二維碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
QR 碼產生器軟體旨在快速產生可編碼各種類型資訊的 QR 標籤，例如網站 URL、餐廳菜單或優惠券。然後，客戶使用手機相機掃描這些標籤，使他們能夠從網路存取編碼資訊。 二維碼已成為許多行業的必需品，包括行銷、零售和餐飲。例如，行動行銷軟體通常將二維碼納入數位廣告和其他行銷策略中。同樣，一些餐廳軟體使顧客只需掃描二維碼即可下載菜單。然而，值得注意的是，QR 碼產生器軟體有一個獨特的用途，因為它專門用於創建 QR 標籤。
提議新的應用程式
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免費的 QR 碼產生器，可讓您建立和自訂用於各種目的的 QR 碼。以下是我們脫穎而出的原因： • 免費且可自訂：為網站、文字、電子名片、電子郵件等產生二維碼。使用多種免費鏡框選擇來個性化它們，以配合您的品牌或場合。 • 動態QR 碼：即使免費套餐也提供動態QR 碼，讓您可以更新程式碼背後的內容，而無需重新產生新程式碼。 • 內建QR 掃描器：直接在平台內隨時隨地掃描QR 碼。掃描記錄可讓您輕鬆存取先前掃描的程式碼。 • ME-Ticket 整合：想要出售活動門票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，這是一個用於建立活動、產生二維碼門票和管理銷售的平台。總體而言，ME-QR...
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場...
QR.io
qr.io
QR.io 可讓您產生完全客製化的 QR 碼，包括顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描時間和地點。此外，QR.io 還提供動態 QR 碼，讓您可以為 QR 碼建立自訂登入頁面，無論 QR 碼是否建立或公開，都可以隨時變更和更新。各種規模的個人和公司，例如企業主（餐廳、健身房、服裝店等）、藝術家、影響者和非開發者用戶，每天都在使用 QR.io 來推廣他們的 QR 碼活動。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被評為商業和行銷領域排名第一的二維碼產生器。使用徽標、高級分析、批量上傳、API 和形狀創建和管理 QR 碼，適用於網站、社交、應用程式、數位名片、表單、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在線免費提供，具有數百種自訂選項。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要...
QR Code AI
qrcode-ai.com
QRCode AI 是一款線上二維碼產生器應用程序，可使用您自己的徽標和顏色生成可自訂的二維碼。產生動態 QR 碼以追蹤掃描和連結分析。
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。近年來，隨著非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER 作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體，為更多的客戶提供服務。 QR TIGER 的解決方案包括...
Autonix
autonix.io
Autonix 是一個可追蹤的動態 QR 程式碼產生器前端，具有訪客管理解決方案後端。我們使企業能夠透過關於重要 KPI 的強大儀表板報告來收集和查看訪問活動。我們透過 QR 碼、自助服務終端或獨特的 Web URL 提供訪客簽到選項，讓訪客在簽到時可以做出選擇。所有計劃均包含無限次掃描。我們支援各種類型的 QR 碼、樣式，並匯出為 PNG/SVG/EPS。企業客戶受益於 Teams、SSO、API 存取、自訂網域等。能夠自訂解決方案和功能，只需請求演示，然後我們就可以討論您獨特的用例。
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼建立器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是一款用於無縫、有效和協作 UTM 追蹤的一體化解決方案。用簡化的解決方案取代舊的混亂的電子表格。我們的應用程式簡化了建立和管理 UTM 連結的過程，確保您所有行銷活動的一致性和準確性。憑藉品牌網域、點擊追蹤、規則和團隊協作等高級功能，我們的平台非常適合大型團隊和複雜的轉換。立即註冊，透過 UTM.io 簡化您的行銷工作流程並釋放您的全部潛力。
QRfy
qrfy.com
QRFY 是一款多功能 SaaS 二維碼產生器平台，專為中小型企業和大型企業部門設計，透過二維碼促進其數位轉型。這種用戶友好的工具使企業能夠從線下無縫轉向線上，從而增強客戶互動。主要功能： - 客製化：客製化具有獨特顏色、標誌和形狀的二維碼，以符合您的品牌形象。 - 進階分析：追蹤和分析二維碼掃描，提供對客戶行為的洞察。以 CSV/XLSX 格式輕鬆匯出資料。 - 大量建立和 API 整合：使用 CSV 或 API 高效批量產生二維碼，適合大批量需求。 - 使用者和角色管理：使用整合管理系統管理組織內的存取和權限。 - 文件儲存：直接在二維碼中嵌入各種內容，從文件到多媒體。 - 動態二維碼：在...
