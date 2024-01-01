推播通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
推播通知軟體透過將訊息傳遞到客戶的電腦或行動裝置來促進企業和客戶之間的直接通訊。這些通知旨在提醒消費者重要的更新或訊息，並旨在讓他們重新參與公司的應用程式或網站。這些解決方案主要由行銷團隊使用，可以創建和傳播特定的號召性用語，這些號召性用語可以在通知服務中進行定制，並透過行動應用程式、桌面應用程式或網路瀏覽器直接發送給消費者。雖然某些平台支援跨應用程式和網路瀏覽器的推播通知，但其他平台則專注於一種類型。 該軟體使用戶能夠直接在平台內完全自訂訊息內容，包括文字和圖像。此外，它應該提供全面的分析，使企業能夠追蹤交付率和點擊率等指標。推播通知軟體可以作為行動行銷工具中的功能集成，或合併 A/B 測試軟體中的功能，使用戶能夠試驗不同的訊息變更並分析其吸引客戶的有效性。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一個客戶參與平台，讓超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 12 億則訊息。全通路訊息平台支援電子郵件、推播通知、應用程式內訊息、簡訊和 Apple 的即時活動。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在輕鬆幫助您改善行動世界的客戶旅程。 OneSignal 提供直覺的個人化和分析工具、關鍵整合和開放 API，幫助各種規模的企業提供無縫訊息體驗並建立有意義的客戶聯繫。想要了解更多關於 OneSignal 的資訊？請觀看我們的短片，了解其實際效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您還可以聯繫 ...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify 是一種人工智慧驅動的網路推播通知，可提高客戶參與度和保留率。您可以使用這個新時代的行銷管道： 產品公告 新部落格文章公告 發送個人化訊息 活動和直播提醒 基於位置的折扣提醒 GoZen Notify 具有提高客戶參與度和銷售的所有功能： 自動化 Android 推播通知 活動管理 智慧交付即時分析UTM Notify 受所有流行瀏覽器支持，例如Chrome、Firefox、Edge、Brave、Opera、Yandex 和Samsung Internet。它與 WooCommerce、WordPress、Wix、Shopify 和 BigCommerce 等平台無縫整...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capit...
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
UserWise
userwise.io
UserWise 是適用於遊戲的最先進的 liveops 引擎，使工作室能夠終身留住玩家。 UserWise 透過先進的細分工具、直覺的 liveops 日曆、視覺化行銷活動建立器和可自訂的框架，讓您掌握主動權。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Knock
knock.app
Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。使用我們的 API 吸引使用者、支援跨通路工作流程並管理通知首選項。 主要功能： - 範本管理 - 應用程式內通知 - 可觀察性 - 工作流程引擎 - 首選項 - 集成
Iterable
iterable.com
Iterable 是一個客戶溝通平台，它匯集了即時客戶數據和創造體驗的能力，以創紀錄的時間跨渠道激活客戶——我們幫助品牌透過大規模的協調、個性化和動態溝通提供愉悅的體驗。憑藉由 Iterable AI 提供支援的智慧個人化解決方案、Catalog 的個人化動態內容功能以及一流的跨通路個人化工具套件，Iterable 協助品牌重新定義客戶體驗。透過讓 Iterable 成為現代成長堆疊的焦點，您可以透過電子郵件、簡訊、行動推播、網路推播、應用程式內通知、社交等方式為客戶創建無縫體驗。請造訪 Iterable.com 以了解更多資訊。
Courier
courier.com
Courier 專為開發人員打造，是將多通路產品通知新增至 Web、桌面或行動應用程式的最快方式。透過自動化、首選項管理、審核日誌和白標籤等一系列功能，讓開發人員的生活變得更輕鬆。 受到 Lattice、LaunchDarkly、Contentful、Apartment List 和 Vendr 等創新新創公司的信賴。由 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Matrix Partners、Twilio 和 Slack Fund 提供支援。
Braze
braze.com
Braze 是領先的客戶參與平台，致力於在消費者和他們喜愛的品牌之間建立持久的聯繫。 Braze 允許任何行銷人員從任何來源收集任意數量的數據並採取行動，以便他們可以透過一個平台在管道上創造性地與客戶即時互動。從跨通路訊息傳遞和旅程編排到人工智慧驅動的實驗和優化，Braze 使公司能夠與客戶建立和維持絕對有吸引力的關係，從而促進成長和忠誠度。該公司被評為2024 年《美國新聞》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》評選的2023 年英國最佳女性工作場所，並被Gartner® 評為2023 年多渠道營銷中心魔力像限™ 的領導者Forrester Wave™：跨通路行銷中心，...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
FoxPush
foxpush.com
無論您的訂閱者在線，無論他們身在何處，甚至在他們的手機上，都可以向他們發送即時網路推播通知！它易於設置，不需要任何技術技能。向您的用戶發送推播通知以提高您的參與度。 3 分鐘內即可完成桌面和行動裝置的設定。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、...
