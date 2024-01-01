一鍵通 (PTT) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Zello

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Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Ze...