招募行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 根息

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招募行銷平台幫助內部招募團隊吸引和尋找潛在的求職者，旨在將他們轉化為求職者。這些平台提供了一系列旨在支援招募行銷工作的工具，例如社交招募功能、職位分配功能和候選人關係管理 (CRM) 功能。其中許多工具反映了行銷部門內入站行銷策略中使用的工具。 組織利用招募行銷平台來宣傳職缺、與候選人互動、培養他們的興趣並鼓勵提交申請。此外，這些平台通常包括用於在校園招募會議等活動中識別候選人的工具。招募行銷平台通常部署在人力資源部門內，使內部招募人員能夠培養人才管道，將候選人視為“潛在客戶”，並像銷售業務一樣評估他們。 透過利用招募行銷平台，組織可以提高應徵者的數量和素質。這些平台可以獨立運行，也可以作為綜合人力資源管理套件的一部分運行，並且與申請人追蹤系統（ATS）和入職軟體無縫集成，形成一個有凝聚力的人才獲取生態系統。值得注意的是，招募行銷平台中的許多功能與電子郵件行銷、CRM 系統和自然搜尋行銷工具中的功能重疊。
提議新的應用程式
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10...
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招募軟體使忙碌的企業領導者能夠集中和現代化他們的招募方法。以靈活、經濟實惠、以人為本的招募技術取代耗時的手動電子表格和完整的收件匣。即時競爭頂尖人才並聘請優秀人才，以便您可以集中時間發展業務和員工。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
GrabJobs
grabjobs.co
排名第一的兼職和全職工作應用程序 尋找您附近的工作：零售、銷售、行銷、業務流程外包、餐飲、飯店、活動、物流、會計、醫療保健、技術、工程、倉儲等。 GrabJobs 目前在新加坡、印尼、澳洲、馬來西亞、菲律賓和泰國提供
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
透過專為現代勞動力設計的企業級招募平台超越申請人追蹤系統 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才獲取套件提供吸引、選擇和僱用優秀人才所需的一切。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支援人工智慧 (AI) 的一體化招募軟體，適用於人才招募公司和招募專業人員。其最具成本效益的基於雲端的人才獲取和客戶關係管理 (CRM) 平台可協助人力資源公司和企業招募人員優化招募流程並使招募變得輕鬆。主要功能包括：職位發布、職業入口網站、客戶入口網站、申請人入口網站、申請人採購篩選和選擇、時間和費用管理、社群媒體整合分析、工作板整合、電子郵件整合和外掛程式。 Chrome 擴充功能和 CRM 功能可在整個招募生命週期中與客戶和候選人進行溝通，包括管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、報告、通知系統等。所有這一切都附帶免費的入職、培訓和支援。免費試用！
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用戶友好的招募。 eRecruiter 是波蘭最受歡迎的招募管理平台，每天都有數千名招募人員使用它來從一個地方尋找工作申請、聯繫候選人並與企業合作。該系統還有助於管理候選人的同意條款並解決候選人的新權利。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch 是一個招募自動化平台，改變了 Z 世代尋找工作的方式。透過以配對和自動化取代求職板，RippleMatch 消除了雇主和求職者招募過程中最耗時的部分。領先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高績效的團隊，全國各地的 Z 世代求職者相信 RippleMatch 能夠啟動和發展他們的職業生涯。
Appcast
appcast.io
Appcast 是招募行銷技術和服務的全球領導者。 2023 年 7 月，Appcast 收購了招募行銷領域的先驅 Bayard Advertising。憑藉先進的技術、無與倫比的市場數據以及業界最優秀的招募行銷人員團隊，Appcast 的技術和服務為 2,000 多家客戶帶來了招募成果。 Appcast 總部位於新罕布夏州黎巴嫩，在北美和歐洲設有辦事處。 Appcast 是 The Stepstone Group 的子公司，The Stepstone Group 是一家領先的數位招募平台，致力於將公司與合適的人才聯繫起來，幫助人們找到合適的工作。我們的解決方案： AppcastOne：App...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...
Alongside
alongside.com
除此之外，還有一個線上招聘平台，其使命是幫助雇主和求職者之間建立有意義的聯繫，以便他們能夠一起盡力而為。借助Alongside，雇主可以輕鬆創建和推廣他們的招聘廣告、與招聘團隊協作、篩選收到的申請、組織招聘流程，最重要的是，發現優秀的候選人。
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter 是一款先進、直覺的招募解決方案，可協助您更好地進行招募。在招聘網站上發布資訊、尋找被動候選人、管理申請人並僱用與您的工作最相關的候選人 - 您無需支付任何費用。在這裡獲取免費帳戶：https://www.mightyrecruiter.com/free-job-postings/
ApplicantPro
applicantpro.com
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
Built In
builtin.com
內建是全國新創公司和科技公司的線上社群。尋找國家科技領域的創業工作、科技新聞和活動。
Jobylon
jobylon.com
招募變得簡單。贏得候選人的心並將招募過程中的挫折感化為無縫流程。 Jobylon 是一款用戶友好的招聘軟體，專注於令人驚嘆的招聘廣告，以更好地展示您的雇主品牌。
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee 為全球招募提供人工智慧驅動的人力資源解決方案。我們利用人工智慧的力量幫助中小型企業將員工人數從 2 人擴展到數千人。 Hirebee 涵蓋招聘的整個價值鏈——從創建職位空缺到向候選人發送錄用通知。我們為公司提供創新的技術解決方案。
JobScore
jobscore.com
JobScore 是一款原創的使用者友善一體化線上招募軟體解決方案。我們現代化、直覺的 ATS 消除了擁有 20 至 2,000 多名員工的組織的繁瑣工作。 JobScore 為您提供尋找、吸引、評估和聘用優秀人才所需的一切：提供令人印象深刻的候選人體驗。一鍵發佈到 50 多個招募網站。自訂表格。繼續解析和評分。同步您的電子郵件和行事曆。面試更好。我們簡化招募並幫助提高招募結果。
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才...
