招募平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 根息

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招募平台是企業用來監督整個員工招募流程的綜合工具，從最初的候選人搜尋到最終的招募決策。這些平台簡化了眾多招聘任務，例如職位發布分發、社交招聘、履歷管理和申請狀態追蹤。 在招募平台內，招募行銷功能使招募人員能夠透過各種管道（包括招募委員會、品牌職業頁面和社群媒體平台）傳播有關職缺的訊息。這些平台還管理候選人的互動，培養候選人的興趣，並為當前和未來的職位建立人才管道。 一旦候選人提交申請，招聘平台內的申請人追蹤系統（ATS）會根據履歷或申請的內容自動對候選人進行篩選和分類。這些平台隨後在面試過程的後續階段監控選定的申請人。 透過整合所有招募相關數據，招募平台透過提供個人化互動來增強候選人體驗。他們也協助招募人員維持組織，有效地瞄準和吸引與特定工作角色相符的求職者。
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Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10...
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
Bayt
bayt.com
我們的人工智慧驅動的簡歷搜尋工具可讓您存取中東最大的簡歷資料庫，其中包含超過 41,700,000 份簡歷。您也可以使用 33 個過濾器，包括中東特定標準、簽證狀態、國籍和教育國家/地區。此外，您還可以根據您所處的流程，透過追蹤、標記、篩選候選人等方式來管理您的招募管道。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Vincere
vincere.io
Vincere 是招募作業系統：專為全球招募和人力資源機構所建構的現代作業系統。使用我們強大的核心模組套件啟動。然後利用預先整合的 Access Group 產品擴展您的技術能力，從網站設計（由 Volcanic 提供支援）到篩選以及付款和帳單（由 FastTrack360 提供支援）。是時候在一個招募技術平台上輕鬆地將您的前台、中台和後台統一起來了。在沒有重力的情況下釋放增長。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招募軟體使忙碌的企業領導者能夠集中和現代化他們的招募方法。以靈活、經濟實惠、以人為本的招募技術取代耗時的手動電子表格和完整的收件匣。即時競爭頂尖人才並聘請優秀人才，以便您可以集中時間發展業務和員工。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招...
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
透過專為現代勞動力設計的企業級招募平台超越申請人追蹤系統 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才獲取套件提供吸引、選擇和僱用優秀人才所需的一切。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是現代專業人士的職涯發展平台。它帶來了超過 300 萬優質專業人士和先進人工智慧的網絡，幫助 20K 招聘人員僱用或推薦合適的人才、尋找職業機會並分享經驗，而無需遇到通常的麻煩。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支援人工智慧 (AI) 的一體化招募軟體，適用於人才招募公司和招募專業人員。其最具成本效益的基於雲端的人才獲取和客戶關係管理 (CRM) 平台可協助人力資源公司和企業招募人員優化招募流程並使招募變得輕鬆。主要功能包括：職位發布、職業入口網站、客戶入口網站、申請人入口網站、申請人採購篩選和選擇、時間和費用管理、社群媒體整合分析、工作板整合、電子郵件整合和外掛程式。 Chrome 擴充功能和 CRM 功能可在整個招募生命週期中與客戶和候選人進行溝通，包括管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、報告、通知系統等。所有這一切都附帶免費的入職、培訓和支援。免費試用！
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...
Alongside
alongside.com
除此之外，還有一個線上招聘平台，其使命是幫助雇主和求職者之間建立有意義的聯繫，以便他們能夠一起盡力而為。借助Alongside，雇主可以輕鬆創建和推廣他們的招聘廣告、與招聘團隊協作、篩選收到的申請、組織招聘流程，最重要的是，發現優秀的候選人。
ApplicantPro
applicantpro.com
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter 是一款先進、直覺的招募解決方案，可協助您更好地進行招募。在招聘網站上發布資訊、尋找被動候選人、管理申請人並僱用與您的工作最相關的候選人 - 您無需支付任何費用。在這裡獲取免費帳戶：https://www.mightyrecruiter.com/free-job-postings/
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
Jobylon
jobylon.com
招募變得簡單。贏得候選人的心並將招募過程中的挫折感化為無縫流程。 Jobylon 是一款用戶友好的招聘軟體，專注於令人驚嘆的招聘廣告，以更好地展示您的雇主品牌。
JobScore
jobscore.com
JobScore 是一款原創的使用者友善一體化線上招募軟體解決方案。我們現代化、直覺的 ATS 消除了擁有 20 至 2,000 多名員工的組織的繁瑣工作。 JobScore 為您提供尋找、吸引、評估和聘用優秀人才所需的一切：提供令人印象深刻的候選人體驗。一鍵發佈到 50 多個招募網站。自訂表格。繼續解析和評分。同步您的電子郵件和行事曆。面試更好。我們簡化招募並幫助提高招募結果。
Moka
mokahr.com
Moka｜全體員工體驗更好的HR SaaS 從HR到管理者再到員工，Moka為企業所有員工提供更好的人力資源模組管理體驗
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat 是一個影片招募平台，透過提供招募自動化功能來幫助雇主大規模尋找、吸引和僱用人才。與第一代 ATS 不同，我們簡化了您的整個招募流程；透過自動化管理任務（如職缺、招募板上的廣告、途中視訊面試篩選等），您可以更專注於招募頂尖候選人。
Trakstar
trakstar.com
將員工生命週期的各個階段與 Trakstar 連接起來，Trakstar 是唯一專門為人力資源人才發展而建構的平台。 Trakstar 平台將四種互補的一流產品整合到強大的人才發展解決方案中。我們的軟體可以簡化並自動化您的關鍵日常職責，增加您發揮影響力、策略規劃和降低成本的時間。 Trakstar Hire、Learn and Perform 協助人力資源團隊招募、培養和留住頂尖專業人員。 Trakstar Insights 為您分析您的員工數據，以便您可以為您的員工做出最佳決策。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命週期管理平台是端到端解決方案，匯集了數據、人工智慧和智能，使人才優先的企業能夠推動策略性人才轉型，為所有人才提供更多人性化體驗，並釋放全球員工的技能和潛力。
Simplicant
simplicant.com
現代企業的招募軟體和申請人追蹤系統。 Simplicant 的招募軟體平台和申請人追蹤系統提供了一種現代化、更簡單的方法來更快、更有經濟地招募人才。從多個來源尋找頂尖人才，組織和安排面試，管理人才關係並做出數據驅動的招募決策。
Covey
getcovey.com
擁有最智慧人工智慧工具的招募平台，可以按照您的方式評估人才。透過用自己的話描述您將如何評估候選人資料，以及您將做出的任何權衡，Scout 將產生一個機器人來執行您的策略。入境候選人篩選 - 可以瀏覽數千份個人資料，並在一小時內發現排名前 5% 的申請人。出站候選人搜尋- Scout 將搜尋數百萬候選人，對其進行評估（就像您一樣），並透過個性化的滴灌活動與他們聯繫，與您的收件匣和其他現有人才系統無縫集成。身為招募經理或招募人員，您可以完全掌控您的篩選和採購策略，Covey Scout 是您值得信賴的夥伴。您可以決定優秀的個人檔案是什麼樣子，然後讓 Scout 完成剩下的工作！科維還提供了一套賭注...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 T...