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
Bitelink
bitelink.co
歡迎來到 Bitelink – 連結管理領域的創新與便利的結合。告別繁瑣的 URL，迎接充滿活力的時尚、可分享資源！ 為什麼選擇比特聯？ * 輕鬆將長而複雜的 URL 轉換為簡潔、強大的連結。 * 創建可自訂的二維碼，以時尚的方式彌合線上和離線狀態之間的差距。 * 透過強大的分析深入了解您的連結效能，獲得寶貴的見解來完善您的策略。 * 透過我們創新的 Link-in-Bio 解決方案，讓您的重要連結在一個動態中心中井井有條並可訪問。 Bitelink 旨在提升您的線上形象、簡化您的分享並釋放新的可能性。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink是生物製造商中的一個鏈接，用於創建智慧生物鏈接頁面。為您的社群媒體連結建立智慧個人簡介頁面。 Tapbiolink 可協助您在個人簡介頁面中建立鏈接，將所有重要的連結和內容組合到一個位置。 Tapbiolink 隨附 20 多個外掛程式來建立漂亮的登陸頁面。功能： -> Bio Link Creator -> QR 程式碼產生器 -> URL 縮短器 -> VCard 產生器 -> 時事通訊訂閱 -> 貼文嵌入器 -> 播客嵌入器 -> 音樂嵌入器 -> 視訊嵌入器
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink 是一個提供一系列工具的平台，使數位行銷人員能夠充分利用他們的工作。該平台提供了實際有效的不同類型的數位行銷工具。 透過這款數位行銷軟體，您可以存取無限的二維碼、精美的個人資料頁面、關鍵字和 URL 縮短器。這還不是全部。該平台還提供像素管理和多種行銷技術等功能，幫助您將行銷從低於平均提升到優秀。 該產品的創始人認識到需要擁有合適的工具來在線行銷您的業務，因為它提供了各種強大的數位行銷工具來幫助您取得成功。
Hovercode
hovercode.com
免費產生永不過期的動態二維碼 - 包括追蹤和編輯
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易於使用且可追蹤的 QR 程式碼產生器，提供進階自訂功能。使用此工具，創建完全個人化的二維碼就像掃描程式碼一樣簡單。由於 QR 碼動態為不同用例創建了 13 種不同的代碼類型，因此提供了僅透過掃描即可交換資訊的機會。選擇您想要的二維碼類型，輕鬆調整它，然後在您喜歡的任何地方開始使用它。現在是開始免費試用的時候了！立即開始免費建立您的二維碼！
QRPlus
qrplus.com.br
有了 QRPlus，您就沒有任何限制。此處產生的所有二維碼將永遠有效，不會過期，並且像網路上的其他生成器一樣沒有讀取限制。產生的二維碼是靜態的，因此您將始終獲得相同的讀取結果。放心！這裡產生的所有 QR 碼都是 100% 免費，可用於任何您想要的用途，無需額外付費。這包括所有商業目的，甚至印刷。 QRPlus 提供高解析度、列印品質的影像。在此處建立 QR 碼時，您可以將其儲存為 PNG 影像，也可以儲存為向量格式 (SVG)，以便在列印時獲得最佳品質。我們建議使用向量格式以獲得完美的列印結果，可在所有現代圖形軟體中使用。
Uplifter
uplifter.ai
建立防彈 UTM 連結來追蹤您的所有行銷活動。 將可靠的資料傳送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 將這些數據轉化為可行的見解。 Uplifter 減輕了分析工作的負擔，幫助行銷人員更快採取行動。 Uplifter 由英國最大的獨立數位分析顧問公司 Mezzo Labs 開發。