Talroo
talroo.com
Talroo 是一個屢獲殊榮的人才匹配平台，為雇主提供數據驅動的工具，以有效地大規模尋找一線、必要的和小時工。我們的引擎每天為數千個線上網站上的數百萬次職位搜尋提供支持，確保您找到您一直錯過的人才。 Talroo 透過利用來自 ATS 的應用程式訊號並採用第一方個人資料匹配技術來優化您的每次僱用成本目標。無數財富 500 強公司依靠 Talroo 來招募第一線和重要員工，使我們成為該行業公認的領導者。
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat 是一個影片招募平台，透過提供招募自動化功能來幫助雇主大規模尋找、吸引和僱用人才。與第一代 ATS 不同，我們簡化了您的整個招募流程；透過自動化管理任務（如職缺、招募板上的廣告、途中視訊面試篩選等），您可以更專注於招募頂尖候選人。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命週期管理平台是端到端解決方案，匯集了數據、人工智慧和智能，使人才優先的企業能夠推動策略性人才轉型，為所有人才提供更多人性化體驗，並釋放全球員工的技能和潛力。
ViziRecruiter
vizirecruiter.com
招聘機構管理解決方案，透過視覺化職位描述等幫助打造引人入勝的候選人體驗。
Simplicant
simplicant.com
現代企業的招募軟體和申請人追蹤系統。 Simplicant 的招募軟體平台和申請人追蹤系統提供了一種現代化、更簡單的方法來更快、更有經濟地招募人才。從多個來源尋找頂尖人才，組織和安排面試，管理人才關係並做出數據驅動的招募決策。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的數位招募解決方案為企業和候選人提供高效的人才招募體驗。我們提供個人化策略來吸引被動候選人、降低招募成本並加快招募流程，同時為候選人提供一種找到與其技能和興趣相符的工作的方法。透過使用 Jobilla，企業和候選人只需點擊幾下滑鼠即可準確獲得他們想要的東西——他們想要的方式和時間。潛在的。實現了。
candidate.fyi
candidate.fyi
歡迎來到candidate.fyi，這是一個終極候選人體驗平台，徹底改變了您與人才互動的方式。我們的平台與您的 ATS 無縫集成，自動化並簡化了候選人溝通的各個方面，從個人化訊息到錄取通知、入職前、入職和即時候選人體驗調查。透過我們的客製化和品牌門戶，候選人可以進入一個充滿資訊和賦權的世界。他們可以毫不費力地追蹤自己的進度，隨時了解即將採取的步驟，發現他們將在何時會見誰，並深入了解沉浸式雇主品牌內容。從面試準備到探索公司文化，我們的候選人入口網站提供全面的體驗，給人留下持久的印象。透過candidate.fyi，您可以在面試過程的每個階段收集候選人的情緒回饋，並在整個面試過程中追蹤候選人的參與...
Recruiting.com
recruiting.com
成功的招募始於您的招募網站。 我們的企業招募網站吸引並吸引最優秀的候選人，以便您能夠僱用合適的人才。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 T...
CareerArc
careerarc.com
CareerArc 是一家領先的社交招募科技公司，幫助組織在最常出現的社群媒體上吸引和聘用頂尖候選人。作為唯一專為人才獲取而設計的社交招聘平台，CareerArc 幫助公司吸引頂尖候選人，並透過社交媒體策略、自動化、發布和智能，更頻繁、更有意義地與他們聯繫——所有這些都集中在一個地方。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers 為企業提供一流的招募行銷自動化軟體，提供全套解決方案，在統一的業務平台上整合和加速高度分散的人才獲取生態系統。
Shazamme
shazamme.com
Shazamme 的誕生是為了撼動整個產業，並最終為招募人員提供線上成功所需的行銷技術平台。 Shazamme 的使命是為每位招募人員提供先進且易於使用的技術、見解和專業服務，幫助您更快、更成功地實現業務目標，並提供極具競爭力的價格。 Shazamme 是世界領先的基於雲端的數位無代碼行銷技術以及招聘和招聘網站提供商，擁有專為招聘機構、人才招聘公司和職業網站構建的先進技術平台。如果您想在網路上保持競爭力，您需要創建一個出色的數位行銷生態系統。我們熱衷於與全球招募人員合作，使他們在網路上更具競爭力，並提供高度安全、先進且強大的平台，幫助他們在網路上被發現，了解他們的投資回報率，並盡可能創造最佳的...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招募軟體（申請人追蹤系統 (ATS)），它使用語言模式識別和人工智慧。自動篩選候選人，重新輸入履歷並追蹤他們相對於職位位置的位置。
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) 是一個幫助餐廳、飯店和零售商更快招募和入職員工的平台。我們在幾分鐘內將營運商和招募經理與合格人才連結起來，幫助企業大幅加快招募流程。
Find Recruiter
findrecruiter.com
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Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Talentfy
talentify.io
招募人員可以使用該軟體從免費和付費來源獲取更多候選人加入他們的 ATS，並讓候選人在整個招募過程中保持參與。
Phenom
phenom.com
在AI 的支持下，Phenom 智慧人才體驗平台是一個單一的解決方案，可以幫助候選人更快地找到和選擇您，幫助員工發展技能並不斷發展，幫助招募人員提高工作效率，幫助管理人員建立更強大的團隊。