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
TECLA
tecla.io
TECLA 為美國一些最好的技術公司建立和管理經過審查的近岸軟體開發團隊。的公司合作配置文件，以便與內部團隊在同一時區一起工作。我們為您在拉丁美洲的團隊管理從審查和採購到入職、績效管理、人力資源和保留等一切事務。我們擁有拉丁美洲最大的經過三重審查的人才網絡。超過 5 萬名經過審查的候選人遍布阿根廷、巴西、墨西哥、哥倫比亞、智利、哥斯達黎加等國家。所有內容都經過了英語、溝通、軟技能、技術技能、推薦信等方面的全面測試。我們在近岸候選人審查方面製定了黃金標準。我們的一些客戶包括 Drift、Article、HomeLight、Mercedes-Benz 等公司以及遍布美國的 300 多家中端市場和企...
LaunchSource
launchsource.com
銷售是一個因缺乏多樣性和包容性而臭名昭著的職業，因為銷售經理通常對誰會成功有嚴格的候選人檔案。 LaunchSource 透過提供最大的經過審查的入門級銷售候選人庫，幫助組織更快地聘用入門級銷售人才。對於求職者，我們正在建立最簡單的方式來開始銷售職業生涯，迄今為止已幫助了 10,000 名求職者。我們相信，銷售為全球五分之二正在重新評估和尋求重塑自我的工人提供了經濟賦權。我們的流程為候選人免費提供面試準備、履歷審查和線上課程。透過造訪我們的網站並聯繫人才顧問或我們銷售團隊的人員，以了解有關開始銷售職業生涯的更多信息，或了解如何贏得頂尖銷售人才的更多資訊！
Rytfit.ai
rytfit.ai
透過 Rytfit.ai 告別笨重、過時的人力資源流程，採用現代人力資本管理方法。 Rytfit 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供全面的解決方案，旨在幫助組織有效且有效率地管理其勞動力。將人才招募提升到一個新的水平 – Rythire 是根據您組織的需求量身定制的。輸入任何職位名稱即可在幾秒鐘內加速您創造就業機會。 Rytfit 的語意模型讓組織在短短 7 天內從 Hi 轉變為 Hire。 RytHire平台具有消除人工招募任務、簡化招募流程等特性。建立勞動力、重新規劃員工並提高保留率 - RytEngage 模組可讓組織識別和培養新角色的內部人才，促進成長和機會文化。衡量重要事項 ...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招募軟體（申請人追蹤系統 (ATS)），它使用語言模式識別和人工智慧。自動篩選候選人，重新輸入履歷並追蹤他們相對於職位位置的位置。
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) 是一個幫助餐廳、飯店和零售商更快招募和入職員工的平台。我們在幾分鐘內將營運商和招募經理與合格人才連結起來，幫助企業大幅加快招募流程。
Findem
findem.ai
Findem 是一個由人工智慧驅動的人才獲取和管理平台，旨在使招募流程更加有效率和有效。該工具提供了一系列功能來支援人才搜尋、招募管理，並提供基於人才分析的深入見解。 Findem 利用廣泛的數據和人工智慧，旨在優化招募流程並幫助更快地僱用合適的人才。該平台包含人才採購、市場情報、人才分析、候選人重新發現、人才 CRM 等功能。 除了招募之外，Findem 還提供多通路人才獲取、多元化招募、人才洞察和主動人才培育的解決方案。 透過使用 3D 數據，該平台提供動態、全面的人才數據，使組織能夠更好地規劃、更快地決策並增加多樣性。 該平台為組織提供數據驅動的見解和情報，這些見解和情報超越了病...
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一個屢獲殊榮的端到端對外招募平台，它集中了大大小小的招募團隊的所有招募工作，使對外招募變得容易。跨 8 億多個開放網路設定檔和 45 個以上平台體驗快速、簡單的 AI 採購。使用範本、序列、追蹤和日曆安排自動化並建立個人化招募活動。透過我們的人才資料雲，透過近乎零的管理和安全的資料中心來集中、刷新和重新發現先前孤立的數據，從而實現招募品質。欲了解更多信息，請訪問hireez.com。
Candydate
candydate.app
Candydate是一個影片招募AI輔助平台，簡化小型企業的招募流程，讓招募變得像糖果一樣甜蜜。