Aimtell
aimtell.com
Aimtell 使訪客能夠訂閱網站，而無需收集任何個人信息，例如電子郵件地址或電話號碼。可以根據自動產生的訪客資訊或自訂事件/屬性對訂閱者進行細分，並發送即時通知，無論訪客是否開啟瀏覽器，這些通知都會傳遞給訪客。
Airship
airship.com
平均而言，行動應用程式客戶的價值是非應用程式客戶的 3 倍。 Airship 是一家行動應用體驗公司，幫助品牌抓住這一價值。 Airship 應用體驗平台 Airship 平台提供端到端解決方案，可在整個客戶應用程式生命週期（從獲取和啟動到參與度和忠誠度）中獲取價值。首先是 Airship 的應用程式商店優化 (ASO) 解決方案，促進應用程式發現和下載。 Airship 的統一跨通路旅程編排、智慧內容創建和實驗解決方案使應用程式團隊能夠將應用程式內部體驗與應用程式外部訊息傳遞聯繫起來，以捕捉各地的客戶價值。行銷人員和產品經理可以使用 Airship 的無程式碼本機應用程式體驗編輯器在幾分鐘而...
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一個儀表板，您可以透過儀表板根據時區跨不同邊界定位使用者。因此，在不同地理位置的用戶最活躍時定位他們。
Ocamba
ocamba.com
用於廣告服務和推播訊息傳遞的完整企業管理應用程式套件
FlareLane
flarelane.com
FlareLane 是一種高度個人化的 CRM 行銷解決方案，可利用互動式推播通知來增強客戶體驗。我們致力於建立世界一流的基於事件的、自動的、用戶友好的推播通知服務，以提高客戶保留率和收入。如需了解更多信息，請訪問flalarane.com。透過快速、自動化的行動和網路推播通知提高客戶參與度，從而利用 FlareLane 實現更好的業務成長。
Subscribers
subscribers.com
跳過電子郵件收件匣的長隊，將訊息直接發送給您的網站訪客，即使他們離開您的網站也是如此。訂閱者是一種非常有效的工具，可以使用有針對性的網路推播通知重新吸引網站訪客並推動購買。什麼是網路推播通知？網路推播通知是透過網站或網路應用程式直接傳送給您的客戶和潛在客戶的網站瀏覽器的可點擊訊息。即使客戶離開您的網站，網路推播通知也可以傳送到客戶的桌面或 Android 裝置。你們有很好的夥伴。訂閱者已經為當前用戶發起了數以百萬計的推播活動，其中包括從業餘專案到網路上最知名的人士。以下是訂閱者可以為您做的事情： 將您的通知設定為自動駕駛：朝九晚五之間有 1,000 件事要做，您沒有空閒時間。我們讓您輕鬆傳送最...
Larapush
larapush.com
LaraPush 是市場領先的自託管 Web 推播通知解決方案，可讓您發送可追蹤的推播通知。 LaraPush 讓您可以透過桌面瀏覽器和 Android 手機上的網路和行動推播通知免費* 聯絡您的使用者。 🌀 LaraPush 與其他服務有何不同？其他 SaaS 推播服務每月都會產生經常性費用。此外，他們根據您添加的網域數量向您收費，根據您擁有的訂閱者數量向您收費，訂閱者數量會隨著時間的推移而增加，成本呈指數級增加。但 Larapush 不是 SAAS。 Larapush 是一個自架推播通知面板 🌐 註冊無限網域 👥 收集無限訂閱 🪧 發送無限通知 ♾️ 只要您願意 💵 只需支付一次...
SmartSender
smartsender.io
忘記同步噩夢* 客戶資料集中且可操作* 行為受眾細分僅發送超個人化訊息* 條件內容* 個人化佔位符* 動態一對一內容* 基於個人資料和行為的個人化輕鬆和可自訂的自動化* 我們有拖曳and-drop 建立器，用於為您建立令人驚嘆的範本和即用型觸發場景* 電子郵件、簡訊、推播、電報* 交易訊息* 促銷活動* 滴水活動* 360 度自動化及時+ 有針對性+ 個人化溝通* 行為觸發器* 個人化和在地化 * 按時區交付 * 自訂標記和分段 * 動態內容 * AB 和多變量測試
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Push Monkey
getpushmonkey.com
適用於 Chrome、Safari 和 Firefox 的本機行動和桌面推播通知。向忠實讀者通知新內容最簡單的方法
indigitall
indigitall.com
indigitall 是一家提供 SaaS 行銷自動化服務的國際公司，該服務允許我們的客戶向其受眾發送豐富、分段、互動式和基於位置的推播通知。我們涵蓋整個客戶生命週期，啟動、轉換和保留更多的用戶，並讓您透過我們的客戶行動應用程式和網頁贏得更多參與時刻。功能 自動通知 – 每次發布新更新或有新優惠時，都會向客戶發送網路推播通知。或設定提醒，如果他們幾天沒有訪問您的網站，系統會自動向他們發送提醒。自己的使用者屬性支援Chrome（桌面和Android）、Safari（Mac OS X）、Microsoft Edge（桌面和Android）、Opera（桌面和Android）、Firefox（桌面和...
