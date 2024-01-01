報價到現金軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

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報價到現金 (Q2C) 軟體監督整個銷售過程，包括報價、銷售訂單和收入管理。組織部署 Q2C 解決方案來優化銷售工作流程、提高銷售團隊的效率並提升整體客戶體驗。雖然 Q2C 軟體主要由銷售部門使用，但它的實用性已擴展到其他功能領域，例如工程或設計，從而能夠創建符合特定客戶需求的客製化產品。會計師還可以利用 Q2C 工具來監控和監督透過銷售交易產生的收入。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
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使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Zoho CRM Plus
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Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Quoter
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IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Rev.io
rev.io
Rev.io 為通訊公司、無線和物聯網供應商以及語音和網路 MSP 提供複雜的計費即服務 (BaaS)。 Rev.io 使客戶能夠利用業界最完整的報價到現金財務處理經驗來管理複雜的訂閱計費模型，從而有效地管理最終客戶的訂閱、使用、稅收、計費和支付處理。 * 計費 * 使用率 * 稅金 * 付款處理 * 佣金 * 收款 * 票務 * 工作流程 * 庫存 * 資料分析
Salesbricks
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為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
Subskribe
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Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
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