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有內建分析功能的新型自訂 URL 縮短器。您完全應該考慮切換到它，因為它： * 快如閃電， * 隨附額外的工具，如動態二維碼產生器、虛擬名片管理器等， * 保護您的資料的私密性， * 具有精細的數據分析功能， * 每月僅需 10 歐元。
Delivr
delivr.com
自 2008 年以來，這是一款值得信賴、隱私至上的動態二維碼產生器，適用於互聯包裝、智慧標籤、印刷和廣播媒體以及 DOOH 廣告。動態二維碼具有超能力和幾乎無限的可能性。在單一儀表板中建立、管理和追蹤動態 QR 碼和連結所需的一切。美好的事情從這裡開始。 Delivr 是一家以人為本的軟體和服務公司，幫助品牌將周圍世界的受眾與數位和空間體驗聯繫起來。我們的觸發無關平台簡化了與媒體、物件、事物和地點的互動。我們的平台利用我們的產品套件、超級簡單序列化、GS1 數位連結和智慧連結路由來匯集體驗，鼓勵品牌與其受眾之間建立更深層的情感聯繫。
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大規模創建和管理 GS1 數位連結 QR 碼的平台。只需使用 GTIN 即可將您的產品上線，簡化智慧頁面的合規性，並在購買前後更好地吸引購物者。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（原 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼見解與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
URL180
url180.com
釋放您的數位化存在的力量。 重新吸引您的受眾，產生有價值的潛在客戶並透過內容獲利。縮短 URL、建立生物連結頁面、自訂 QR 代碼、電子名片連結、文件連結等。
ElkQR
elkqr.com
ElkQR 是一個動態二維碼解決方案，總部位於印度卡納塔克邦。我們的團隊在數位行銷行業擁有豐富的歷史，利用其專業知識創建了一個尖端平台，可簡化二維碼生成並為全球企業提供支援。我們是一群充滿熱情的專業人士，致力於為使用者提供卓越的解決方案。我們的產品擁有一系列旨在簡化您的行銷工作的關鍵功能。輕鬆建立反映您品牌身分的自訂二維碼，並開啟無限可能的世界。追蹤行銷活動績效，透過進階分析獲得有價值的見解，並根據數據驅動的決策優化您的行銷策略。透過我們最新添加的品牌報告共享功能，您可以自訂 QR 碼統計數據並與您的品牌共享，從而增強您的專業形象並擴大您的影響力。在ElkQR，我們的主要目標是解決各種規模的企...
QRCodeCreator.io
qr-code-creator.io
該平台是一個全面的解決方案，用於創建和管理用於各種目的的二維碼，包括分銷管道、產品、活動和網路應用程式。 無需註冊即可使用，即使用戶沒有經驗，也可以快速產生客製化的二維碼。 QR 碼可以融入文字、圖像和企業設計等特徵，形成獨特的登陸頁面。 該平台也適合分析二維碼性能，提供對通路或產品功效的洞察。除了市場傳播之外，二維碼還可用於一系列功能：它們可以提供大量產品信息，促進與網上商店的直接銷售鏈接，提供交互式手冊和數字客戶服務，深入了解客戶偏好以及將文檔數字化，降低紙張成本和環境影響。 該平台支援創建數位名片，不僅僅攜帶聯絡人資料。對於尋求簡單數位轉型的企業來說，這款多語言工具提供了一種輕鬆高...
