方案。我們的 60 天免費試用可確保您建立對系統的信任，並探索增加業務收入的功能和潛力。
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift 是一個創新平台，透過直覺的行動應用程式連接餐廳和自營食品配送員
BistroUX
bistroux.com
BistroUX 是一款線上餐廳軟體，旨在提供線上訂餐、預訂和禮品卡購買服務。
ord.to
ord.to
Ord.to 是一個基於網路的系統，可協助食品產業內的企業在自己的品牌和網域下建立訂單接收網站。如果網站已經存在，則可以將 Ord 訂購小工具整合到其中。該系統允許企業透過上傳彩色照片和產品描述來創建有吸引力的選單，同時為客戶提供各種附加組件和產品建議。客戶可以透過選擇適當的付款方式和交貨偏好輕鬆訂購產品。顧客可以透過兩種方式查看菜單，可以是簡單的菜單項目列表，也可以是菜餚的視覺呈現。他們還可以提供交貨詳細資訊、輸入評論並指定相關的聯絡資訊。該平台提供多種支付方式，包括貨到付款或刷卡支付以及線上支付方式，具體支付方式根據客戶的郵遞區號或城市而有所不同。確認訂單後，客戶將收到一封電子郵件或短...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood 的設計宗旨是用戶友好，菜單直觀，選項清晰，餐廳老闆和顧客都很容易理解。它允許客戶定制訂單、添加特殊請求並透過手機輕鬆付款。該平台為每張餐廳餐桌產生唯一的二維碼，以便您知道訂單來自哪張餐桌。此外，您可以根據需要命名您的表。
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰時段，也能無縫處理任何類型的訂單。識別最有價值的食客並明智地規劃行銷活動。 BeyondMenu POS 提供有關您業務的富有洞察力的數據。現在輪到您採取數據驅動的行動了。
eatNgage
eatngage.com
使銷售和行銷團隊能夠透過將線上餐食直接送到潛在客戶的辦公桌來提高活動出席率和個人參與度
Flipdish
flipdish.com
餐廳線上點餐系統 Flipdish 滿足您直接從自己的網站和應用程式接受訂單、透過自助服務終端或電話提供數位訂購以及透過行銷和忠誠度活動拓展業務所需的一切。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟體平台。我們的解決方案可協助這些企業提高路線效率、改善客戶的交付體驗並提高生產力，同時減少規劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了營運交付或服務業務所需的一切。包括：GPS 追蹤、即時位置共享、預訂管理、路線優化、司機應用程式、通知、交付證明、API、客製化等等！