背景調查軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 根息

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背景調查軟體透過自動化聯繫候選人推薦人的過程來簡化對求職者的驗證。該工具使雇主能夠聯繫列出的參考資料、收集回應並有效確保其準確性。它用數位調查或其他自動化方法取代了涉及手動電話和電子郵件交換的傳統方法。透過加快這方面的招聘，公司可以加快頂尖候選人的招聘決策。 背景調查解決方案主要由招募經理、人才招募人員和人力資源管理員使用。其中一些工具提供了更廣泛的招募軟體中的附加功能，例如收集面試回饋和追蹤申請人的整體進度。它們可以獨立運營，也可以作為整合招聘平台（如招聘行銷軟體或綜合招聘平台）的一部分運作。整合選項擴展到各種產品，包括申請人追蹤系統、背景調查軟體，甚至藥物測試系統。
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ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
Veremark
veremark.com
Veremark 是一個自動化就業驗證平台，可為公司的招募流程增添簡單性、信心和速度。
HireRight
hireright.com
按需就業篩檢、藥物篩檢和 I-9 就業資格解決方案，幫助管理和控制篩檢計劃
Vitay
vitay.io
VITAY 是一款提高招募效率的背景調查軟體。招募公司、人力資源領導者和雇主可以自動進行背景調查，並更深入地了解候選人的潛力。繞過手動收集此資訊的重複性管理工作。提供獨立的基於雲端的平台或與您最喜歡的 ATS 整合的選項，只需點擊幾下即可自動進行參考檢查，讓您在 60 秒內請求參考。使用手動背景調查作為新業務的來源？ VITAY 提供了從推薦人和候選人產生新的招募銷售的功能。想了解更多維泰的資訊嗎？ Vitay 還提供一套就業工具，包括背景調查、預篩選和候選人回饋。聯絡我們，以了解有關 VITAY 如何幫助您的組織的更多資訊。
RefAssured
refassured.com
RefAssured 是由人才中介機構的創建者為人才中介機構打造的，它可以自動執行背景調查流程，以提供真正的候選人過去的績效洞察，這不僅有利於人才中介機構，也有利於人才中介機構的客戶和人才。不再有不方便的電話產生不明確和誤導性的結果，使招聘經理和候選人陷入困境。 RefAssured 擁有一個旨在提高效率、加速安置、提供更高品質的招募人員並釋放成長機會的可擴展平台，它不僅可以驗證推薦信，還可以驗證決策。
AutoRefs
autorefs.com
AutoRefs 是一種自動參考資料檢查工具，可為任何經常出於任何目的（包括就業、貿易申請、客戶入職或任何部門（包括公共和私營部門）的任何其他目的）定期要求參考資料的人節省人力資源和招募時間。 - 節省時間，省去追隨申請人推薦人提供推薦信的麻煩- 易於使用- 在24 小時內獲取推薦人- 使用AutoRefs 集中管理您的所有推薦人- 個性化向推薦人詢問的問題- 使用AutoRefs 僱用合適的候選人。
Refapp
refapp.com
Refapp 是一種人才情報解決方案，可協助招募人員對每位候選人進行高效、專業且安全的背景調查。該工具還可以實現無縫且準確的工作權檢查。 Refapp 直覺且使用者友好的介面可讓您快速、安全、有效率地從參考文獻中收集資訊。自動收集 360 度候選人洞察並僱用能夠蓬勃發展並幫助您的組織發展的人才。以平穩的逐步方式建立數位背景檢查流程。我們擁有龐大的問卷範本庫，您可以直接使用。您還可以建立客製化模板，使您能夠在幾分鐘內開始進行數位參考檢查。 Refapp 會自動將答案收集到一份易於閱讀的報告中，該報告可以安全地與您的團隊或客戶分享。
RefNow
refnow.com
RefNow 透過提供線上就業參考報告，使公司能夠做出更明智、更明智的招聘決策。該公司於 2019 年在倫敦總部成立，目前在全球開展業務，為大型組織、新創公司、慈善機構和學校提供服務。 RefNow 的誕生是出於對耗時的參考流程的不滿，其使命是透過提供用戶/團隊管理、自訂問題設定檔和數位ID 檢查的用戶友好平台，將人們的時間從參考和其他手動管理中解放出來。
Xref
xref.com
使用 Xref 簡化您的人才之旅並做出自信、以人為本的決策。 Xref 是一流的全球解決方案，為各行業的人力資源專業人員提供服務。自 2010 年以來，Xref 一直受到世界各地企業的信賴，並能夠幫助人們做出重大決策。我們的願景是將基於數據的回饋引入人才生命週期。為了滿足人力資源產業的利基需求，Xref 可以自動執行參考調查、脈搏調查和退出調查，以獲得數據驅動的、可操作的見解。 Xref 可以從任何裝置訪問，並具有多語言功能，與多種領先的 HR 工具和 ATS 平台集成，提供無縫的端到端工作流程，輕鬆招募、留住和記住您的人才。熱門功能： 範本和自訂調查 - 使用模板，您可以在 30 秒內建立調...
Harver
harver.com
Harver 是業界領先的招募解決方案，協助組織優化人才決策。 Harver 植根於超過35 年的豐富數據洞察，並以I/O 心理學和認知科學為後盾，提供了一套自動化解決方案，使組織能夠以快速且從根本上減少偏見的方式吸引、僱用和培養合適的人才。 Harver 已經處理了超過 1 億名候選人，提供值得信賴、數據驅動且適應性強的產品，包括評估、視訊面試、日程安排和背景調查。 Harver 已幫助 1,300 多家客戶採取明智的途徑找到合適的人才。
Searchlight
searchlight.ai
人工智慧驅動的人才評估，為致力於品質的招募人員提供。透過使用 AI 篩選候選人並在招募管道開始時預測最佳員工，以高效找到前 1% 的候選人。