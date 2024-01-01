需求管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴哈馬

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求管理軟體可協助專案團隊管理、記錄、分析、確定優先順序和設定新產品或服務的需求。它彌合了開發團隊和相關利害關係人之間的差距，促進有關產品或服務的需求和必要變更的溝通。 這些工具為企業提供了影響新產品或服務範圍的所有因素的全面、自上而下的視圖。公司可以使用該軟體來確保開發符合公司標準、保持在限制範圍內並滿足消費者需求。需求管理軟體促進了一種更有組織的方法來創建和實施新產品或服務，並與其他開發和應用程式生命週期管理工具無縫整合。
提議新的應用程式
OneDesk
onedesk.com
OneDesk 結合了線上 HelpDesk 和專案管理軟體。使用一款應用程式為您的客戶提供服務並管理團隊專案。
Accompa
accompa.com
#1 基於雲端的需求管理軟體工具。數百家公司的業務分析、產品管理、工程、IT 團隊都在使用。獲得 30 天免費試用。由阿康帕。
Olive
olive.app
與 Olive 一起體驗 IT 決策和軟體採購的未來。 Olive 是唯一將人工智慧的力量與人類專業知識相結合的軟體採購平台，可協助您做出更好的決策。 Olive 的平台使您能夠集中 RFx 流程、收集見解、評估回應、比較供應商並在統一的數位工作空間中進行協作。 Olive 簡化了採購和評估企業技術和軟體解決方案的複雜流程。透過分析您的業務需求，Olive 為您提供了最合適的軟體選項的精選列表，顯著減少了做出選擇所需的時間。 透過 Olive，您可以期待重要利害關係人之間的加強協作，這有助於減少因溝通不良、流程過時、優先事項衝突和一致性問題而造成的延誤。 因此，Olive 用戶在實...
Delibr
delibr.com
Delibr AI 是產品經理的人工智慧助手，有助於簡化創建高品質產品文件的流程。它提供動態模板以遵循最佳實踐、編寫幫助以不同方式生成文本、反饋和修訂以優化文本以使其清晰簡潔，以及雙向 Jira 集成以將產品文檔與 Jira 同步。 它還提供了一個產品層次結構，為產品經理提供結構，一個解決方案中心，用於與利益相關者確定解決方案的優先級，提供現在-下一步路線圖，以與組織的其他部分保持一致，以及機會解決方案樹，將目標與用戶問題和解決方案連結起來。 這些功能使產品經理能夠創建高品質的文檔，節省時間，並以新的清晰度和流程提供更多產品價值。
Userdoc
userdoc.fyi
Userdoc 是一種現代需求管理工具，旨在簡化建立和管理使用者故事、角色和使用者旅程的過程。該平台提供人工智慧協助，使用戶能夠節省生成使用者故事、角色和接受標準的時間。 Userdoc 讓使用者在軟體開發生命週期的發現、開發和系統測試階段集中知識。該平台使用戶能夠透過使用者故事和驗收標準以標準方式捕獲需求，同時保持 Userdoc 作為事實來源。 此外，Userdoc 透過創建虛構的角色（包括他們的背景、動機和挫折），可以更輕鬆地了解實際使用者是誰。 它還提供了一種直觀的方式來使用使用者旅程解釋系統中的詳細工作流程。 Userdoc 可以自動產生使用者故事、驗收標準、角色和使用者旅程，...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio 是公司收集需求的線上解決方案，它的主要目標是讓您體驗收集軟體、建立文件並完成整個過程，輕鬆、簡單，並且讓您喜歡它。在超過 60% 的情況下，軟體開發專案管理仍然無法按時、按預算交付。高達 35% 的根本原因與需求管理不善有關。業務與 IT 不一致會導致開發過程中斷，進而導致金錢或時間損失。提高業務價值需要新的管理技術和協作工具。團隊必須在整個 IT 流程中調整企業利害關係人所期望的業務價值。良好的需求管理可以將開發成本降低多達 57%，並將上市時間加快多達 20%。
Flow Engineering
flowengineering.com
敏捷需求追蹤滿足數位孿生。 Flow 是專門為幫助快速移動的敏捷團隊更快迭代而建置的。