一鍵通 (PTT) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
一鍵通 (PTT) 軟體將裝置轉變為即時通訊管道，類似於對講機。安裝此軟體後，使用者只需按下一個按鈕並對裝置說話即可進行交流，立即將訊息即時傳輸給相關團隊成員。 PTT 工具可以為不同地點的團隊提供快速有效的溝通，而無需依賴電話或簡訊。因此，這些解決方案在現場銷售、建築和製造等各個行業的團隊中很受歡迎，這些行業的成員通常分佈在不同的地點。 雖然某些 PTT 選項需要服務提供者提供的特定設備，但大多數已發展成為與各種設備相容的軟體解決方案。一些 PTT 解決方案僅作為行動應用程式提供，而其他解決方案也可以在桌上型電腦上下載。
提議新的應用程式
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Voxer
voxer.com
Voxer 是一家位於舊金山的行動應用程式開發公司，以其免費的智慧型手機 Voxer Walkie Talkie 應用程式而聞名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 創立，既是一個即時「一鍵通」系統，也是一個語音訊息系統。 Voxer 上的訊息在錄製時即時傳送，然後也以語音訊息的形式傳送。該應用程式適用於 Android、Windows Phone 和 iOS 作業系統。 2012年4月，該公司從Institutional Venture Partners (IVP)、英特爾投資和其他天使投資者籌集了3,000萬美元的創投。
Zello
zello.com
一體化商業通訊解決方案，連結全球 1.5 億用戶。為您的員工提供即時、可重播的語音。
Yac
yac.com
團隊的非同步會議、語音訊息和螢幕分享。
Orion
orionlabs.io
語音是一線工作的未來。 Orion PTT 2.0 語音平台可提高企業第一線員工的生產力、員工安全和顧客參與。我們的全球客戶透過 Orion 的 E2EE 安全即時通訊、語音自動化和人工智慧機器人、先進的定位服務和軟體整合來改造他們的員工隊伍。