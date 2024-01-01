推播通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

Subscribers

subscribers.com

跳過電子郵件收件匣的長隊，將訊息直接發送給您的網站訪客，即使他們離開您的網站也是如此。訂閱者是一種非常有效的工具，可以使用有針對性的網路推播通知重新吸引網站訪客並推動購買。什麼是網路推播通知？網路推播通知是透過網站或網路應用程式直接傳送給您的客戶和潛在客戶的網站瀏覽器的可點擊訊息。即使客戶離開您的網站，網路推播通知也可以傳送到客戶的桌面或 Android 裝置。你們有很好的夥伴。訂閱者已經為當前用戶發起了數以百萬計的推播活動，其中包括從業餘專案到網路上最知名的人士。以下是訂閱者可以為您做的事情： 將您的通知設定為自動駕駛：朝九晚五之間有 1,000 件事要做，您沒有空閒時間。我們讓您輕鬆傳送最...