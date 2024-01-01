報價管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
報價管理軟體是銷售週期的關鍵組成部分，為銷售團隊提供必要的資源，以根據每個潛在客戶或客戶的特定需求和偏好創建準確、專業的報價。它包含一系列特性和功能，旨在簡化報價流程、提高準確性並提高銷售營運的整體效率。 主要特點： * 報價創建：該軟體使銷售代表能夠快速、輕鬆地建立客製化報價。它通常提供範本、預先批准的定價結構和產品目錄，以方便建立準確且一致的報價。 * 產品目錄管理：報價管理軟體可讓企業維護產品、服務和定價資訊的集中儲存庫。銷售團隊在建立報價時可以輕鬆存取並從目錄中選擇商品，從而確保定價和產品供應的一致性和準確性。 * 配置和定價規則：高級報價管理解決方案提供配置選項和定價規則，以適應複雜的定價結構、折扣和促銷。這可確保報價準確反映商定的條款和條件，最大限度地減少錯誤和差異。 * 文件管理：此軟體提供文件管理功能，允許使用者在集中位置儲存、組織和檢索報價、建議和相關文件。這確保了輕鬆存取歷史資料並有助於遵守法規要求。 * 協作和審批工作流程：報價管理軟體促進銷售團隊成員和報價流程中涉及的其他利害關係人之間的協作。它支援審批工作流程、通知和警報，以確保及時審查和批准報價，減少瓶頸並加快銷售週期。 * 與 CRM 和 ERP 系統整合：與客戶關係管理 (CRM) 和企業資源規劃 (ERP) 系統集成，可實現無縫資料同步和工作流程自動化。這可確保準確擷取報價相關資訊並在整個組織內共享，從而增強銷售和其他部門之間的可見度和一致性。 * 分析和報告：報價管理軟體透過分析和報告功能提供對報價績效、銷售趨勢和客戶偏好的洞察。銷售經理可以追蹤關鍵指標，例如獲勝率、報價與成交比率和平均交易規模，以確定需要改進的領域並優化銷售策略。 好處： * 提高效率：透過自動化手動任務和簡化工作流程，報價管理軟體減少了創建和管理報價所需的時間和精力，使銷售團隊能夠專注於高價值活動。 * 提高準確性：集中的產品目錄、定價規則和配置選項可確保報價準確且一致，最大限度地減少錯誤和差異。 * 增強協作：協作功能使銷售團隊能夠無縫協作、分享見解並利用集體專業知識來創建令人信服的報價並贏得更多業務。 * 更快的銷售週期：報價管理軟體加快了報價流程，使銷售代表能夠快速有效地回應客戶的詢問，從而加快銷售週期並增加收入機會。 總而言之，報價管理軟體對於希望簡化報價流程、提高準確性並提高銷售營運整體效率的企業來說是一個寶貴的工具。透過利用其強大的特性和功能，組織可以提供令人信服的報價，滿足客戶需求並推動銷售成長。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，以使您的專案按計劃並...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 現金平台報價可幫助 IT 服務提供者節省時間並增加收入。立即升級您的報價到現金流程。在幾分鐘內發送獲勝的銷售報價。 Quoter 是為銷售團隊提供的線上報價軟體。我們易於使用的平台、自動化工作流程和無限的用戶定價計劃將使您的團隊能夠創建比以往更多的報價。
Phasio
phas.io
為您的製造客戶提供紅地毯體驗 透過產品設計和生產訂單的無摩擦溝通，為每位客戶提供個人化體驗。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Expivi
expivi.com
無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip 透過出色的產品客製化體驗增強客戶的創造力，提高他們的參與度並提高轉換率。具有所有客製化產品選項和變體的可視化產品定制器。 Kickflip 產品客製化器可讓您的客戶在出色的產品建構器體驗中為客製化產品添加色彩變體、文字、圖像或任何元件選項。產品個人化的即時預覽顯示在多個視圖中，以幫助視覺化您可能提供的無限產品變體。使用 Kickflip 用戶友好的定制器以最簡單的方式進行複雜的客製化。主要功能： 高品質預覽：包含多個角度的即時產品預覽 動態定價：當客戶進行自訂選擇時即時更新定價 即時著色：在產品的可自訂區域動態應用顏色 多組件產品：新增/刪除零件產品的外觀並查看組合產品捆綁包...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的計量和計費平台推出基於使用的定價模式。基於使用情況的計費基礎設施旨在處理任何規模的規模。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Better Proposals
betterproposals.io
更好的提案透過現代的品牌數位文件簡化您的整個銷售流程。憑藉其整合、追蹤、分析和具有法律約束力的數位簽名，您可以忘記使用多個平台。使用 200 多個預先編寫和預先設計的提案、合約、簽字、小冊子、工作說明書和報價模板，它使您能夠在幾分鐘內創建、發送和簽署文件。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，從內容中獲取買家見解，並為銷售代表提供更多時間進行銷售。如何？將銷售資料變成漂亮的自動化網頁。透過完美的提案、推廣、銷售報價、客戶引導頁面等打造難忘的銷售體驗。您發送的每個 Qwilr 頁面都是一個漂亮的互動式網頁，具有互動式媒體、智慧追蹤和自動化功能。告別靜態 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的銷售能力。使用 Qwilr，您可以： 建立給買家留下深刻印象的自訂互動式銷售資料： 發送 URL，而不是無休止的附件。分享產品簡報、定價、額外服務，並觀察買家與個人化體驗的互動。保持每個頁面的品牌一致：使用我們的品牌編輯器標準化您的所有銷售材料，將您的字體和顏色應用到每個頁面
