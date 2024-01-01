搬遷管理服務 - 最受歡迎的應用程式 - 加拿大

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搬遷管理服務為人力資源人員和行動專家提供管理搬遷的全面解決方案。搬遷管理專業人員提供必要的資源，使公司和流動專家能夠有效地監督、管理和促進搬遷福利和計劃。他們的服務範圍包括政策制定和指導、房屋銷售支援、追蹤搬遷費用、提供簽證和移民援助以及協助租賃或臨時住房安排。 雖然這些服務通常與擁有全球勞動力和流動性計劃的公司聯繫在一起，但它們在所有行業和部門中都具有相關性。搬遷服務提供者提供針對美國境內國際和國內搬遷量身訂製的產品，包括全面的搬遷管理解決方案。此外，這些提供者經常將搬遷管理軟體整合到他們的產品中，以確保靈活性並在提供服務的同時保護敏感的員工資料。
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HappyLocate是亞洲首個數位化企業員工搬遷解決方案。我們的技術驅動解決方案使人力資源和管理專業人員能夠簡化搬遷流程，消除手動工作流程、虛高報價和報價退出的麻煩。有HappyLocate在您身邊，這些煩惱都可以拋在腦後。 2016 年以來的卓越表現 自 2016 年以來，我們一直在市場上為許多大型企業提供員工派遣解決方案，例如可口可樂、SPAR、帝亞吉歐、Quess Corp、ITC infotech 等。我們的業績記錄不言而喻 – 我們幫助這些公司節省了 80% 的時間，削減了 18-24% 的成本，並將他們的員工淨推薦值 (eNPS) 提高了 30%，令人印象深刻。