WonderPush
wonderpush.com
網路和行動裝置的通知和彈出視窗起價為 1 歐元/月/月。 WonderPush 是最快的平台，為 iOS、Android 和網站提供推播通知和彈出視窗。我們強大的解決方案易於設置，使數千名開發人員和行銷人員能夠每秒發送超過 350,000 條通知。我們的定價旨在根據您的業務進行調整，讓您無需任何參與即可發送無限的通知和應用程式內訊息。
Feedify
feedify.net
Feedify 提供了一個精實的儀表板，可以在其中自動化管理客戶互動工具。 Feedify 允許建立通知、彈出視窗、調查、回饋工具（售前和售後），可以透過地理位置、瀏覽器、裝置、國家/地區、時區等縮小範圍。
AdOperator
adoperator.com
AdOperator 為聯盟行銷人員、廣告代理商和直接廣告商提供廣告服務，以獲取用戶活動、建立新受眾並提高行動和桌面裝置上的轉換率。我們的主要廣告庫存推播通知和原生資訊流（即將推出！）廣告在健康、優惠券和電子商務、博彩、金融、行動應用程式和公用事業等垂直領域帶來了令人難以置信的轉換。 AdOperator 基於自助 DSP，透過各種裝置提供全球流量，並具有深入的定位選項和簡單的最佳化系統。在 AdOperator，我們的目標是創建和增強下一代內容技術，幫助行銷人員覆蓋所有管道和垂直領域的數億活躍消費者。我們專注於以用戶為中心的廣告和流量形式，以在不中斷瀏覽體驗的情況下加速客戶獲取並了解人類線上...
Kumulos
kumulos.com
透過 Kumulos，行銷團隊可以快速創建用戶喜愛的個人化旅程，增強行動應用程式的參與度並打造終生的品牌擁護者。我們讓您的團隊重新掌握主動權，為他們提供所需的所有強大行銷工具，以實現更好的控制、更快的成長和可衡量的結果。 Kumulos 工具包包括行動和 Web 推播通知、應用程式內訊息、延遲深度連結、Web 到應用程式橫幅、地理圍欄和鄰近行銷、應用程式商店最佳化、mBaaS 和崩潰報告 - 等等！透過行動應用獲利並不一定很複雜且成本高昂。找到隱藏在數據中的未開發機會，優化您的應用程序，並利用使應用程式管理變得輕而易舉的見解來堵住那些洩漏的轉換漏洞。 Kumulos 平台的綜合內建行動應用程式...
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一個全端網路和行動行銷平台，幫助行動和網路應用程式在一個平台上獲得更多用戶並提高參與度。 2020 年花費 2000 億美元，只是為了讓你下載應用程序，而其中 75% 的人從來不打開應用程式！ Appgain.io 致力於重新吸引流失的 75% 應用程式用戶。我們的平台將使您能夠： - 透過向用戶發送簡訊、電子郵件、推播通知等，透過全管道與用戶建立聯繫。 - 透過創建智慧深度，使您的啟動率翻倍連結。 - 透過我們的卸載追蹤和再行銷解決方案重新吸引您失去的用戶。 - 透過多管道的個人化訊息自動回應使用者的行為。即廢棄購物車通知。 - 使用我們的行動歸因和分析解決方案來衡量每個行...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一個真正的行銷平台，使品牌能夠完全自動化其行銷策略並改變其工作方式。 Cordial 採用以客戶為中心的方法進行設計，將先進的數據靈活性與先進的自適應自動化和尖端人工智能相結合，在創紀錄的時間內構思、測試和實施新的營銷策略- 全部在一個平台上完成。我們是一家屢獲殊榮的高成長公司，致力於幫助品牌傳遞更好的訊息。在 Cordial 委託最近進行的一項研究中，Forrester Consulting 發現，轉向 Cordial 行銷平台的品牌在 3 年內獲得的總淨收益為 879 萬美元，投資回報期不到 6 個月。了解更多信息，請訪問 www.cordial.com。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Vizury
vizury.com
Vizury 於 2007 年推出，是一種注重績效的 Martech 解決方案，可協助品牌實現更高的通路轉換和客戶保留。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點始終是能夠將客戶帶回品牌的網站、行動應用程式或零售店，並提高新客戶的獲取、保留和品牌忠誠度。 在推出並實現全球規模後，Vizury 的平台和業務於 2018 年被 Affle 收購。
Truepush
truepush.com
