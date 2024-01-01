回饋管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫拉索

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回扣管理軟體有助於為供應商和業務合作夥伴建立和管理回扣計畫。回扣是供應商或製造商向其客戶（例如零售商和批發商）提供的獎勵，用於購買最低數量的產品或達到特定的採購目標。該軟體有助於追蹤銷售和採購、計算回扣、管理回扣支出以及記錄回扣協議。 折扣管理軟體通常作為獨立產品部署，也可以與 CRM 或 ERP 系統整合。它利用企業系統中的客戶數據，並自動執行與折扣流程相關的手動重複性任務。此外，一些回扣管理軟體還包括詐欺偵測和自動發票功能。
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