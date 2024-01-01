報價管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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報價管理軟體是銷售週期的關鍵組成部分，為銷售團隊提供必要的資源，以根據每個潛在客戶或客戶的特定需求和偏好創建準確、專業的報價。它包含一系列特性和功能，旨在簡化報價流程、提高準確性並提高銷售營運的整體效率。 主要特徵： * 報價創建：該軟體使銷售代表能夠快速、輕鬆地建立客製化報價。它通常提供範本、預先批准的定價結構和產品目錄，以方便建立準確且一致的報價。 * 產品目錄管理：報價管理軟體可讓企業維護產品、服務和定價資訊的集中儲存庫。銷售團隊在建立報價時可以輕鬆存取並從目錄中選擇商品，從而確保定價和產品供應的一致性和準確性。 * 配置和定價規則：高級報價管理解決方案提供配置選項和定價規則，以適應複雜的定價結構、折扣和促銷。這可確保報價準確反映商定的條款和條件，最大限度地減少錯誤和差異。 * 文件管理：此軟體提供文件管理功能，允許使用者在集中位置儲存、組織和檢索報價、建議和相關文件。這確保了輕鬆存取歷史資料並有助於遵守法規要求。 * 協作和審批工作流程：報價管理軟體促進銷售團隊成員和報價流程中涉及的其他利害關係人之間的協作。它支援審批工作流程、通知和警報，以確保及時審查和批准報價，減少瓶頸並加快銷售週期。 * 與 CRM 和 ERP 系統整合：與客戶關係管理 (CRM) 和企業資源規劃 (ERP) 系統集成，可實現無縫資料同步和工作流程自動化。這可確保準確擷取報價相關資訊並在整個組織內分享，從而增強銷售和其他部門之間的可見度和一致性。 * 分析和報告：報價管理軟體透過分析和報告功能提供對報價績效、銷售趨勢和客戶偏好的洞察。銷售經理可以追蹤關鍵指標，例如獲勝率、報價與成交比率和平均交易規模，以確定需要改進的領域並優化銷售策略。 好處： * 提高效率：透過自動化手動任務和簡化工作流程，報價管理軟體減少了創建和管理報價所需的時間和精力，使銷售團隊能夠專注於高價值活動。 * 提高準確性：集中的產品目錄、定價規則和配置選項可確保報價準確且一致，最大限度地減少錯誤和差異。 * 增強協作：協作功能使銷售團隊能夠無縫協作、分享見解並利用集體專業知識來創建令人信服的報價並贏得更多業務。 * 更快的銷售週期：報價管理軟體加快了報價流程，使銷售代表能夠快速有效地回應客戶的詢問，從而加快銷售週期並增加收入機會。 總而言之，報價管理軟體對於希望簡化報價流程、提高準確性並提高銷售營運整體效率的企業來說是一個寶貴的工具。透過利用其強大的特性和功能，組織可以提供令人信服的報價，滿足客戶需求並推動銷售成長。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Dropbox DocSend
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免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Proposify
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提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Momenteo
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使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
Coohom
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3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Apropo
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Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化關鍵業務功能，例如提案創建、客戶支援和員工入職。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
ClientPoint
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我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們在更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究方面花費的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、 Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，僅舉幾例。
EZLynx
ezlynx.com
比較評級者、代理管理系統 (AMS)、保險網站設計
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Upwex
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使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
Moderlry
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Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
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RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
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改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
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PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Apparound
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Apparound 是一款一體化銷售工具，可數位化、加速和管理整個銷售流程，從行銷資料的展示到訂單的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 內容分享：以數位格式同時向您的銷售團隊分發行銷資料，例如小冊子、目錄、產品規格、簡報、影片、價目表和促銷活動。只需單擊即可輕鬆搜尋任何內容並透過電子郵件發送。報價配置器：建立無錯誤報價，包括多產品供應、可選服務、捆綁、折扣和促銷。在與客戶談判期間查看最終報價，找到適合其需求的解決方案並透過電子郵件發送。電子簽名：可以隨時隨地直接在賣方設備上簽署合同，或者客戶可以使用 OTP 身份驗證以自助方式輕鬆簽署合約。其他可用模組包括銷售追蹤器、資料管理器...
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利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
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將您的 Grasshopper 檔案轉變為線上應用程式。 與他人安全地分享您的設計工具，而不會暴露原始程式碼。透過 iframe 輕鬆將它們嵌入到任何網站，或透過各種 API 和 SDK 將它們與您最喜歡的電子商務平台或 ERP 系統整合。
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Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
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