Truepush 是世界上最好的為 Web 和行動裝置提供推播通知服務的平台。 Truepush 與全球超過 30,000 名開發者/行銷人員合作。 Truepush 具有豐富的功能，如 RSS 推送、受眾細分、觸發器、項目複製等。推播通知旨在向用戶通知或吸引用戶相關資訊或更新，即使用戶沒有積極使用該應用程式也是如此。
ngrow
ngrow.ai
NGrow 是新一代無 SDK 行動推播通知平台。我們透過智慧且經濟高效的推播行銷，幫助應用程式將收入、用戶保留率和轉換率提高 20% 以上。 NGrow 利用機器學習演算法和多臂老虎機內容方法，為行動應用程式提供新層次的自動化和個人化。是什麼讓我們與眾不同？ - 1 週內無縫無 SDK 整合 - 自動推送活動。人工智慧智慧地向相關用戶提供最佳消息，並調整推送交付時間表- 我們提供本地化、吸引人的推送文本，以提高用戶參與度並提高點擊率我們很自豪能得到Y Combinator 和前Google 及前員工的支持振幅投資者。
Leanplum
leanplum.com
對於應用程式優先的公司來說，CleverTap 旗下公司 Leanplum 是唯一可以幫助個人化和優化應用程式內部和外部所有客戶接觸點的解決方案。 Leanplum 將多通路生命週期行銷與產品體驗 A/B 測試能力相結合，以實現完整的、端到端的個人化行動旅程。打破組織孤島並消除單點解決方案以實現快速成長。 Leanplum 是一家 CleverTap 公司，成立於舊金山，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處，並已從矽谷領先創投公司獲得超過 1.25 億美元的資金。 Leanplum a CleverTap 公司也被《財富》雜誌評選為美國最佳雇主之一，並被《企業家》評選為美國最佳創業公司之一。
Upsight
upsight.ai
Upsight 統一了全通路分析、整合行銷工具和廣告最佳化，以最大限度地提高收入並提高整個產品組合的績效。
Unifonic
unifonic.com
Unifonic 是一個客戶參與平台，使組織能夠透過卓越的全通路體驗來取悅客戶。它透過統一通訊管道、訊息傳遞應用程式和聊天機器人，簡化了整個客戶旅程中每個接觸點的對話。 Unifonic 的解決方案將客戶溝通管道（包括文字、語音、訊息和網路）整合到一個平台中，使公司能夠建立更牢固的客戶關係。隨著新通路的出現和使用者偏好隨時間的變化，組織依靠 Unifonic 來最大限度地提高客戶參與度並優化通訊投資回報。從網路銀行簡訊到 WhatsApp 客戶服務支持，Unifonic 使組織能夠轉變其客戶體驗，同時使他們能夠專注於核心業務活動，而無需維護昂貴的通訊基礎設施。 Unifonic 將本地企業與其...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI 是在您的產品中實現通知（電子郵件、應用程式內等）的最快方式。它配備了所有必要的底層整合、視覺化通知編輯器和 SDK，讓您可以在幾分鐘內建立新通知並將其整合到您的產品中。
Nashpush
nashpush.com
Nashpush 是一個功能強大且用戶友好的推播通知發送平台，使世界各地的企業能夠透過及時發送的個人化觸發推播通知來接觸、吸引和留住受眾。 Nashpush 由卓越的架構提供支持，旨在隨著您的業務進行擴展，並透過及時發送個人化觸發推播通知來建立牢固的客戶聯繫。您的企業如何從 NashPush 中受益： - 提高參與度； - 提高保留率； - 促進銷售； - 建立品牌知名度； - 提高顧客滿意度。該平台直觀而簡單的介面允許用戶只需點擊幾下即可管理推播通知。 Nashpush也提供全面的安全措施來確保用戶資料的保護。憑藉其用戶友好的介面、可自訂的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays 是 SaaS 平台市場領先的自助式客戶參與解決方案，用於推播通知，具有簡單便捷的程式碼整合。為什麼客戶喜歡與我們合作？ 🔷PUSH 🔷... 顯示更多INED 🔷PWA（漸進式Web 應用程序） 🔷非活動優惠🔷POP-UP 🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/操作系統/土地/域🔷獨特的推送通知：客製化功能🔷無限訂閱、發送、網域 🔷反向連結 🔷第二次優惠 🔷帶有統計數據的 Telegram 機器人 您想透過流量獲得更多收入嗎？ 01 在 monetizationrays.com 上建立帳戶 02 將腳本添加到您的網站 03 設定您獨特的推送 04 透...