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，可協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款線上提案軟體，可讓您控制和了解銷售流程中最重要的階段。關閉。從交易設計到簽署，獲得主導交易的信心和彈性。建立令人印象深刻的銷售文檔，保持一致且無錯誤。獲得有關擴展流程、及時參與和準確預測的見解。為您的客戶和潛在客戶提供無縫簽核體驗。功能包括靈活且用戶友好的設計編輯器、電子簽名、CRM 整合、數據驅動的見解、互動式定價、內容管理、批准等等。如果您準備好為您的銷售團隊提供競爭優勢，請造訪我們的網站或透過 https://www.proposify.com 預訂簡報。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化提案創建、客戶支援和員工入職等關鍵業務功能。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如普華永道(PWC)、Sweco、歐華律師事務所(DLA Piper)、阿特金斯(Atkins)、凱捷(Capgemini)、WSP 、BDO、M...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。請訪問我們的網站並安排與我們通話以了解更多資訊。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
EZLynx
ezlynx.com
領先的保險軟體單一平台解決方案，包括基於雲端的 EZLynx 評級引擎和 EZLynx 管理系統。
Nusii
nusii.com
適用於創意機構和線上企業的提案軟體。停止與 Word、Google Docs 和難以駕馭的 PDF 作鬥爭。 Nusii 是完成下一筆交易最快的方式。憑藉專業的提案範本、通知系統、提案追蹤和線上簽名，我們知道我們可以幫助您的業務發展。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的人工智慧工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Loopio
loopio.com
Loopio 幫助企業強化和擴展 RFP、RFI、安全問卷等的回應流程，幫助自動化和簡化這個手動且耗時的流程。這一切都始於我們的內容管理方法，該方法使您的團隊能夠按需訪問他們回复RFP 或其他調查問卷所需的信息，並幫助保持信息最新、有組織和構建，以適應您的業務規模。我們的智慧工具消除了拖慢您速度的繁瑣任務。只需點擊滑鼠，我們的自動化工具 Magic 就會開始為您完成問卷，首次回答常見問題。 Loopio 的專有機器學習技術 Response Intelligence™ 可在響應過程中提供見解並提出建議，幫助響應人員更聰明地工作並創建獲勝提案，使其成為市場上最容易使用的 RFP 響應解決方案。數...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一款針對 CNC 和增材製造車間的基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案。基於雲端的軟體允許立即報價和線上支付，同時還可以分析和修復 CAD 和其他 3D 列印文件，確保零件正確定向和製造。 DigiFabster 的後端系統為您提供所需的所有靈活性，讓您能夠確定機器時間、材料、勞動力、精加工等成本。您可以建立折扣規則並新增溢價以實現快速週轉時間。該軟體支援 10 種技術，具有多種定價和折扣選項。 DigiFabster 的 CRM 專為滿足機械車間和服務機構的需求而設計。這些強大的工具使您能夠 24/7 與客戶保持聯繫，無需人工和費用。我們完整記錄的 API 可讓您將...
Ansarada
ansarada.com
訂單多一點，風險就少很多。 Ansarada Board 軟體是一個安全的線上董事會門戶，用於組織和運行董事會會議。只需設定議程、建立董事會包、投票、記錄會議記錄、分配操作和儲存文件。保持合規性、降低風險並提高效率，以便您可以自信地做出決策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一體化銷售工具，可數位化、加速和管理整個銷售流程，從行銷資料的展示到訂單的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 內容分享：以數位格式同時向您的銷售團隊分發行銷資料，例如小冊子、目錄、產品規格、簡報、影片、價目表和促銷活動。只需單擊即可輕鬆搜尋任何內容並透過電子郵件發送。報價配置器：建立無錯誤報價，包括多產品供應、可選服務、捆綁、折扣和促銷。在與客戶談判期間查看最終報價，找到適合其需求的解決方案並透過電子郵件發送。電子簽名：可以隨時隨地直接在賣家的設備上簽署合同，或者客戶可以使用 OTP 身份驗證以自助方式輕鬆簽署合約。其他可用模組包括銷售追蹤器、資料管理...
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 讓公司能夠快速將新創新貨幣化，同時擴展和自動化計費流程。利用 Zuora Billing 的公司能夠透過 50 多種開箱即用的定價模型、可配置的折扣和計費觸發器來解鎖新的成長策略。定價與 Zuora CPQ 同步以支援直銷、API 以支援消費者管道，並能夠啟用自助服務和合作夥伴入口網站以培養跨任何銷售管道的客戶。最後，Zuora Billing 允許公司透過自動分配、編排供應、總帳互動、稅務引擎連接器以及對 40 多個支付網關的支援來大規模自動化其計費操作。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免費估價工具將協助您在很短的時間內建立詳細的專案範圍，並確保您的專案保持在預算範圍內。
ShapeDiver
shapediver.com
將您的 Grasshopper 檔案轉變為線上應用程式。 與他人安全地分享您的設計工具，而不會暴露原始程式碼。透過 iframe 輕鬆將它們嵌入到任何網站，或透過各種 API 和 SDK 將它們與您最喜歡的電子商務平台或 ERP 系統整合。