QRCodeFox
controlnet-qrcode.web.app
QRCodeFox.com 是一款用戶友好的線上工具，用於使用人工智慧產生客製化的二維碼。它允許您輕鬆創建用於各種目的的人工智慧驅動的二維碼，例如網站 URL、聯絡資訊、簡訊等。透過 QRCodeFox.com，您可以根據您的需求自訂 QR 碼。它提供了一種快速且方便的方式來產生供個人和企業使用的二維碼。
Leaf.page
leaf.page
一頁記錄您的職業生涯
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用強大的行銷工具建立的 URL 縮短工具，可協助您有效吸引客戶。透過我們的一體化平台，您將擁有開始行銷活動所需的一切。
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT 以前稱為 uQR.me，是歷史最悠久的動態 QR 碼產生器，也是滿足所有 QR 需求的一體化解決方案。
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的變革世界，藝術與科技無縫融合。透過人工智慧生成的令人驚嘆的二維碼藝術來提升您的品牌形象，確保它不僅被看到，而且被記住。 AIQrArt 讓您製作獨特的、充滿藝術氣息的互動式二維碼，增強使用者互動和品牌記憶。超越通用的黑白二維碼，探索每個二維碼都是傑作的領域，專為體現您品牌的獨特身份而量身定制。在一個平台上享受個人化的自由、整合的便利性以及二維碼分析的能力。透過 AIQrArt，讓您的觀眾每次掃描都成為愉快的體驗，同時獲得對您的品牌有價值的見解。您重新定義 QR 碼的旅程從 AIQrArt.co 開始，這裡每個代碼都是畫布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我們易於使用的解決方案追蹤您的設備，該解決方案包括堅固耐用的標籤、雲端軟體、掃描器應用程式和 GPS 追蹤。我們的整體解決方案專為行業客戶設計，意味著您可以在旅途中使用智慧型手機管理監管鏈。此外，透過使用任何電腦或行動裝置簽入和簽出工具來轉移責任，並記錄保固、服務記錄和維護任務等關鍵資訊。使用 GoCodes 追蹤您的工具。
L2QR
l2qr.com
L2QR 彌合了線下和線上體驗之間的差距。透過掃描二維碼，客戶的目標受眾可以無縫存取數位內容、網站、社群媒體資料、產品資訊、促銷或任何其他線上資源。這種整合可以幫助企業利用二維碼的力量來增強其線上形象並有效地吸引客戶。
Keyri
keyri.com
Keyri 是一家領先的身份驗證公司，為客戶提供簡單且安全的無密碼 MFA。我們的平台將每次登入轉變為基於生物辨識的一步式流程，提供無縫的使用者體驗，同時增強帳戶安全性。用戶只需使用智慧型手機掃描登入頁面上的二維碼，然後在行動應用程式中傳遞生物識別資訊即可登入您的網路應用程式。無密碼MFA。我們的平台將每次登入轉變為基於生物辨識的一步式流程，提供無縫的使用者體驗，同時增強帳戶安全性。用戶只需使用智慧型手機掃描登入頁面上的二維碼，然後在行動應用程式中傳遞生物識別資訊即可登入您的網路應用程式。
Ringpin
ringpin.com
Ringpin 是最簡單的遠端銷售工具。它是一個帶有前端小部件的全通路聯絡中心，可快速啟用您的網站或企業的所有通訊管道。
Digiphy
digiphy.it
Digiphy 正在重新定義情境行銷。透過將品牌直接與客戶聯繫起來，Digiphy 在任何實體產品和客戶接觸點的上下文相關時刻構建並提供動態數位體驗。我們靈活的自助式解決方案提升了品牌故事敘述能力，並創建了一個新的互動式數位行銷管道，提高透明度、加速銷售並加深品牌參與度，同時允許公司捕獲有價值的客戶數據。 Digiphy 的創辦人是Sarah Ellenbogen，她在Google 工作了15 年，致力於數位廣告領域的前沿工作；Chris Scott 擁有二十年在快速發展的科技新創公司中領導高績效產品和創意團隊的經驗；Heida Helgadotir 是一位科技和食品企業家，奧利佛·盧克特 (...
