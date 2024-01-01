一鍵通 (PTT) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖誕島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
一鍵通 (PTT) 軟體將裝置轉變為即時通訊管道，類似於對講機。安裝此軟體後，使用者只需按下一個按鈕並對裝置說話即可進行交流，立即將訊息即時傳輸給相關團隊成員。 PTT 工具可以為不同地點的團隊提供快速有效的溝通，而無需依賴電話或簡訊。因此，這些解決方案在現場銷售、建築和製造等各個行業的團隊中很受歡迎，這些行業的成員通常分佈在不同的地點。 雖然某些 PTT 選項需要服務提供者提供的特定設備，但大多數已發展成為與各種設備相容的軟體解決方案。一些 PTT 解決方案僅作為行動應用程式提供，而其他解決方案也可以在桌上型電腦上下載。
提議新的應用程式
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Voxer
voxer.com
Voxer 是一家位於舊金山的行動應用程式開發公司，以其免費的智慧型手機 Voxer Walkie Talkie 應用程式而聞名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 創立，既是一個即時「一鍵通」系統，也是一個語音訊息系統。 Voxer 上的訊息在錄製時即時傳送，然後也以語音訊息的形式傳送。該應用程式適用於 Android、Windows Phone 和 iOS 作業系統。 2012年4月，該公司從Institutional Venture Partners (IVP)、英特爾投資和其他天使投資者籌集了3000萬美元的風險融資。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Ze...
Yac
yac.com
Yac 是一種在您自己的時間與您的團隊非同步協作的快速而簡單的方法。透過單一語音註釋或上下文豐富的螢幕共享來取代整個會議並更快地共享訊息，並重新開始您的一天。
Orion
orionlabs.io
語音是一線工作的未來。 Orion PTT 2.0 語音平台可提高企業第一線員工的生產力、員工安全和顧客參與。我們的全球客戶透過 Orion 的 E2EE 安全即時通訊、語音自動化和人工智慧機器人、先進的定位服務和軟體整合來改造他們的員工隊伍。