JoyQR
joyqr.com
我們的平台徹底改變了您與受眾的聯繫方式，提供自訂二維碼生成和迷人的生物連結頁面。透過我們廣泛的分析深入了解洞察世界，專為增強您的行銷策略而量身定制。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。少展示以增強您的行銷策略。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一個創新平台，徹底改變了專業人士聯繫和分享聯絡資訊的方式。作為全球排名第一的數位名片提供商，Blinq 提供傳統紙質名片的無縫且環保的替代方案。借助 Blinq，用戶可以創建客製化的數位卡，其中不僅包含他們的聯絡方式，還包含更豐富的個人資料，包括社交媒體、專業網站和其他數位平台的連結。這些卡片可以透過智慧型手機或其他數位裝置隨時與任何人輕鬆共享，從而促進在任何網路情況下的即時連接。 Blinq 因其易用性而脫穎而出，提供直覺的設計和用戶友好的介面，使其成為熱衷於以環保方式建立和維護業務網路的現代專業人士的必備工具。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我們正在解決的問題 不準確的行銷報告每年給美國行銷預算造成 500 億美元的損失。 Campaigntrackly 可以比以往更輕鬆地標準化行銷活動元數據和追蹤鏈接，從而推動準確的見解和數據驅動的決策，從而幫助企業縮小這一差距。我們的工作速度快了 36 倍。 10 倍輕鬆。 100% 準確。面向行銷人員的簡單、全自動的行銷活動元資料和URL 產生器應用程式我們的獨特之處我們不會打斷您的工作流程，也不會強迫您訪問我們的網站，而是來找您-您的Excel、瀏覽器、電子郵件/社交平台。無縫的。簡單的。快速地。對於行銷人員，當您使用我們簡單、靈活的 UTM 連結建立器建立準確的報告時，可以節省時間、最大...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER 是一款無程式碼線上選單軟體。其二維碼菜單解決方案旨在改善您企業的日常營運。您的客人所要做的就是掃描二維碼、下訂單並使用行動裝置付款。設計針對行動裝置最佳化的線上菜單、餐廳網站和特定於餐桌的二維碼菜單。在一個帳戶中管理多個商店，輕鬆追蹤銷售、客人和成本。開始接受免佣金堂食訂單，並整合非接觸式支付選項 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的線上選單上進行促銷活動以增加您的賓客收入。透過在社群媒體上分享您的自訂網站來擴大您的線上形象。收集客戶回饋和訂單歷史記錄以改善您的服務。 MENU TIGER 由QRTIGER 為您提供，QR...
Scanova
scanova.io
Scanova 是一款領先的線上 SaaS 工具，可協助企業建立、設計、管理和追蹤用於促銷和營運用例的 QR 碼。各行業和公司規模的行銷人員和企業都使用 Scanova 來運行端到端的高效能 QR 碼行銷活動。透過 Scanova，行銷人員可以透過多媒體內容吸引客戶、透過印刷媒體產生銷售線索、衡量印刷媒體投資回報率並減少印刷足跡和成本。 Scanova 符合 ISO 27001:2013、SOC2 和 GDPR，並被 100 多個國家的最佳全球品牌和機構所使用。
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR 是一種創新的 B2B 自助 SaaS 解決方案，旨在幫助企業產生具有追蹤功能的可自訂、靜態和動態 QR 程式碼。我們的解決方案滿足了行銷、零售和營運流程中對無縫數位整合日益增長的需求。
Openscreen
openscreen.com
Openscreen 是互聯網的非接觸式數位支援層。 Openscreen 支援透過跨供應鏈、商業和客戶參與的廣泛 API、SDK 和解決方案來建立基於 QR 碼的互動式應用程式。 Openscreen 讓企業隨時隨地與客戶和資源會面、互動和交易，將實體和手動互動轉變為數位流程。 Openscreen 為基於二維碼的應用程式提供支持，以簡化營運、吸引客戶並推動洞察。
ViralQR
viralqr.com
使用 ViralQR 突破性的二維碼產生器徹底改變您的線上行銷策略！我們的平台提供獨特的工具，讓您可以創建完全客製化的二維碼，完美反映您的品牌形象。我們用戶友好的拖放介面可以輕鬆設計連結到令人驚嘆的微頁面的二維碼。我們強大的二維碼使增加流量和提高轉換變得更容易。我們的開發人員孜孜不倦地工作以確保無縫功能，以便您可以信賴不會讓您失望的服務。如今，二維碼無處不在——從提供付款選項的咖啡店到提供 WiFi 接入的美容院和展示折扣的家用電器商店。那麼為什麼不將這項強大的技術用於您自己的業務呢？我們的服務全面回答常見問題，在一處為您提供所需的所有資訊。在 ViralQR，我們致力於提供滿足您需求的高品質...